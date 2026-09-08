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Juan Pablo Varillas y una nueva remontada memorable para clasificar a los octavos de final del Challenger 125 de Génova

El limeño de 30 años estuvo 5-1 abajo con set en contra ante Federico Arnaboldi para firmar una victoria de antología

El peruano sacó adelante un juego en el que caía por 5-1 con set abajo y se despachó con una nueva remontada. Crédito: X ATPerú.
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Juan Pablo Varillas firmó una remontada desde el 1-5 en el segundo set para vencer al italiano Federico Arnaboldi y avanzar a los octavos de final del Challenger 125 de Génova, torneo que se disputa sobre arcilla en Italia. El peruano se impuso por 5-7, 7-5 y 6-1 después de 2 horas y 41 minutos de partido.

Varillas, ubicado en el puesto 234 del ranking de la ATP —pero 195 en el listado virtual—, llegó a Génova tras competir la semana pasada en el Challenger de Como y alcanzar la final. Allí también enfrentó a Arnaboldi y lo superó con relativa comodidad por 6-3 y 6-2. El segundo cruce entre ambos tuvo un desarrollo distinto y obligó al peruano a sostener el partido en un momento límite.

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El italiano, que figura en el puesto 413 del escalafón, tomó ventaja desde el inicio. Arnaboldi encontró profundidad en sus golpes, aprovechó sus oportunidades de quiebre y cerró el primer set por 7-5. Varillas tuvo pasajes de irregularidad con el servicio y no pudo consolidar las ventajas que generó durante una manga de márgenes reducidos.

La situación se complicó aún más en el segundo parcial. Arnaboldi se adelantó 5-1 y quedó a un juego de concretar la revancha por la derrota sufrida en Como. A partir de ese momento, el peruano modificó el desarrollo del encuentro con una recuperación que cambió el resultado y el impulso del partido.

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Juan Pablo Varillas clasificó a los octavos de final del Challenger 125 de Génova.
Juan Pablo Varillas clasificó a los octavos de final del Challenger 125 de Génova. Crédito: Instagram Aon Open Challenger.

Varillas elevó la intensidad desde el fondo de la cancha, redujo los errores y encontró respuestas en los puntos de mayor presión. El set tuvo siete quiebres de servicio, reflejo de la inestabilidad de ambos jugadores al momento de sacar. El tenista peruano ganó seis ‘games’ seguidos, recuperó los dos breaks de desventaja y selló el parcial por 7-5.

El tercer set mostró una diferencia marcada. Varillas tomó la iniciativa, presionó el saque de Arnaboldi y logró tres quiebres. El italiano ya no sostuvo la efectividad que había mostrado en el inicio, mientras que el peruano administró la ventaja con mayor consistencia. El 6-1 final confirmó una victoria que le permitió instalarse entre los 16 mejores del certamen.

El resultado también tiene impacto en su ubicación provisional. Varillas aparece en el puesto 195 del live ranking de la ATP, con 280 puntos, a la espera de lo que ocurra en las siguientes rondas y de la actualización oficial del escalafón.

Francesco Passaro será el rival de Varillas en los octavos de final

El próximo rival de Juan Pablo Varillas será Francesco Passaro, número 207 del mundo. El italiano dio uno de los resultados de la primera ronda al eliminar a su compatriota Lorenzo Sonego, primer preclasificado del torneo y situado en el puesto 89 del ranking ATP.

De este lado del cuadro del Challenger 125 de Génova saldrá un semifinalista.
De este lado del cuadro del Challenger 125 de Génova saldrá un semifinalista. Crédito: ATP.

El duelo entre Varillas y Passaro está previsto para el jueves 10 de septiembre a las 06:30 horas de Perú. En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora; en Venezuela y Miami, a las 07:30; y en Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil —horario de Brasilia—, a las 08:30.

En Italia y España, el encuentro comenzará a las 13:30 horas. La programación está sujeta a modificaciones de la organización por la duración de los partidos previos o por ajustes en el orden de juego.

La transmisión estará disponible a través de Challenger TV, la plataforma gratuita del circuito, y del canal de YouTube de Tenis al Máximo.

Varillas viajará a Lima para la serie de Copa Davis ante Paraguay

Cuando concluya su participación en Génova, Varillas viajará a Lima para incorporarse a la selección peruana que enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. La serie se jugará el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú.

El equipo, capitaneado por Luis Horna, también contará con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino. Perú buscará un lugar en los Qualifiers de 2027, luego de haber superado a Portugal en Lima durante la temporada pasada.

Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.
Perú se enfrentará a Paraguay en la Copa Davis 2026: conoce todos los detalles de la venta de entradas.

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