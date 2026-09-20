General Víctor Revoredo deja la jefatura de la Dirincri: jefe de la Región Policial de La Libertad asumirá su cargo

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El Ministerio del Interior reasignó este domingo al general Víctor Revoredo de la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la “causal de necesidad del servicio”.

La nueva dependencia de Revoredo Farfán está encargada de la cooperación policial internacional, entre otras funciones.

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La resolución suprema publicada en El Peruano revela que la decisión se tomó a raíz de una propuesta del nuevo comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, quien asumió el cargo el pasado 16 de septiembre.

“La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú propone la reasignación en el cargo, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado, de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (...)”, indica la resolución que reasigna al general Revoredo junto a otros 22 generales y tenientes generales de sus puestos a nuevas divisiones y direcciones al interior de la institución.

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El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

Revoredo asumió la jefatura de la Dirincri el 1 de enero de este año, después de ser designado el pasado 29 de diciembre durante el gobierno de José María Balcázar.

General de La Libertad será nuevo jefe de Dirincri

La reasignación del general Víctor Revoredo no dejará un vacío en la jefatura de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri). La resolución firmada por el ministro del Interior, César Astudillo, designó al general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, quien dirigió la Región Policial La Libertad, como el nuevo jefe de esta Dirección encargada de la investigación del delito a nivel nacional.

Espinoza Cuestas asumió su cargo al interior de la Región Policial La Libertad el pasado 1 de mayo en reemplazo del general Franco Moreno Panta, quien dejó el mismo cargo luego de 4 meses de gestión y retornó a Lima, esta vez como parte de la Dirección de Asesoramiento Operativo del Estado Mayor General de la PNP.

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China’ Polo señaló a Víctor Revoredo antes de atentado

Antes de su pase a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP, el general Víctor Revoredo fue señalado por la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’, como el presunto responsable de un futuro atentado en su contra y difundió un video. Una semana después, fue asesinada a balazos por un sicario mientras realizaba una actividad proselitista en el Mercado de Caraz.

Polo afirmó que había recibido tres llamadas desde el interior de diferentes establecimientos penitenciarios y que estas comunicaciones contenían advertencias sobre un supuesto ataque en su contra.

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Días antes de ser asesinada a balazos durante una actividad proselitista en Caraz, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, difundió un video en el que denunció ser víctima de amenazas. La comunicadora afirmó haber recibido llamadas desde tres penales y señaló al general PNP Víctor Revoredo Farfán. Fuente: YouTube / China Polo Dominical

Polo vinculó estas comunicaciones con una supuesta orden atribuida al general PNP Víctor Alfredo Revoredo Farfán. La periodista presentó esta acusación como parte de una denuncia que, según afirmó, ya había comunicado a las instancias correspondientes.

“He recibido tres llamadas de diferentes penales (...), el señor Víctor Revoredo Farfán, con nombre y sin miedo. ¿A qué ha tenido tanto miedo? ¿A que le pidan un examen toxicológico, psicológico, examen de alcoholemia? Pues sí, señores, de tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor, Víctor Revoredo Farfán, ha ordenado un atentado contra mi persona. Qué casualidad que de tres penales diferentes me hayan llamado. Ya puse las denuncias en las entidades correspondientes (...)“, indicó la candidata al Gobierno Regional de Áncash y periodista.

Un ciudadano venezolano identificado con las iniciales L. I. O. D. fue detenido de manera preliminar como presunto autor del crimen. Durante la intervención, los agentes le incautaron una pistola que será sometida a pericias para determinar si fue utilizada en el atentado y si guarda relación con otros delitos.

La Policía busca establecer si el detenido actuó solo o contó con otros involucrados. El Ministerio del Interior informó que el sospechoso quedó a disposición de las autoridades competentes luego de su captura.

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