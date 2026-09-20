Convocan marcha por el asesinato de ‘La China’ Polo: exigen justicia y celeridad en la investigación

La movilización se realizará este domingo a las 15:00 en el mercado Los Olivos, donde los asistentes rendirán homenaje a Susy Aponte Polo y reclamarán avances en las pesquisas| Foto: Difusión

Guardar

La muerte de Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, movilizará este domingo a ciudadanos y simpatizantes en Caraz, Áncash. La convocatoria plantea una marcha en memoria de la candidata y para exigir justicia en la investigación por el ataque armado que acabó con su vida durante una entrevista en vivo por redes sociales.

La concentración está prevista para las 15:00 en el mercado Los Olivos de Nuevo Chimbote. La actividad fue anunciada como una “Gran marcha por la paz”.

PUBLICIDAD

En el afiche se invita a los asistentes a participar en homenaje a la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash.

La movilización se realizará este domingo a las 15:00 en el mercado Los Olivos, donde los asistentes rendirán homenaje a Susy Aponte Polo y reclamarán avances en las pesquisas| Foto: Difusión

La marcha tendrá lugar dos días después del asesinato de la también periodista, ocurrido el viernes 19 de septiembre en la avenida Ramón Castilla, en Caraz.

Fiscalía confirma detención de tres personas

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Aponte Polo, de 44 años, murió tras el ataque. Además, cinco personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Caraz. El crimen quedó grabado en una transmisión en vivo: en el registro se escuchan los disparos y se observa que varias personas que estaban a su costado caen al piso en medio de la conmoción.

PUBLICIDAD

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que las autoridades detuvieron al presunto autor material del homicidio y a otras dos personas bajo sospecha de haber participado en la planificación y ejecución del crimen.

Terror y desconcierto tras el asesinato de ‘La China Polo’: un testigo relató cómo fueron los disparos| Foto: Chiclayo Noticias

“Ya se tiene detenido al sicario. Se ha detenido también a un supuesto financista (...) y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”, declaró Gálvez a RPP Noticias.

Uno de los intervenidos es un ciudadano venezolano de 30 años, detenido en la Carretera Central, frente al cruce Palmira. Durante la intervención, la PNP incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros.

PUBLICIDAD

La PNP precisó que el arma decomisada tenía una denuncia por hurto registrada en noviembre de 2023 en Villa El Salvador, Lima. La investigación busca establecer cómo la pistola llegó a Áncash y quiénes facilitaron su uso en el ataque.

Susy Ysabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gore Áncash, fue asesinada en un mercado de Caráz. (Foto: China Polo)

Otro hombre, de 29 años, fue intervenido en Surco, Lima, luego de que agentes de inteligencia identificaran el vehículo en el que se desplazaba. Las diligencias continúan a cargo de la Policía y el Ministerio Público para determinar el grado de participación de los detenidos.

Canales de ayuda

Todas las líneas son gratuitas ante una llamada de emergencia

PNP: Comuníquese con la central al 105 ante robos, agresiones, amenazas, accidentes de tránsito, desapariciones o cualquier situación que requiera intervención policial.

SAMU: la línea 106 brinda orientación y atención prehospitalaria ante emergencias médicas, como personas heridas, desmayos, dificultades respiratorias o accidentes.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 116: Llame a esta central para reportar incendios, fugas de gas, rescates, accidentes o emergencias que impliquen riesgos para las personas o los inmuebles.