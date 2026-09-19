Perú

Fenómeno El Niño: Preparan Kuélap ante fuertes lluvias para evitar otro colapso en sus murallas

El complejo arqueológico refuerza la impermeabilización de sectores vulnerables y solicita recursos para enfrentar la temporada de lluvias prevista hasta abril de 2027

Kuélap se cae a pedazos.
Kuélap se cae a pedazos.
Guardar

El Complejo Arqueológico Monumental Kuélap, ubicado en Amazonas, refuerza sus medidas ante el inicio de la temporada de lluvias y un posible impacto del Fenómeno El Niño. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas busca reducir riesgos sobre las estructuras del sitio y evitar daños como los que dejó el derrumbe de un tramo de muralla en 2022.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas informó que ya ejecuta acciones de impermeabilización en zonas donde trabajan los equipos de investigación y conservación.

PUBLICIDAD

Rocío Sánchez Chávez, directora de la entidad, explicó que esas intervenciones corresponden a la primera fase de la prevención en Kuélap. “Nosotros ya hemos estado trabajando en algunas acciones puntuales, sobre todo que tienen que ver con la impermeabilización de los espacios donde está trabajando el equipo de investigación y conservación”, indicó.

Vista panorámica de Kuélap.
Dentro de sus murallas, Kuélap alberga 505 viviendas, la mayoría de ellas de planta circular. - Crédito: Andina

Mincul solicita recursos para intervenir los sectores con mayor riesgo

Ante la proximidad de las precipitaciones, la entidad solicitó al Ministerio de Cultura (Mincul) recursos para aplicar medidas adicionales mediante el decreto supremo emitido para enfrentar el escenario climático.

Sánchez señaló que el pedido se concentra en sectores con mayor exposición dentro de un monumento que reúne más de 400 estructuras circulares, además de muros y otros espacios que todavía requieren atención preventiva. La intervención se desarrollará mientras continúan las investigaciones arqueológicas y las labores de conservación.

PUBLICIDAD

Para proteger las áreas priorizadas, la Dirección Desconcentrada de Cultura adquirió 1.900 metros cuadrados de geomembrana destinados a impermeabilizar superficies de distintos sectores del complejo. El material fue entregado el 25 de agosto.

La entidad también compró ocho rollos de lona para cubrir estructuras vulnerables y espacios que se encuentran en intervención. La finalidad es reducir el contacto directo de las construcciones con las lluvias durante los meses previstos de mayor precipitación.

Sánchez resumió el enfoque de la institución al señalar: “Nuestras acciones básicamente se centran en acciones preventivas y acciones de protección de los espacios en riesgo que todavía tenemos”.

La estrategia busca que los trabajos de campo no queden expuestos a filtraciones o acumulaciones de agua. Cada cubierta funciona como una barrera temporal mientras los especialistas determinan qué sectores demandan tratamientos posteriores dentro del plan de conservación.

Trabajos en la muralla de Malcapampa

El Ministerio de Cultura verificó además una intervención en el sitio arqueológico de Malcapampa. Los trabajos comprendieron 205 metros lineales de cabeceras, limpieza y emboquillado en un sector de la muralla. Estas labores comenzaron el 21 de agosto y concluyeron el 14 de septiembre. El reporte oficial las incluye entre las acciones destinadas a disminuir factores que pueden afectar la conservación de las estructuras arqueológicas durante la temporada de lluvias.

Una comisión de Gestión del Riesgo de Desastres del ministerio realizó una visita a los sectores priorizados de Kuélap. La jornada fue encabezada por el general Rafael Pereyra Grande y contó con la participación de Sánchez y de los equipos encargados del monumento y del Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap, conocido como PRIAK. La inspección permitió verificar las coberturas instaladas y medidas previstas ante las precipitaciones.

Las acciones responden al riesgo asociado con El Niño Costero. El Enfen indicó en Comunicado Oficial N.º 16-2026, emitido el 14 de septiembre, que el evento continuaría hasta mediados del otoño de 2027. Estimó mayor probabilidad de magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027 y recomendó aplicar medidas de reducción del riesgo para la temporada prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoKuélapLluvias en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Servicios en Perú alistan cambio por la IA: reclamos, pagos y trámites podrán resolverse en segundos

La adopción de nuevas herramientas de automatización también transformará los perfiles laborales del sector, con mayor demanda de especialistas capaces de supervisar sistemas, analizar datos y atender casos que requieran criterio humano

Servicios en Perú alistan cambio por la IA: reclamos, pagos y trámites podrán resolverse en segundos

Alianza Lima 0-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo tarmeño aún no consiguió triunfos en el segundo tramo de la temporada, llega como el rival de menor jerarquía y aparece como una oportunidad de recuperación para un conjunto ‘blanquiazul’ en baja. Sigue las incidencias

Alianza Lima 0-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú 1-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

Luego que Ignacio Buse consiga el primer punto para el equipo capitaneado por Luis Horna, Juan Pablo Varillas buscará cerrar la jornada con un pleno de triunfos ante el favorito Daniel Vallejo

Perú 1-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

Mano Menezes aseguró que Felipe Chávez no fue convocado a la selección por lesión, pero peruano jugó con su equipo: ¿Cuál es la verdad?

El técnico brasileño reveló el motivo de la ausencia de ‘Pippo’, mientras que el volante sumó minutos en la Segunda División un día después

Mano Menezes aseguró que Felipe Chávez no fue convocado a la selección por lesión, pero peruano jugó con su equipo: ¿Cuál es la verdad?

Pablo Guede se sincera sobre el regreso de Kevin Quevedo en Alianza Lima vs ADT: “Se mandó una macana y pidió perdón”

El técnico argentino también aclaró que el futbolista peruano aún no está al 100% y seguirá un plan de trabajo durante el receso por la fecha FIFA

Pablo Guede se sincera sobre el regreso de Kevin Quevedo en Alianza Lima vs ADT: “Se mandó una macana y pidió perdón”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimiro Montesinos pide que lo excarcelen por tener 81 años y bajo vigilancia judicial

Vladimiro Montesinos pide que lo excarcelen por tener 81 años y bajo vigilancia judicial

Keiko Fujimori cae en encuesta Datum: diputado de Fuerza Popular considera las cifras “un llamado de atención”

La JNJ impone una segunda destitución a Delia Espinoza

Rafael Rey renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “Razones de salud me impiden continuar”

La JNJ destituye al juez Richard Concepción Carhuancho

ENTRETENIMIENTO

Edwin Sierra regresa a la TV con ‘El Show de Edwin’: habla de Naldy Saldaña, ‘La Bella Luz’ y la relación con su hija

Edwin Sierra regresa a la TV con ‘El Show de Edwin’: habla de Naldy Saldaña, ‘La Bella Luz’ y la relación con su hija

Sheyla Rojas oficializa su romance con Joaquín Ramírez con romántico mensaje: “Felicidades amor por tanto esfuerzo”

Yiddá Eslava y su reflexión sobre el caso de presunta agresión sexual en el Liceo Naval: “Criar también es enseñar a no ser agresores”

Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting de Combate

Mario Hart responde a Sergio Baigorria tras llamarlo ‘vividor’: “No me interesa lo que tenga que decir”

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima 0-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú 1-0 Paraguay EN VIVO HOY: punto a punto de los partidos de ‘singles’ por día 1 de Copa Davis 2026

Mano Menezes aseguró que Felipe Chávez no fue convocado a la selección por lesión, pero peruano jugó con su equipo: ¿Cuál es la verdad?

Pablo Guede se sincera sobre el regreso de Kevin Quevedo en Alianza Lima vs ADT: “Se mandó una macana y pidió perdón”

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos durante la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada