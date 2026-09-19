Pablo Guede se sincera sobre el regreso de Kevin Quevedo en Alianza Lima vs ADT: “Se mandó una macana y pidió perdón”

El entrenador de Alianza Lima volvió a convocar al delantero para el duelo ante ADT. Créditos: L1 Max.

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A minutos del inicio del partido entre Alianza Lima y ADT, Pablo Guede se refirió al regreso de Kevin Quevedo a la convocatoria del equipo ‘blanquiazul’. El extremo había quedado al margen tras cometer una indisciplina, una situación que generó pedidos de la hinchada para que volviera a ser considerado.

En diálogo con L1 Max, el técnico argentino defendió su decisión inicial de excluir al futbolista y cuestionó las exigencias que recibió desde afuera.

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“Está bueno que me lo preguntes porque, cuando llegué acá, me dijeron que lo primero que había que poner era disciplina. Y cuando la pongo, me exigen que los haga jugar. Entonces, hay cosas que no coordinan. Porque si yo pongo disciplina, lo peor que le puedo hacer a un futbolista es no hacerlo jugar. Como lo hice con Kevin, porque creo que no estuvo al nivel físico ni de entrenamientos que nosotros consideramos para el grupo”, apuntó.

Kevin Quevedo en el estadio Matute para el Alianza Lima vs ADT - Crédito: X.

Guede sostuvo que Quevedo reconoció su error y se disculpó tanto con el comando técnico como con sus compañeros. A partir de ese momento, según explicó, el jugador retomó los entrenamientos.

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“Por algo pide perdón, porque vos no pedís perdón si no te mandás una macana. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, él se mandó una macana, habló con los compañeros, habló conmigo, se disculpó con todos y, desde ese mismo momento, empezó a entrenar”.

El entrenador indicó que el plan era que Quevedo volviera a jugar después de la fecha FIFA. No obstante, las bajas en el plantel y la reducida lista disponible para el encuentro ante ADT adelantaron su retorno a la convocatoria.

“Yo quedé con él en que iba a volver a jugar si seguía entrenando después de la fecha FIFA, cuando pasara este partido. El problema es que no llegábamos a 20. Éramos 19 y no voy a ir con 19 al banco”, añadió.

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Por último, Guede aclaró que el extremo todavía no alcanza su mejor condición física, aunque destacó su evolución en las prácticas. “Está entrenando, empezó a entrenar bien. Todavía no está al 100%. Le falta todo lo que vamos a entrenar en la fecha FIFA, que es lo que nos toca a nosotros”.

Pablo Guede se sinceró sobre el regreso de Kevin Quevedo a la convocatoria en el Alianza Lima vs ADT por fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Las múltiples bajas en Alianza Lima

Uno de los factores que influyó en el regreso de Kevin Quevedo a la convocatoria para el partido entre Alianza Lima y ADT fue la cantidad de bajas que presentó el plantel íntimo. Paolo Guerrero, Piero Cari, Mateo Antoni, Alessandro Burlamaqui y Nicolás Díaz no estuvieron disponibles.

Guede explicó que varias de esas ausencias obedecen a situaciones que, según sostuvo, escapan al control del cuerpo técnico. “Son muchas lesiones que no podemos controlar. Si vos me decís que lo podríamos controlar por las cargas físicas, seguramente haríamos todo nuestro esfuerzo para poder hacerlo. Pero no lo podemos controlar, porque lo de ‘Burla’ (Burlamaqui) el otro día es increíble. Fue en un salto: no entendés cómo, después de prepararse durante todos estos meses tras la lesión que tuvo en la pretemporada, se rompe al caer. Lo de ‘Nico’ (Díaz), un golpe en la cabeza. Mateo (Antoni), lo mismo”, sentenció.

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Pablo Guede brindó detalles de la situación física de Nicolás Díaz. Crédito: Liga 1/Alianza Lima.

Alianza Lima se enfrenta a ADT en Matute

La noche del viernes 18 de septiembre, Alianza Lima enfrentará a ADT en el estadio Alejandro Villanueva desde las 20:00 horas exactamente. Los ‘blanquiazules’ llegan tras perder el clásico ante Universitario de Deportes e intentarán recuperarse frente al último equipo del Torneo Clausura. El partido será transmitido por L1 Max y Liga 1 Play.