Fenómeno El Niño: Preparan Kuélap ante fuertes lluvias para evitar otro colapso en sus murallas

Kuélap se cae a pedazos.

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El Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, ubicado en Amazonas, refuerza sus medidas ante el inicio de la temporada de lluvias y un posible impacto del Fenómeno El Niño. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas busca reducir riesgos sobre las estructuras del sitio y evitar daños como los que dejó el derrumbe de un tramo de muralla en 2022.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas informó que ya ejecuta acciones de impermeabilización en zonas donde trabajan los equipos de investigación y conservación.

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Rocío Sánchez Chávez, directora de la entidad, explicó que esas intervenciones corresponden a la primera fase de la prevención en Kuélap. “Nosotros ya hemos estado trabajando en algunas acciones puntuales, sobre todo que tienen que ver con la impermeabilización de los espacios donde está trabajando el equipo de investigación y conservación”, indicó.

Dentro de sus murallas, Kuélap alberga 505 viviendas, la mayoría de ellas de planta circular. - Crédito: Andina

Mincul solicita recursos para intervenir los sectores con mayor riesgo

Ante la proximidad de las precipitaciones, la entidad solicitó al Ministerio de Cultura (Mincul) recursos para aplicar medidas adicionales mediante el decreto supremo emitido para enfrentar el escenario climático.

Sánchez señaló que el pedido se concentra en sectores con mayor exposición dentro de un monumento que reúne más de 400 estructuras circulares, además de muros y otros espacios que todavía requieren atención preventiva. La intervención se desarrollará mientras continúan las investigaciones arqueológicas y las labores de conservación.

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Para proteger las áreas priorizadas, la Dirección Desconcentrada de Cultura adquirió 1.900 metros cuadrados de geomembrana destinados a impermeabilizar superficies de distintos sectores del complejo. El material fue entregado el 25 de agosto.

La entidad también compró ocho rollos de lona para cubrir estructuras vulnerables y espacios que se encuentran en intervención. La finalidad es reducir el contacto directo de las construcciones con las lluvias durante los meses previstos de mayor precipitación.

Sánchez resumió el enfoque de la institución al señalar: “Nuestras acciones básicamente se centran en acciones preventivas y acciones de protección de los espacios en riesgo que todavía tenemos”.

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La estrategia busca que los trabajos de campo no queden expuestos a filtraciones o acumulaciones de agua. Cada cubierta funciona como una barrera temporal mientras los especialistas determinan qué sectores demandan tratamientos posteriores dentro del plan de conservación.

Trabajos en la muralla de Malcapampa

El Ministerio de Cultura verificó además una intervención en el sitio arqueológico de Malcapampa. Los trabajos comprendieron 205 metros lineales de cabeceras, limpieza y emboquillado en un sector de la muralla. Estas labores comenzaron el 21 de agosto y concluyeron el 14 de septiembre. El reporte oficial las incluye entre las acciones destinadas a disminuir factores que pueden afectar la conservación de las estructuras arqueológicas durante la temporada de lluvias.

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Una comisión de Gestión del Riesgo de Desastres del ministerio realizó una visita a los sectores priorizados de Kuélap. La jornada fue encabezada por el general Rafael Pereyra Grande y contó con la participación de Sánchez y de los equipos encargados del monumento y del Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap, conocido como PRIAK. La inspección permitió verificar las coberturas instaladas y medidas previstas ante las precipitaciones.

Las acciones responden al riesgo asociado con El Niño Costero. El Enfen indicó en Comunicado Oficial N.º 16-2026, emitido el 14 de septiembre, que el evento continuaría hasta mediados del otoño de 2027. Estimó mayor probabilidad de magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027 y recomendó aplicar medidas de reducción del riesgo para la temporada prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

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