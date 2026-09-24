Robbie Williams tuvo emotivo encuentro con fan peruano fuera de su hotel: cantaron juntos y se dieron un abrazo

El cantante británico Robbie Williams saluda y abraza a un seguidor en las afueras de un hotel durante la noche.

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Luego de su presentación del martes 23 de setiembre en Lima, Robbie Williams protagonizó un encuentro con el fan peruano Nicolás Arrelucé a las afueras del hotel donde se hospeda. El cantante británico se detuvo para conversar con el joven, cantó junto a él parte de uno de sus temas y aceptó un abrazo antes de retirarse.

El artista había ofrecido esa noche su primer concierto en Perú de 2026 ante el público reunido en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. Tras el espectáculo, un grupo de seguidores se instaló en los exteriores del hospedaje con la expectativa de obtener una fotografía, una firma o un breve saludo.

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Entre ellos estaba Arrelucé, quien llevó un disco y un cartel dedicado al exintegrante de Take That. El joven llamó al intérprete desde la calle y logró captar su atención cuando Williams descendió del vehículo que lo trasladó hasta el lugar.

Un video publicado en redes sociales muestra al cantante Robbie Williams acercándose a las vallas de seguridad fuera de su lugar de alojamiento durante la noche. En las imágenes, el artista británico interactúa con sus seguidores, firma autógrafos y escucha a un fanático cantar una de sus canciones. El encuentro incluye un saludo personal y palabras de agradecimiento por parte del seguidor ante la presencia del músico y su equipo de seguridad.

El músico se acercó a la zona donde se encontraba el seguidor y observó los objetos que había llevado. La situación tomó otro rumbo cuando el británico comenzó a cantar fragmentos de “Forbidden Road”, canción que forma parte de su repertorio reciente.

Nicolás continuó la letra casi de inmediato y ambos compartieron unos segundos de la interpretación frente a las personas que aguardaban en el lugar. El momento quedó registrado en video y luego circuló en redes sociales, donde usuarios destacaron la reacción del fan y la disposición del cantante para detenerse a saludarlo.

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Tras cantar juntos, Williams felicitó al joven y firmó el cartel que había llevado. Arrelucé abrió los brazos para pedirle un abrazo y el artista respondió al gesto antes de continuar con la breve atención a otros admiradores que permanecían fuera del hotel.

El cantante británico Robbie Williams se acerca a un admirador fuera de un hotel durante la noche para saludarlo.

El británico también autografió el disco del peruano. Durante el intercambio, Nicolás le expresó su admiración y le confirmó que asistiría al segundo concierto programado para este miércoles 24 de setiembre en la capital peruana.

La visita de Robbie Williams a Lima forma parte de la gira con la que presenta material de su próximo álbum, Britpop, además de un repertorio que incluye varias de las canciones que marcaron su carrera como solista. El cantante regresó al país tras varios años de ausencia y sus dos fechas convocaron a seguidores de distintas generaciones.

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Robbie Williams tendrá segunda fecha en Lima

El artista británico volverá a presentarse este miércoles 24 de setiembre en el Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel. El espectáculo incluirá canciones de Britpop y temas que se convirtieron en clásicos de su trayectoria, como “Angels”, “Feel”, “Supreme” y “Millennium”.

Williams alcanzó reconocimiento internacional como parte de Take That durante la década de 1990 y luego consolidó una carrera solista con discos como Life Thru a Lens, I’ve Been Expecting You y Escapology. El repertorio de sus conciertos en Lima reúne canciones de distintas etapas de ese recorrido.

Dos afiches informativos detallan los horarios y la distribución de accesos para las presentaciones de Robbie Williams el 23 y 24 de septiembre en Arena 1 Park, Perú. (One Entertaiment)

Las puertas del recinto abrirán a las 17:00, con el objetivo de ordenar el ingreso del público antes del inicio de las presentaciones. La organización mantendrá la misma programación que en la primera jornada.

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La banda británica The Lottery Winners será la encargada de abrir la fecha. El grupo de indie pop, integrado por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton, tiene previsto subir al escenario a las 19:45, en su primera visita a Sudamérica como parte de la gira regional de Williams.

El cantante británico iniciará su presentación a las 21:00. La segunda fecha cerrará su paso por Lima, apenas un día después del encuentro que tuvo con Nicolás Arrelucé fuera de su hotel.