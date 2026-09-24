Perú

‘China’ Polo: Fiscal afirma que sicario “aún no ha declarado” porque no puede hablar

Al momento de su captura, Luis Obispo Díaz, sufrió una lesión en la boca de la que aún no se recupera. Se evalúa la posibilidad de trasladarlo a Lima debido a la gravedad de sus heridas

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.
Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.
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Continuan las investigaciones por el asesinato de la periodista y candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo. Ahora se conoce que, actualmente, el único de los presuntos implicados que ha brindado su declaración es Ronald José Toro Ardina, quien fue señalado como presunto financista del atentado.

En conversación con Panamericana, el fiscal Raúl Godos Sedán confirmó que el sicario identificado como Luis Obispo Díaz “está en un estado todavía... de lesión. El juez ha dejado constancia que realmente él no puede hablar”. Mientras recibe atención médica, más de diez agentes policiales custodian al atacante tanto por dentro y fuera del hospital para evitar posibles atentados contra su seguridad.

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El comandante Guido Huamán, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Huaraz, afirmó que la Policía dispuso un operativo de resguardo con personal de inteligencia. “Hay un plan de trabajo”, señaló.

Sicario podría ser trasladado a Lima

El presunto sicario permanece internado en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz por una lesión en la mandíbula causada al momento de su detención. El director del centro médico, Henry Vásquez, explicó que el paciente presenta un cuadro que supera la capacidad de atención del establecimiento. “No puede llegar a ser tratado aquí debido a la complejidad de su patología”.

Un reportaje que revela los últimos avances en la investigación del asesinato de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash. El fiscal del caso detalla las diligencias, mientras el presunto sicario se encuentra hospitalizado y fuertemente custodiado.

Las autoridades evalúan trasladarlo a Lima y el hospital prepara la documentación necesaria. “Se está preparando una referencia para poder ser coordinada”, indicó Vásquez.

Sicario tuvo apoyo el día del atentado

Los investigadores también revisan la estadía de los sospechosos en un hotel de Caraz, donde ocuparon la habitación 303, cuyo pago habría sido efectuado desde Lima. El fiscal atribuyó la falta de registro de cuatro huéspedes a una falla del establecimiento: “Es un error administrativo que a estas cuatro personas no las ha registrado. Tres hombres y una mujer”.

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Godos Sedán indicó que la Fiscalía aún no sabe cómo el sicario habría conocido la llegada de Polo al mercado, pese a que ella había reducido la exposición de sus movimientos tras recibir amenazas. “Estamos pidiendo todos los videos”, afirmó al referirse a las diligencias previstas.

Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo
Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

El esposo de China Polo entregará sus teléfonos, que serán incorporados con cadena de custodia. Hasta el momento, el único equipo incautado pertenece al presunto financista venezolano detenido en Surco.

Fuentes policiales indicaron que los teléfonos del financista y del presunto sicario registraron más de 80 llamadas. La eventual participación de políticos en el caso continúa bajo investigación.

Asesino de la periodista buscaba a otra víctima

Según Willax, el objetivo principal del criminal venezolano era la candidata a primera regidora de Nuevo Chimbote, Brenda Campos, quien solicitó medidas de protección para su vida y responsabilizó al alcalde del distrito, Walter Soto, si ella o su familia sufren algún daño.

“Esa orden que ha sido para ese venezolano era para Brenda (Campos). Pero cuando se dieron cuenta que Brenda andaba protegida y que la ‘China’ (Polo) dice que se iba a Caraz, prácticamente estaba regalada, lo mandaron a este venezolano que vaya para allá a Caraz”, indico una fuente del medio televisivo.

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