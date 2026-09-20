Avenida Wiesse alcanza 70% de avance y vías auxiliares serán culminadas en los próximos días

La intervención contempla asfalto de hasta cuatro pulgadas, además de elementos para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial. Foto: Andina

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La intervención que se ejecuta en un tramo de la avenida Wiesse, en San Juan de Lurigancho, alcanzó un 70 % de avance, informó la municipalidad distrital. Las dos calzadas centrales ya fueron habilitadas para la circulación vehicular, mientras que las labores se concentran actualmente en las vías auxiliares.

La obra es ejecutada íntegramente por la comuna de San Juan de Lurigancho y comprende aproximadamente dos kilómetros de esta transitada avenida. De acuerdo con la municipalidad, los trabajos restantes en las vías auxiliares concluirán durante los próximos días, con lo que se completará una nueva etapa de la intervención.

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¿Qué trabajos contempla la intervención?

El proyecto considera la implementación de una estructura vial reforzada para mejorar las condiciones de circulación. Como parte de esta intervención, se colocará asfalto con un espesor de hasta cuatro pulgadas, además de elementos destinados a ordenar el tránsito y mejorar la seguridad de quienes utilizan la vía.

Entre las obras previstas también figuran la construcción de sardineles elevados, la aplicación de señalización termoplástica y la recuperación de las áreas verdes ubicadas en el tramo intervenido. La municipalidad sostiene que estos trabajos permitirán renovar la infraestructura existente y ofrecer un espacio con mejores condiciones para conductores y peatones.

La presencia del primate sorprendió a los vecinos, quienes siguieron sus movimientos por distintos puntos del sector (Créditos: Panamericana TV)

La culminación de las vías auxiliares permitirá completar los principales componentes de este tramo de la avenida Wiesse. Se trata de una zona que registra el desplazamiento cotidiano de miles de personas y vehículos, por lo que la intervención busca mejorar la circulación en este sector de San Juan de Lurigancho.

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Proyecto Próceres-Wiesse tiene otra intervención en la avenida

Esta obra debe diferenciarse del proyecto de la vía rápida Próceres-Wiesse, una intervención de mayor alcance que se ejecuta bajo responsabilidad del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Este proyecto tiene una extensión de 6,16 kilómetros y contempla, entre otros componentes, pasos a desnivel.

En junio de 2026, la Contraloría General de la República informó sobre observaciones relacionadas con la ejecución del proyecto, cuyo costo de inversión asciende a S/ 573.929.069 y cuya culminación estaba prevista para noviembre de este año. El informe correspondió a un periodo de control comprendido entre el 22 y el 28 de mayo.

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Contraloría alertó sobre avance de un paso a desnivel

Entre las observaciones comunicadas por la Contraloría figura la situación del paso a desnivel n.° 5, ubicado en la intersección de la avenida Wiesse con la avenida El Muro. Según el informe, los trabajos comenzaron el 1 de octubre de 2025 pese a que el contratista no había presentado la autorización de Sedapal para liberar las interferencias de agua potable y alcantarillado.

Padres de familia del colegio Santa María, en San Juan de Lurigancho, denunciaron la presencia de culebras dentro del plantel y exigieron la intervención de especialistas. Según señalaron, los reptiles fueron encontrados en distintos ambientes de la institución y temen por la seguridad de los escolares. Fuente: ATV Noticias

La entidad también reportó un retraso en este componente. A abril de 2026, el avance físico registrado era de 18,93 %, frente al 91,56 % que se había programado para ese momento. La Contraloría señaló que esta situación, junto con la documentación pendiente, podría generar ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

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El órgano de control además identificó otras situaciones durante sus labores de supervisión, entre ellas la participación de diez ingenieros del contratista y de la supervisión que no figuraban habilitados para ejercer profesionalmente ante el Colegio de Ingenieros del Perú. También se detectaron problemas en el almacenamiento de acero estructural y cemento, materiales que se encontraban expuestos a condiciones que podrían afectar su conservación.

Los resultados fueron comunicados a INVERMET para que adopte las medidas correctivas correspondientes respecto de las observaciones encontradas en el proyecto de la vía rápida.