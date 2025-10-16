Un peruano más en la élite: Juan Díaz se ganó su lugar en la UFC con histórico nocaut que impresionó a Dana White

Con un codazo giratorio que dejó sin reacción a su rival, el luchador nacional se ganó un contrato con la UFC. (Video: ESPN)

Perú continúa consolidándose como una potencia emergente en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), y esta vez lo hace gracias a la espectacular actuación de Juan Díaz. En un combate que quedará grabado en la memoria de los aficionados, el peleador nacional consiguió un nocaut fulminante ante el surcoreano Won Il Kwon, en la categoría gallo del Dana White’s Contender Series, ganándose así el pase directo a la élite del deporte: la UFC.

El evento tuvo lugar en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada, durante el décimo episodio de la temporada 9 del Dana White’s Contender Series, un programa en el que Dana White, presidente y dueño de la UFC, busca nuevos talentos para incorporar a la prestigiosa compañía. En ese capítulo, que contó con cinco peleas, el combate del peruano se robó todas las miradas y se convirtió en el momento estelar del show.

Juan Díaz se enfrentó a un rival experimentado como Won Il Kwon, quien provenía de la prestigiosa liga ONE Championship y era considerado favorito por las casas de apuestas. Sin embargo, el ‘Pegajoso’ -como se le conoce en el octágono- no se intimidó ante el golpeador surcoreano y desde el inicio demostró una estrategia agresiva y precisa. Intercambió golpes con confianza, presionó a su rival y logró conectar jabs certeros en su rostro durante el primer asalto.

Pero lo más espectacular estaba por venir. En el segundo round, el peruano conectó un codazo giratorio que impactó de forma brutal a su oponente, dejándolo prácticamente inmóvil en la lona y provocando un nocaut que hizo vibrar a toda la audiencia. El golpe fue tan fuerte y certero que se escuchó claramente en la transmisión en vivo, y la reacción de Dana White fue inmediata y contundente: quedó completamente impresionado y absorto ante la calidad del nocaut.

Juan 'Pegajoso' Díaz se ganó su contrato con UFC. Crédito: UFC

“Juan desgasta con grappling pero Kwon escapa, encuentra el ritmo e impone su volumen de golpes, hasta que a segundos del final del asalto llega el momento de locura: el surcoreano ataca en línea recta y Juan lo recibe con un codo giratorio que desploma al asiático, ante la veloz intervención del árbitro para frenar el castigo”, describió la web oficial lo sucedido en el asalto victorioso.

Al finalizar la pelea, Dana White anunció en vivo que Juan Díaz se ganaba un contrato para pelear en la élite, una noticia que desató la alegría y emoción del ‘Pegajoso’. El presidente de la UFC no escatimó en elogios y calificó el KO como algo “absolutamente increíble”. Incluso lanzó un mensaje directo y contundente a la cadena ESPN, asegurando que si ese nocaut no era el número uno en el Top 10 del día, entonces “ESPN es pura mier**”, subrayando la espectacularidad de la acción.

Un peruano más en la UFC

Para Juan Díaz, este momento representa un sueño hecho realidad. Nacido en el Perú y formado como peleador en Córdoba, Argentina, el ‘Pegajoso’ demostró que con talento, trabajo duro y valentía se pueden romper todas las expectativas. Su victoria no solo lo catapulta a la UFC, sino que también suma un nuevo capítulo de orgullo para Perú en el mundo del MMA.

El presidente de la UFC le dio la bienvenida al peleador nacional a la élite. (Video: UFC)

Con esta incorporación, Juan Díaz se une a un grupo selecto de peleadores peruanos que actualmente compiten en la UFC, entre ellos Daniel ‘Soncora’, Claudio Puelles, Kevin Borjas, Gastón Bolaños y Rolando Bedoya. Cada uno de ellos ha ido abriendo camino y posicionando al país como una potencia emergente en esta especial disciplina.

En definitiva, la actuación de Juan ‘Pegajoso’ Díaz es un claro mensaje de que Perú está presente en la élite mundial del MMA y que sus representantes tienen la capacidad de sorprender y dominar en el octágono más importante del planeta. El futuro pinta brillante para este joven peleador, cuyo nombre ya queda grabado en la historia del deporte.