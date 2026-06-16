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Alianza Lima anunció el fichaje de Flavia Montes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Comienza una nueva historia”

La central dejó la Universidad San Martín y vestirá la camiseta ‘blanquiazul’, cumpliendo su sueño de pequeña

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Alianza Lima anunció el fichaje de Flavia Montes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima anunció el fichaje de Flavia Montes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Tras varias temporadas marcadas por rumores, Flavia Montes concretó su llegada a Alianza Lima, el club de sus amores. La central fue presentada oficialmente como refuerzo del equipo ‘blanquiazul’ para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Alianza generó expectativa desde la mañana del martes 16 de junio con una serie de publicaciones en sus redes sociales. El club inició la jornada con un mensaje alusivo a la situación actual del vóley: “Mucho ruido, nosotros seguimos trabajando en lo nuestro”, compartió la institución.

Más tarde, publicó un video en el que aparece una radio sintonizando la frecuencia 14 FM, en referencia al número que Flavia Montes ha llevado en su camiseta tanto en Regatas Lima, Universidad San Martín como en la selección peruana.

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La presentación culminó con un video protagonizado por Flavia Montes, en el que aparece en dos facetas: una con vestimenta formal y otra luciendo la camiseta de Alianza Lima. El anuncio fue acompañado por el mensaje: “Comienza una nueva historia. Flavia Montes es blanquiazul”.

La central jugará en La Victoria tras su paso por San Martín. Créditos: Alianza Lima.

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