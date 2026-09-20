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Liga 1 2026 tendrá un parón por amistosos FIFA tras fecha 10: ¿Cuándo se reinicia el Torneo Clausura?

El campeonato peruano entrará en receso después de la jornada del domingo 20 de setiembre. Los clubes aprovecharán la pausa para descansar, ajustar aspectos de su funcionamiento y preparar la recta final del certamen

El Torneo Clausura 2026 entrará en receso por la fecha FIFA de amistosos de setiembre y octubre.
El Torneo Clausura 2026 entrará en receso por la fecha FIFA de amistosos de setiembre y octubre.
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La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 concluirá el domingo 20 de setiembre. Luego, la Liga 1 entrará en receso por los amistosos internacionales programados durante la jornada FIFA. Revisa cuándo se reanudará el fútbol peruano.

¿Cuándo se reinicia el Torneo Clausura?

Según el calendario y la programación, el Torneo Clausura se reanudará el jueves 8 de octubre con el inicio de la fecha 11. Antes del regreso de la jornada, Cienciano disputará sus partidos pendientes, reprogramados debido a su participación en la Copa Sudamericana.

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Los clubes aprovecharán el receso por la jornada FIFA para dar descanso a sus planteles. Luego retomarán los entrenamientos con miras a ajustar detalles y preparar la recta final del campeonato.

Torneo Clausura tiene nuevo líder: Deportivo Garcilaso

Antes del receso por la jornada FIFA, el Torneo Clausura tuvo un cambio en la cima. Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario de Deportes en Cusco y asumió el liderato de la competencia.

El ‘pedacito de cielo’ resolvió gran parte del encuentro durante los primeros 20 minutos. Aldair Salazar abrió el marcador tras un tiro de esquina, Kevin Sandoval amplió la diferencia y Agustín González aprovechó un error en salida de Piero Quispe para marcar el tercero.

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Universitario intentó reaccionar en el segundo tiempo con variantes ofensivas, entre ellas el ingreso de Bryan Reyna y Gianluca Lapadula, pero no logró descontar. Deportivo Garcilaso mantuvo el control y selló la goleada con un tanto de Facundo Castelli.

Con este resultado, el conjunto cusqueño llegó a 22 puntos y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura, con dos unidades de ventaja sobre la ‘U’.

Facundo Castelli apareció de cabeza por el segundo palo y aumentó el marcador en Cusco - Crédito: L1MAX.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

  • CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / 25 de noviembre)
  • Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / La Matanza)

Viernes 9 de octubre

  • Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sábado 10 de octubre

  • ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma)
  • Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra)
  • Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental)

Domingo 11 de octubre

  • UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón)
  • Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao)
  • Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Dónde ver los partidos por fecha 11

Todos los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura serán transmitidos por L1 Max, señal disponible en los operadores que la incluyan en su programación.

Los encuentros también podrán seguirse por streaming a través de L1 Play, plataforma disponible mediante suscripción para celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Infobae Perú realizará la cobertura de cada compromiso en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, los goles y los resultados actualizados.

Los amistosos de Perú en la fecha FIFA

  • Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)
  • Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)
  • Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)
  • Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)

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