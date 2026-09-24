Perú

Es cierta la afirmación de que la mayoría de Piura no tiene agua las 24 horas

Una verificación realizada por el portal PerúCheck determinó que es cierta la afirmación del candidato regional Reynaldo Hilbck sobre la falta de agua las 24 horas en los hogares de Piura

Avenida de ciudad con árboles y un edificio religioso de piedra al fondo. Varias personas transitan, algunas con mascarillas y abanicos, una vende botellas de agua.
Habitantes de Piura, con mascarillas y abanicos, caminan por una avenida principal bajo un calor de hasta 36 °C, mientras una vendedora ofrece agua embotellada frente a la catedral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La afirmación de Reynaldo Hilbck, candidato al Gobierno Regional de Piura por Alianza para el Progreso, sobre que más de la mitad de la población no dispone de agua durante todo el día fue calificada como cierta tras una verificación de PerúCheck. El portal revisó indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), reportes técnicos y cifras del Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026.

Hilbck sostuvo en un video difundido en su página oficial de Facebook que “más de la mitad de la población de Piura no tiene agua 24 horas en sus casas”. Los datos disponibles muestran una brecha mayor: solo el 15% de la población piurana recibe agua por red pública durante las 24 horas.

PUBLICIDAD

El acceso a la red no asegura un suministro permanente

El Incore 2026 señala que el 81,9% de la población de Piura accede al agua mediante una red pública o pilón. Ese indicador, sin embargo, no refleja la cantidad de horas en que el servicio llega a las viviendas.

Piura sin agua.
Piura sin agua. Foto cortesía: Norte Sostenible.

El último informe técnico de Agua y Saneamiento del INEI establece que solo una parte reducida de los hogares tiene suministro continuo. La continuidad promedio del servicio en la región es de 12 horas diarias, según el Incore 2026.

La diferencia entre cobertura y continuidad expone una de las principales dificultades del sistema de saneamiento regional. Una familia puede estar conectada a la red pública, pero recibir agua solo durante una franja del día y verse obligada a almacenar el recurso para cubrir sus necesidades.

PUBLICIDAD

A esta situación se suma la calidad del servicio. El Incore indica que únicamente el 9,4% de la población tiene acceso a agua segura, definida como aquella que cuenta con un nivel de cloro residual igual o superior a 0,5 miligramos por litro.

Poechos y los pozos tubulares limitan la producción

El periodista Ralph Zapata, director de Norte Sostenible, explicó a PerúCheck que el problema responde a una diferencia sostenida entre la demanda de agua potable y la capacidad de abastecimiento. “En Piura la demanda es mayor a la oferta ya hace mucho tiempo”, afirmó.

Piura se está quedando sin agua potable. (Foto: Andina)
Piura se está quedando sin agua potable. (Foto: Andina)

Zapata identificó dos factores: la pérdida de capacidad del reservorio de Poechos y el deterioro de los pozos tubulares que forman parte del sistema operado por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau).

El reservorio, administrado por el Gobierno Regional de Piura, provee agua a la planta de tratamiento de Curumuy. Según el periodista, el embalse enfrenta un proceso de sedimentación conocido desde hace más de 25 años, sin que se hayan ejecutado inversiones de gran escala para recuperar su capacidad de almacenamiento.

“Se conoce desde hace más de 25 años que el reservorio está colmatado; y aunque ya se han hecho estudios, no se han hecho inversiones ni proyectos de gran escala para poder revertir esa situación”, señaló Zapata al portal de verificación.

El gerente de EPS Grau, Marco Tulio Vargas, declaró a Norte Sostenible que Poechos opera al 40% de su capacidad. Esa limitación impide aprovechar una parte del agua generada por las lluvias, que termina en el mar.

La demanda supera en hasta 900 litros por segundo la capacidad disponible

La red de pozos tubulares presenta también restricciones operativas. De los casi 50 existentes, solo 35 se encuentran en funcionamiento, de acuerdo con Zapata. Los restantes han quedado fuera de servicio por falta de mantenimiento oportuno o por el cumplimiento de su vida útil.

La capacidad actual de producción de agua potable en Piura llega a 1.500 litros por segundo, mientras que la demanda se sitúa entre 2.200 y 2.400 litros por segundo, según Vargas. La diferencia puede alcanzar los 900 litros por segundo.

Con esos indicadores, PerúCheck concluyó que la afirmación de Hilbck coincide con las cifras oficiales: una amplia mayoría de los habitantes de Piura no recibe agua potable de manera continua durante las 24 horas.

Temas Relacionados

PiuraPerúCheckperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘China’ Polo: Fiscal afirma que sicario “aún no ha declarado” porque no puede hablar

Al momento de su captura, Luis Obispo Díaz, sufrió una lesión en la boca de la que aún no se recupera. Se evalúa la posibilidad de trasladarlo a Lima debido a la gravedad de sus heridas

‘China’ Polo: Fiscal afirma que sicario “aún no ha declarado” porque no puede hablar

PRONABEC endurece las condiciones para mantener una beca: conoce las nuevas reglas

La nueva norma del PRONABEC modifica los requisitos académicos y las causales para perder una beca o crédito educativo

PRONABEC endurece las condiciones para mantener una beca: conoce las nuevas reglas

Giannina Luján desata críticas por comentario tras brutal agresión a un joven magrebí en España: “A su país”

La recordada modelo peruana, quien actualmente reside en Madrid, comentó una publicación sobre la agresión ocurrida a un inmigrante

Giannina Luján desata críticas por comentario tras brutal agresión a un joven magrebí en España: “A su país”

Augusto Thorndike se burla de las críticas en su contra tras estallar en vivo contra camarógrafo: “Así que soy tendencia, jojolete”

El periodista se volvió viral en redes sociales por su reacción con un camarógrafo durante una transmisión en vivo en el noticiero de Willax

Augusto Thorndike se burla de las críticas en su contra tras estallar en vivo contra camarógrafo: “Así que soy tendencia, jojolete”

Julio Velarde juramente como presidente del BCRP y promete “desempeñar fielmente los deberes del cargo”

Ante el Poder Judicial y entre risas, Julio Velarde se reafirma como presidente del BCRP para cinco años más a sus 74 años

Julio Velarde juramente como presidente del BCRP y promete “desempeñar fielmente los deberes del cargo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto asesino de la ‘China Polo’ sería trasladado a Lima por impactos de bala

Presunto asesino de la ‘China Polo’ sería trasladado a Lima por impactos de bala

Nueva derrota para Rafael López Aliaga: Rutas de Lima gana arbitraje a la MML por terminar contrato de concesión

Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

¿Un posible noveno retiro de AFP pondría en riesgo las pensiones de millones de peruanos? Hasta 22.000 soles en juego

César Astudillo niega relación entre relevo de Víctor Revoredo y asesinato de la ‘China Polo’: “Parecería”

ENTRETENIMIENTO

Giannina Luján desata críticas por comentario tras brutal agresión a un joven magrebí en España: “A su país”

Giannina Luján desata críticas por comentario tras brutal agresión a un joven magrebí en España: “A su país”

Augusto Thorndike se burla de las críticas en su contra tras estallar en vivo contra camarógrafo: “Así que soy tendencia, jojolete”

Robbie Williams tuvo emotivo encuentro con fan peruano fuera de su hotel: cantaron juntos y se dieron un abrazo

José Burga, animador de La Bella Luz, revela por qué terminó su relación clandestina con Naldy Saldaña: “Me enteré de cosas”

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo para su segundo concierto en Arena Park 1

DEPORTES

Giancarlo Granda aseguró que Sporting Cristal es el máximo candidato para ganar el Torneo Clausura: “Roberto Mosquera tiene mucho mérito”

Giancarlo Granda aseguró que Sporting Cristal es el máximo candidato para ganar el Torneo Clausura: “Roberto Mosquera tiene mucho mérito”

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Pedro García sorprendió con consejo a Mano Menezes: “Contrate al mejor nutricionista y personal trainer para Christian Cueva”

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo