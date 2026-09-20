Ataque contra Engerberth Tapia: las hipótesis detrás de la balacera que dejó a su hijo en UCI en el Callao

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El cantante de salsa Engerberth Tapia fue atacado a balazos el sábado 12 de septiembre en El Callao, cuando viajaba en su vehículo junto a su hijo de nueve años, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El artista afirmó que había recibido mensajes extorsivos meses antes del atentado y pidió que la Policía determine a los responsables.

El ataque ocurrió pasadas las 17:00 en la intersección del jirón Guise con la avenida Miguel Grau. Tapia contó que aceleró al escuchar los disparos y logró alejarse de los atacantes, aunque sufrió heridas de bala y mantiene dos proyectiles alojados en el cuerpo.

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“Cuando llego a las intersecciones de Guise con Buenos Aires empiezo a escuchar disparos y lo único que atino a hacer es acelerar el carro”, relató el salsero. Su principal preocupación, según dijo, es la evolución de su hijo, quien resultó herido durante la persecución.

Ataque contra Engerberth Tapia: su hijo continúa en UCI| Foto: Domingo Al Día

Cámaras municipales registraron el recorrido de los atacantes

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Provincial del Callao, dos motocicletas y cuatro hombres participaron en el atentado. Los atacantes habrían esperado a Tapia en la zona de jirón Villar con Loreto, donde se hicieron pasar por repartidores de delivery.

Mario Arata Bustamante, gerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad chalaca, señaló que las cámaras permitieron reconstruir parte de la secuencia previa, el momento del ataque y la huida de los presuntos sicarios.

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Según su declaración, los agresores realizaron más de 15 disparos contra la camioneta del cantante. Tapia logró avanzar por la avenida Miguel Grau, aunque perdió el control del vehículo y subió a la berma central. Los atacantes escaparon ante la presencia de testigos en la zona.

El músico sostuvo que los disparos tenían como objetivo asesinarlo. También recordó las palabras de su hijo durante el ataque: “Papá, te amo, quiero que sepas que siempre te he amado”.

Ataque a Engerberth Tapia: la investigación entre amenazas y nexos criminales|Foto: Domingo Al Día

Tapia asegura que recibió amenazas antes de la balacera

El cantante afirmó que los mensajes extorsivos comenzaron meses antes, cuando regresaba de una gira por Europa. En una de las comunicaciones, los remitentes le exigían que se contactara con ellos y colaborara de alguna forma.

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“No te pediré dinero, pero ponte en contacto para que de alguna u otra manera nos colabores, compañero”, dice uno de los mensajes que recibió Tapia.

Otro texto advertía: “Hola, señor Tapia, de la orquesta La Fama. Te escribe una de la organización, una de las más duras del país. No subestimes mi mensaje. Aquí te mando una chiquita”, se lee.

Tapia afirmó que ignoró esas comunicaciones porque no quería involucrarse con los extorsionadores. Tras el atentado, rechazó las versiones que relacionan el caso con su entorno familiar y consideró que esa hipótesis desvía la atención de las amenazas previas.

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Cantante de salsa Engerberth Tapia

La relación con la expareja de alias ‘Chino Popy’ abrió otra línea de especulación

Fuentes policiales citadas en el reportaje televisivo señalaron que Tapia mantiene una relación sentimental con la expareja de alias ‘Chino Popy’ y que ejerce un rol cercano en la crianza de la hija del presunto cabecilla criminal.

El cantante confirmó que conoce a la menor desde que tenía ocho años, pero negó que ese vínculo lo integre a alguna organización criminal. También cuestionó que se responsabilice a la niña por los antecedentes de su padre.

“Es una niña que yo conocí a los ocho años. La fiesta de quince años se la hice yo”, sostuvo. El artista aseguró que la adolescente lo llama “tío” y no “papá”.

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Tapia afirmó que no tiene contacto y que su vida cotidiana demuestra, a su criterio, que no forma parte de una estructura delictiva. “¿Tú crees que si yo estuviera vinculado a algún tipo de esas mafias viviría aquí o caminaría sin seguridad por las calles del Callao?”, declaró.

Stefany Clavijo descartó cualquier acto de venganza

Otra de las versiones que circuló tras el atentado apuntó a Stefany Clavijo, viuda de Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’. Clavijo denunció anteriormente a alias ‘Chino Popy’ por el asesinato de su esposo y aseguró que, desde entonces, recibió mensajes de personas que ofrecían vengar esa muerte.

La mujer rechazó cualquier participación en el ataque contra Tapia. “No hay forma. ¿Qué tiene que ver Engerberth acá? Ni él, ni su señora, ni los niños, ni la mamá de Popy”, expresó.

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Clavijo sostuvo que también fue vinculada sin pruebas con un ataque contra Johnny Martín Rey, suegro de alias ‘Chino Popy’, quien recibió un disparo en el rostro semanas antes.