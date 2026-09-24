Es cierta la afirmación de que la mayoría de Piura no tiene agua las 24 horas

Habitantes de Piura, con mascarillas y abanicos, caminan por una avenida principal bajo un calor de hasta 36 °C, mientras una vendedora ofrece agua embotellada frente a la catedral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La afirmación de Reynaldo Hilbck, candidato al Gobierno Regional de Piura por Alianza para el Progreso, sobre que más de la mitad de la población no dispone de agua durante todo el día fue calificada como cierta tras una verificación de PerúCheck. El portal revisó indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reportes técnicos y cifras del Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026.

Hilbck sostuvo en un video difundido en su página oficial de Facebook que “más de la mitad de la población de Piura no tiene agua 24 horas en sus casas”. Los datos disponibles muestran una brecha mayor: solo el 15% de la población piurana recibe agua por red pública durante las 24 horas.

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El acceso a la red no asegura un suministro permanente

El Incore 2026 señala que el 81,9% de la población de Piura accede al agua mediante una red pública o pilón. Ese indicador, sin embargo, no refleja la cantidad de horas en que el servicio llega a las viviendas.

Piura sin agua. Foto cortesía: Norte Sostenible.

El último informe técnico de Agua y Saneamiento del INEI establece que solo una parte reducida de los hogares tiene suministro continuo. La continuidad promedio del servicio en la región es de 12 horas diarias, según el Incore 2026.

La diferencia entre cobertura y continuidad expone una de las principales dificultades del sistema de saneamiento regional. Una familia puede estar conectada a la red pública, pero recibir agua solo durante una franja del día y verse obligada a almacenar el recurso para cubrir sus necesidades.

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A esta situación se suma la calidad del servicio. El Incore indica que únicamente el 9,4% de la población tiene acceso a agua segura, definida como aquella que cuenta con un nivel de cloro residual igual o superior a 0,5 miligramos por litro.

Poechos y los pozos tubulares limitan la producción

El periodista Ralph Zapata, director de Norte Sostenible, explicó a PerúCheck que el problema responde a una diferencia sostenida entre la demanda de agua potable y la capacidad de abastecimiento. “En Piura la demanda es mayor a la oferta ya hace mucho tiempo”, afirmó.

Piura se está quedando sin agua potable. (Foto: Andina)

Zapata identificó dos factores: la pérdida de capacidad del reservorio de Poechos y el deterioro de los pozos tubulares que forman parte del sistema operado por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau).

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El reservorio, administrado por el Gobierno Regional de Piura, provee agua a la planta de tratamiento de Curumuy. Según el periodista, el embalse enfrenta un proceso de sedimentación conocido desde hace más de 25 años, sin que se hayan ejecutado inversiones de gran escala para recuperar su capacidad de almacenamiento.

“Se conoce desde hace más de 25 años que el reservorio está colmatado; y aunque ya se han hecho estudios, no se han hecho inversiones ni proyectos de gran escala para poder revertir esa situación”, señaló Zapata al portal de verificación.

El gerente de EPS Grau, Marco Tulio Vargas, declaró a Norte Sostenible que Poechos opera al 40% de su capacidad. Esa limitación impide aprovechar una parte del agua generada por las lluvias, que termina en el mar.

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La demanda supera en hasta 900 litros por segundo la capacidad disponible

La red de pozos tubulares presenta también restricciones operativas. De los casi 50 existentes, solo 35 se encuentran en funcionamiento, de acuerdo con Zapata. Los restantes han quedado fuera de servicio por falta de mantenimiento oportuno o por el cumplimiento de su vida útil.

La capacidad actual de producción de agua potable en Piura llega a 1.500 litros por segundo, mientras que la demanda se sitúa entre 2.200 y 2.400 litros por segundo, según Vargas. La diferencia puede alcanzar los 900 litros por segundo.

Con esos indicadores, PerúCheck concluyó que la afirmación de Hilbck coincide con las cifras oficiales: una amplia mayoría de los habitantes de Piura no recibe agua potable de manera continua durante las 24 horas.

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