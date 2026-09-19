Pablo Guede interrumpió entrevista para dar emotivo abrazo a Alejandro Duarte tras triunfo de Alianza Lima vs ADT: “Es un crack”

El técnico de Alianza Lima mostró su respaldo al arquero tras el blooper en el clásico. (Movistar Deportes)

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El triunfo de Alianza Lima frente ADT no solo fue importante en la lucha por el título nacional, también marcó un envión anímico para los jugadores. La dura derrota en el clásico dejó golpeados a los ‘blanquiazules’, y más a Alejandro Duarte, quien fue punto de críticas debido al blooper que terminó dándole la victoria a Universitario de Deportes en el último minuto.

El arquero recibió el respaldo de Pablo Guede al mantener su titularidad contra el ‘vendaval celeste’, por ello la emoción del ‘1′ luego la victoria fue inevitable. El DT no solo se encargó de demostrar su confianza dentro de la cancha, también lo hizo fuera de ella: interrumpió su entrevista para darle un conmovedor abrazo generando muchas reacciones.

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“Es un crack”, fue la frase que el estratega le dijo al guardameta en la zona mixta y frente toda la prensa. Duarte agradeció el apoyo de sus compañeros y comando técnico luego del momento difícil que le tocó vivir.

“Tengo la suerte de tener el respaldo de todos mis compañeros, del comando técnico, y eso es algo muy bueno. Pero no se trata de hablar de cómo se siente uno o qué pasó. Lo único importante es rendir en la cancha para llevar a Alianza a salir campeón. Eso lo tengo clarísimo. He fallado, asumo las críticas y solamente puedo decir que voy a seguir trabajando para tratar de volver al rendimiento del Apertura”, comentó Alejandro en rueda de prensa.

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-0 a los tarmeños en Matute por la jornada 10 - Crédito: L1MAX.

“Fue un accidente futbolístico”

Alejandro Duarte explicó qué pasó en la cuestionado blooper que terminó en triunfo de Universitario de Deportes. Evitó señalar a un culpable y sacó cara por Gianfranco Chávez, con quien compartió el error que terminó en polémica.

“Para mí, la combinación de las decisiones de él y mías se dio en un accidente futbolístico que era la única manera en que podía pasar. Creo que Lisandro Alzugaray había renunciado a la jugada. Si yo no salía, Gianfranco la resolvía. Si Gianfranco no la cabeceaba y yo le iba a recibir en las manos. Y fue realmente un accidente que fue muy difícil procesar por qué nos pasó en ese momento. Y tocaba asumirlo nomás. Siempre vamos a dar la cara y siempre vamos a seguir trabajando para Alianza”, aseguró el ‘1′.

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Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

Las lágrimas de Gianfranco Chávez

Alejandro Duarte no fue el único que recibió duras críticas tras el blooper en el clásico, Gianfranco Chávez también soportó los cuestionamientos. El defensa participó de la polémica jugada y su error fue compartido con el arquero al momento de querer evitar el gol de Lisandro Alzugaray.

Tras el pitazo final del partido contra ADT, el exjugador de Sporting Cristal no pudo contener las lágrimas de emoción después de los difíciles días que vivió. Rompió en llanto y recibió abrazos de sus compañeros y en especial de Duarte. La victoria de Alianza Lima fue doblemente especial para ambos jugadores que estuvieron en el ojo de la tormenta.

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Gianfranco Chávez rompió en llanto tras triunfo de Alianza Lima sobre ADT. (Liga 1)

Pablo Guede defendió a Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez

Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez tras el triunfo de Alianza Lima ante ADT, luego de que ambos futbolistas quedaran bajo cuestionamiento por la acción final del clásico de la fecha anterior.

El entrenador blanquiazul destacó la respuesta de los dos jugadores en un momento de presión para el plantel. Su mensaje puso el acento en el rendimiento que mostraron después de una semana compleja.

“La verdad es que ver llorar a Chávez y a Ale, con el dolor que tenían y con todo lo que se habían bancado en la semana, para luego salir a jugar como lo hicieron… eso nos hace crecer y seguir mejorando“, declaró el DT en conferencia de prensa.

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Gianfranco Chávez y Alejandro Duarte quedaron expuestos en el gol de Lisandro Alzugaray para el triunfo de Universitario sobre Alianza Lima en Matute. - créditos: Movistar Deportes