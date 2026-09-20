Perú

Trabajadora de la ONPE falleció y dos quedaron heridos tras caída de vehículo a un abismo de 50 metros en Huancavelica

La entidad electoral confirmó el accidente ocurrido durante las labores de difusión en Churcampa y detalló que los dos trabajadores heridos fueron trasladados a una clínica en Huancayo

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Una trabajadora de la ODPE Tayacaja falleció y otras dos personas resultaron heridas luego de que el vehículo en el que se trasladaban sufriera un despiste y cayera a un abismo de aproximadamente 50 metros en Huancavelica. El accidente ocurrió durante la mañana del sábado 19 de septiembre, cuando los colaboradores realizaban actividades de difusión relacionadas con el ERM 2026.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el hecho ocurrió en el sector Pumarama, ubicado en el centro poblado Ambato Villamayo, distrito de Pachamarca, provincia de Churcampa. Los tres ocupantes pertenecían a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tayacaja y se encontraban realizando labores de perifoneo.

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La persona fallecida fue identificada por la ONPE como Yanet Erika Alanya Suaznabar, responsable de local de votación. En el vehículo también viajaban Óscar Junior Meza Quispe, coordinador de centro poblado, y Katherine Román Asto, capacitadora, quienes resultaron heridos y fueron trasladados para continuar con su atención médica.

Imagen con fondo blanco y azul que presenta el logotipo de la ONPE y el texto de un comunicado oficial sobre un accidente vehicular
Un comunicado de la ONPE informa sobre un accidente de tránsito en Huancavelica que causó la muerte de una trabajadora electoral y dejó dos heridos. (Foto: ONPE)

Vehículo en el que viajaban tres colaboradores cayó a un abismo de 50 metros

Según el comunicado difundido por la ONPE, el vehículo particular en el que se movilizaban los tres colaboradores sufrió un despiste mientras se desplazaba por el sector Pumarama. La unidad terminó cayendo a un abismo de aproximadamente 50 metros de profundidad.

El vehículo era conducido por Óscar Junior Meza Quispe, quien se desempeña como coordinador de centro poblado de la ODPE Tayacaja. Junto a él viajaban Katherine Román Asto, capacitadora, y Yanet Erika Alanya Suaznabar, responsable de local de votación.

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La ONPE precisó que los trabajadores se encontraban realizando labores de difusión mediante perifoneo, como parte de las actividades desarrolladas por la institución en el marco del ERM 2026. El accidente se produjo mientras cumplían con estas funciones en la provincia de Churcampa.

Como consecuencia de la caída, Alanya Suaznabar falleció. La institución electoral expresó sus condolencias por la muerte de la colaboradora y señaló que viene brindando atención a los afectados, además de realizar las gestiones correspondientes.

Placa de texto oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el logotipo de la institución en el borde inferior
Un comunicado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales informa sobre el traslado de dos heridos y expresa condolencias por la fallecida en un accidente en Huancavelica. (Foto: ONPE)

Dos trabajadores heridos fueron trasladados a Huancayo

Óscar Junior Meza Quispe y Katherine Román Asto sobrevivieron al accidente, aunque resultaron heridos. Ambos fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Churcampa para recibir atención médica luego de la caída del vehículo.

Posteriormente, los dos colaboradores fueron derivados hacia la Clínica Ortega, en Huancayo, donde continuarían con la atención médica correspondiente. La ONPE informó que, al momento de su comunicado, ambos se encontraban estables.

La institución electoral indicó que, a través de la ODPE Tayacaja, viene realizando las gestiones necesarias para atender a los trabajadores afectados. Estas acciones se desarrollan dentro de la cobertura del seguro correspondiente para el personal que participa en las actividades electorales.

La información sobre el estado de salud de los dos heridos fue comunicada por la propia ONPE tras el accidente. Hasta el momento, la institución no brindó mayores detalles sobre las lesiones que presentaron los trabajadores.

Varias personas trasladan a un paciente en camilla hacia una ambulancia blanca con las puertas traseras abiertas
Personal de salud traslada en camilla a uno de los heridos del accidente de la ONPE hacia una ambulancia en Churcampa, Huancavelica. (Foto: RPP Noticias)

ONPE acompaña a familiares de la colaboradora fallecida

Tras conocer el fallecimiento de Yanet Erika Alanya Suaznabar, la ONPE informó que mantiene comunicación permanente con sus familiares y que les brinda acompañamiento en medio de la pérdida.

La entidad señaló que también viene gestionando la atención correspondiente a través de la ODPE Tayacaja, mientras continúa el seguimiento de la situación de los dos trabajadores que resultaron heridos durante el accidente.

En su pronunciamiento, la ONPE expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la colaboradora fallecida. “La ONPE expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Yanet Erika Alanya Suaznabar, y los acompaña ante esta irreparable pérdida”, señaló la institución.

El accidente ocurrió mientras el personal de la ODPE Tayacaja desarrollaba actividades vinculadas con la difusión del ERM 2026. La información sobre el hecho fue difundida por la ONPE este 19 de septiembre, mientras los dos trabajadores heridos eran trasladados a Huancayo para continuar con su atención médica.

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