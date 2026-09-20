Perú

Ataque contra Engerberth Tapia: las hipótesis detrás de la balacera que dejó a su hijo en UCI en el Callao

El salsero denunció amenazas extorsivas previas al ataque armado en El Callao, mientras la Policía analiza posibles vínculos con disputas entre organizaciones delictivas

Guardar

El cantante de salsa Engerberth Tapia fue atacado a balazos el sábado 12 de septiembre en El Callao, cuando viajaba en su vehículo junto a su hijo de nueve años, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El artista afirmó que había recibido mensajes extorsivos meses antes del atentado y pidió que la Policía determine a los responsables.

El ataque ocurrió pasadas las 17:00 en la intersección del jirón Guise con la avenida Miguel Grau. Tapia contó que aceleró al escuchar los disparos y logró alejarse de los atacantes, aunque sufrió heridas de bala y mantiene dos proyectiles alojados en el cuerpo.

PUBLICIDAD

“Cuando llego a las intersecciones de Guise con Buenos Aires empiezo a escuchar disparos y lo único que atino a hacer es acelerar el carro”, relató el salsero. Su principal preocupación, según dijo, es la evolución de su hijo, quien resultó herido durante la persecución.

Ataque contra Engerberth Tapia: su hijo continúa en UCI| Foto: Domingo Al Día
Ataque contra Engerberth Tapia: su hijo continúa en UCI| Foto: Domingo Al Día

Cámaras municipales registraron el recorrido de los atacantes

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Provincial del Callao, dos motocicletas y cuatro hombres participaron en el atentado. Los atacantes habrían esperado a Tapia en la zona de jirón Villar con Loreto, donde se hicieron pasar por repartidores de delivery.

Mario Arata Bustamante, gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad chalaca, señaló que las cámaras permitieron reconstruir parte de la secuencia previa, el momento del ataque y la huida de los presuntos sicarios.

PUBLICIDAD

Según su declaración, los agresores realizaron más de 15 disparos contra la camioneta del cantante. Tapia logró avanzar por la avenida Miguel Grau, aunque perdió el control del vehículo y subió a la berma central. Los atacantes escaparon ante la presencia de testigos en la zona.

El músico sostuvo que los disparos tenían como objetivo asesinarlo. También recordó las palabras de su hijo durante el ataque: “Papá, te amo, quiero que sepas que siempre te he amado”.

Ataque a Engerberth Tapia: la investigación entre amenazas y nexos criminales
Ataque a Engerberth Tapia: la investigación entre amenazas y nexos criminales|Foto: Domingo Al Día

Tapia asegura que recibió amenazas antes de la balacera

El cantante afirmó que los mensajes extorsivos comenzaron meses antes, cuando regresaba de una gira por Europa. En una de las comunicaciones, los remitentes le exigían que se contactara con ellos y colaborara de alguna forma.

“No te pediré dinero, pero ponte en contacto para que de alguna u otra manera nos colabores, compañero”, dice uno de los mensajes que recibió Tapia.

Otro texto advertía: “Hola, señor Tapia, de la orquesta La Fama. Te escribe una de la organización, una de las más duras del país. No subestimes mi mensaje. Aquí te mando una chiquita”, se lee.

Tapia afirmó que ignoró esas comunicaciones porque no quería involucrarse con los extorsionadores. Tras el atentado, rechazó las versiones que relacionan el caso con su entorno familiar y consideró que esa hipótesis desvía la atención de las amenazas previas.

Engerberth Tapia
Cantante de salsa Engerberth Tapia

La relación con la expareja de alias ‘Chino Popy’ abrió otra línea de especulación

Fuentes policiales citadas en el reportaje televisivo señalaron que Tapia mantiene una relación sentimental con la expareja de alias ‘Chino Popy’ y que ejerce un rol cercano en la crianza de la hija del presunto cabecilla criminal.

El cantante confirmó que conoce a la menor desde que tenía ocho años, pero negó que ese vínculo lo integre a alguna organización criminal. También cuestionó que se responsabilice a la niña por los antecedentes de su padre.

“Es una niña que yo conocí a los ocho años. La fiesta de quince años se la hice yo”, sostuvo. El artista aseguró que la adolescente lo llama “tío” y no “papá”.

Tapia afirmó que no tiene contacto y que su vida cotidiana demuestra, a su criterio, que no forma parte de una estructura delictiva. “¿Tú crees que si yo estuviera vinculado a algún tipo de esas mafias viviría aquí o caminaría sin seguridad por las calles del Callao?”, declaró.

Stefany Clavijo descartó cualquier acto de venganza

Otra de las versiones que circuló tras el atentado apuntó a Stefany Clavijo, viuda de Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’. Clavijo denunció anteriormente a alias ‘Chino Popy’ por el asesinato de su esposo y aseguró que, desde entonces, recibió mensajes de personas que ofrecían vengar esa muerte.

La mujer rechazó cualquier participación en el ataque contra Tapia. “No hay forma. ¿Qué tiene que ver Engerberth acá? Ni él, ni su señora, ni los niños, ni la mamá de Popy”, expresó.

Clavijo sostuvo que también fue vinculada sin pruebas con un ataque contra Johnny Martín Rey, suegro de alias ‘Chino Popy’, quien recibió un disparo en el rostro semanas antes.

Temas Relacionados

Engerberth Tapiaperu-noticiasSalsaCrimen organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘León XIV vuelve a casa’: la serie del Arzobispado de Lima ante la próxima visita del Papa al Perú

La producción mostrará los preparativos de la Iglesia peruana para recibir al santo padre desde el 11 al 16 de noviembre por Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima

‘León XIV vuelve a casa’: la serie del Arzobispado de Lima ante la próxima visita del Papa al Perú

General Víctor Revoredo deja la jefatura de la Dirincri: jefe de la Región Policial de La Libertad asumirá su cargo

El Comandante General de la PNP, Fredy López Mendoza, propuso una modificación en las asignaciones de generales y tenientes generales a nivel nacional. Revoredo pasará a la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP

General Víctor Revoredo deja la jefatura de la Dirincri: jefe de la Región Policial de La Libertad asumirá su cargo

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 30 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó dos movimientos telúricos durante la madrugada y la mañana del 19 de septiembre en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. El de mayor magnitud alcanzó 5,2 y se registró a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 30 de septiembre de 2026

Los alimentos básicos subieron hasta 123% en un mes en Perú: El Niño presiona los precios de tomates, papas y choclos en los mercados

Plagas, déficit hídrico, lluvias fuera de temporada y mayores costos de transporte afectaron cultivos de tomate, papa, choclo, cebolla y menestras

Los alimentos básicos subieron hasta 123% en un mes en Perú: El Niño presiona los precios de tomates, papas y choclos en los mercados

Efemérides hoy en Perú: Santa Rosa, el Congreso y la música criolla marcan la jornada del 20 de septiembre

Perú conmemora acontecimientos de 1670, 1822 y 1911, mientras Naciones Unidas impulsa acciones globales para enfrentar la acumulación de desechos sólidos

Efemérides hoy en Perú: Santa Rosa, el Congreso y la música criolla marcan la jornada del 20 de septiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

MIMP rechaza que Milagros Leiva haya revelado nombre de víctima de agresión sexual en Liceo Naval: ¿Qué sanciones podría recibir?

Luis Galarreta asumirá la Presidencia de Perú durante el viaje de Keiko Fujimori a EE. UU.

¿Podría recibir una condena de prisión quien revele la identidad de una víctima de violación sexual?

Lista de candidatos a la alcaldía del Callao en las Elecciones municipales 2026: conoce quiénes son y los partidos por los cuales postulan

Candidatos a la alcaldía de Puente Piedra en las Elecciones municipales 2026: Lista completa y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Marina Gold muestra pruebas de como sufría hostigamiento por alumnas del Liceo Naval Almirante Guise

Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy son acusados de burlarse de víctima de presunto abuso sexual de Liceo Naval

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Perú avanza a la final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos y enfrentará a Venezuela, que busca la revancha

Tomás Suárez-Vértiz presenta “Dejarlo Todo”: la canción con la que busca abrirse paso más allá del legado de Pedro Suárez-Vértiz

DEPORTES

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del derbi madrileño por LaLiga 2026-27

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del derbi madrileño por LaLiga 2026-27

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido por derbi de la fecha 7 de LaLiga 2026-27

Ángelo Caro se cuelga la medalla de oro en skateboarding y así va el Team Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Sport Boys vs Melgar 1-1: goles y resumen del empate en Arequipa por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú venció 3-2 a Paraguay y clasificó a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis: resumen de la intensa serie en Lima