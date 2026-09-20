Perú

Dos jóvenes paraguayas fueron rescatadas de red de trata en Arequipa: fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

La Policía realizó una investigación durante casi cinco meses y encontró celulares, dinero en efectivo, libretas con anotaciones y otros elementos que serán incorporados a las diligencias

Dos jóvenes paraguayas fueron rescatadas en Arequipa durante un operativo contra una presunta red de trata de personas. La Policía informó que las víctimas habrían sido captadas con falsas ofertas laborales y posteriormente sometidas a explotación sexual. Ambas quedaron bajo protección del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión
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Dos jóvenes de 18 y 22 años fueron rescatadas en Arequipa durante una intervención contra una presunta red de trata de personas que habría captado a mujeres extranjeras con falsas ofertas de trabajo. Según las investigaciones, las víctimas fueron trasladadas desde Paraguay bajo la promesa de acceder a empleos formales, pero luego habrían sido sometidas a explotación sexual.

La investigación comenzó después de que una joven paraguaya se comunicara con su madre, quien se encontraba en su país, para contarle la situación que atravesaba en la ciudad. El caso llegó a conocimiento de las autoridades paraguayas, que coordinaron con la Policía peruana para iniciar las diligencias correspondientes.

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El coronel PNP José Antonio Capa Gurbillón, director contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, señaló a 24 Horas de Panamericana Televisión que los agentes trabajaron durante casi cinco meses para identificar a la presunta organización y ubicar los lugares donde se encontraban las mujeres.

Una persona de espaldas en una habitación con cortinas verdes, una cama y un aro de luz encendido
Una joven permanece de espaldas en una habitación de Arequipa donde la Policía de Perú rescató a dos víctimas de trata de personas. (Captura: 24 Horas / Panamericana Televisión)

Una llamada desde Arequipa permitió iniciar la investigación contra la presunta red

La denuncia que permitió iniciar las diligencias surgió a partir de una comunicación telefónica. La joven paraguaya contactó a su madre, quien se encontraba en Paraguay, y le contó la situación que enfrentaba en Arequipa. La información fue comunicada a las autoridades y dio paso a una investigación coordinada entre ambos países.

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“Durante casi cinco meses de investigación se ha logrado identificar a esta banda criminal o esta organización criminal que está, pues, sus tentáculos acá en el Perú”, señaló el coronel PNP José Antonio Capa Gurbillón a 24 Horas.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la unidad especializada de la Policía que combate la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Durante las diligencias, los agentes buscaron establecer cómo funcionaba la presunta organización y cuál era el papel que cumplían las personas involucradas.

La investigación permitió ubicar los predios donde se encontraban las mujeres extranjeras. Entre las personas encontradas estaban dos jóvenes de 18 y 22 años, quienes quedaron bajo intervención de las autoridades.

Un agente policial con uniforme táctico y casco ingresa a una cocina en el interior de una vivienda
Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen un inmueble en Arequipa durante un operativo que permitió rescatar a dos jóvenes víctimas de trata de personas. (Captura: 24 Horas / Panamericana Televisión)

Las jóvenes habrían llegado al país con la promesa de conseguir trabajos formales

De acuerdo con la información difundida por 24 Horas, las mujeres encontradas en los inmuebles eran principalmente de nacionalidad paraguaya. Las autoridades investigan si fueron captadas en su país mediante ofrecimientos de empleo que no correspondían con la actividad a la que finalmente fueron sometidas.

El coronel Capa Gurbillón explicó que a las jóvenes “les ofrecían un trabajo honesto acá en la ciudad de Arequipa”. Según el oficial, esta propuesta habría sido utilizada para convencerlas de trasladarse hasta esta región del sur del Perú.

Una vez en Arequipa, las jóvenes habrían sido sometidas a explotación sexual, de acuerdo con las investigaciones. La Policía busca determinar las circunstancias en las que se produjo la captación y traslado de las posibles víctimas, así como identificar a todos los involucrados.

El caso también contempla la situación de otras mujeres extranjeras encontradas durante la intervención. Las diligencias continuarán para determinar si todas fueron captadas bajo un mecanismo similar y establecer el alcance de la presunta red.

Un grupo de efectivos policiales vestidos con chalecos tácticos y de investigación escucha a un superior en el pasillo de un edificio
Agentes de la Policía Nacional del Perú reciben indicaciones antes de una intervención contra una presunta red de trata de personas en Arequipa. (Foto: Dilo Fuerte Arequipa)

La presunta organización ofrecía servicios sexuales mediante Internet

Según las autoridades, una de las formas utilizadas por la organización para captar clientes consistía en ofrecer los servicios sexuales de las mujeres mediante páginas de Internet. Las investigaciones también apuntan a que ellas debían entregar parte del dinero obtenido por estas actividades.

Durante la intervención, los agentes encontraron diversos objetos que formarían parte de las diligencias. Entre ellos había celulares, dinero en efectivo, libretas de apuntes y una importante cantidad de preservativos.

El coronel PNP Capa Gurbillón indicó a 24 Horas que los investigadores también encontraron una libreta con anotaciones relacionadas con los servicios realizados por las jóvenes. Según su reporte, en uno de estos registros figuraba una suma de aproximadamente 28 mil, además de los nombres de las mujeres y los servicios correspondientes.

Los objetos incautados serán considerados dentro de la investigación para establecer cómo operaba la presunta organización y determinar la participación de las personas que estarían detrás de estas actividades.

Una agente de policía de espaldas habla con una mujer de rostro difuminado en el interior de una habitación
Una agente de la Policía Nacional del Perú interviene en un inmueble de Arequipa durante el rescate de dos jóvenes paraguayas víctimas de trata de personas. (Captura: 24 Horas / Panamericana Televisión)

Las mujeres rescatadas quedaron bajo protección del Ministerio Público

Tras la intervención, las dos jóvenes de 18 y 22 años fueron rescatadas y trasladadas para recibir asistencia especializada. Las autoridades las consideran posibles víctimas dentro de la investigación por trata de personas.

Las jóvenes permanecen bajo protección de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que llegaron a Arequipa y fueron sometidas a explotación sexual.

La investigación busca establecer responsabilidades y determinar el alcance de la presunta red que habría operado en la ciudad. Las autoridades también deberán precisar si existen más víctimas vinculadas al caso y quiénes participaron en su captación, traslado y explotación.

El caso se encuentra en investigación y los elementos encontrados durante la intervención, junto con los testimonios y demás diligencias, serán evaluados por las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

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