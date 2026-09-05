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Juan Pablo Varillas alcanza su primera final del año en el Challenger de Como y se alista para volver al Top 200 del ranking ATP

El peruano firmó una actuación más que sobresaliente en el norte de Italia para remontar un 5-1 en contra en el segundo set de su encuentro ante el británico Jay Clarke

La tercera raqueta nacional ha encontrado recompensa a su insistencia en el circuito. Tras las usuales desilusiones de los cursos anteriores, este 2026 ha empezado a desplegar su mejor tenis para volver a una final. Crédito: X ATPerú.
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Juan Pablo Varillas disputará su primera final de la temporada tras imponerse por 6-7, 7-5 y 6-1 al británico Jay Clarke en las semifinales del Challenger de Como, en Italia. El peruano, ubicado en el puesto 234 del ranking ATP antes del torneo, revirtió un partido que parecía perdido y quedó a un triunfo de asegurar su regreso al Top 200.

El encuentro se extendió durante tres horas y tres minutos. Varillas cedió el primer set y quedó 1-5 abajo en el segundo, con dos puntos de partido en contra. Pese a ese escenario, ganó seis juegos consecutivos para llevarse la manga por 7-5 y cambió el desarrollo del duelo. En el tercero, impuso su ritmo desde el inicio y cerró la victoria con un 6-1.

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El resultado confirmó una semana de resistencia para el tenista peruano. Durante el torneo, salvó seis puntos de partido y alcanzó la final número 14 de su carrera en el circuito Challenger. Este domingo 6 de septiembre buscará el octavo título de esta categoría.

Juan Pablo Varillas ha clasificado por primera vez en el año a una final de un torneo Challenger.
Juan Pablo Varillas ha clasificado por primera vez en el año a una final de un torneo Challenger. Crédito: Tennis Como/Imagen Ilustrativa Infobae.

La campaña en Como representa un avance para Varillas luego de un período en el que quedó fuera de los primeros 300 puestos del ranking. El jugador mantuvo su trabajo junto a su entrenador, Diego Junqueira, durante esa etapa y llega a la definición con la oportunidad de recuperar posiciones relevantes en la clasificación mundial.

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Matej Dodig será el rival de Juan Pablo Varillas en la final

El rival de Juan Pablo Varillas en la definición será el croata Matej Dodig, quien accedió al partido decisivo después de vencer al suizo Johan Nikles en sets corridos. El duelo se jugará este domingo en las canchas de polvo de ladrillo de Como, sede del Challenger 75.

La final comenzará a las 10:00 horas de Perú. En Colombia y Ecuador también se verá desde las 10:00; en Venezuela y Bolivia será a las 11:00. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil —en ciudades como Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo— comenzará a las 12:00.

Matej Dodig, croata de 21 años, será el rival de Juan Pablo Varillas en la final del Challenger de Como 2026. Crédito: REUTERS/Antonio Bronic.
Matej Dodig, croata de 21 años, será el rival de Juan Pablo Varillas en la final del Challenger de Como 2026. Crédito: REUTERS/Antonio Bronic.

En Italia y España, el encuentro arrancará a las 17:00. En Miami, Estados Unidos, la hora de inicio será a las 11:00. Los horarios pueden variar en zonas de Brasil que utilizan otros husos horarios.

El partido se podrá seguir a través de Challenger TV, la plataforma gratuita del circuito ATP Challenger. Los usuarios deberán ingresar al servicio oficial y seleccionar el torneo de Como para acceder a la transmisión.

La final puede devolver a Varillas al grupo de los 200 mejores

Con el triunfo ante Clarke, Varillas aparece de forma virtual en el puesto 195 del ranking en vivo, con un ascenso de 39 lugares. Esa proyección todavía no equivale a una posición oficial, ya que la ATP actualizará la clasificación después de la conclusión del Abierto de Estados Unidos.

La publicación prevista para el lunes 14 de septiembre definirá su ubicación definitiva. De todos modos, el peruano ya aseguró una mejora respecto de su posición de inicio y quedó cerca de volver al grupo de los 200 mejores jugadores del circuito.

Juan Pablo Varillas salvó cuatro puntos de partido para instalarse entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Como.
Juan Pablo Varillas salvó cuatro puntos de partido para instalarse entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Como. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae/Tenniscomo.

La opción más favorable será levantar el trofeo en Como. Si gana el Challenger 75, garantizará su ingreso al Top 200 y Perú volverá a tener tres representantes dentro de ese grupo después de 32 años.

La última vez ocurrió el 8 de agosto de 1994. Entonces, Jaime Yzaga figuraba en el puesto 24, Jaime Noriega ocupaba el 162 y Alejandro Aramburú estaba en el 190. Para la actualización del 14 de septiembre, Ignacio Buse aparece en el lugar 33 y Gonzalo Bueno en el 168. Varillas intentará completar ese trío con una victoria en Italia.

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