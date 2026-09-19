Turrón de matcha, maracuyá y maíz morado: las nuevas variedades que se podrán probar en el Festival del Turrón 2026

El evento también ofrecerá opciones integrales y veganas, además de presentaciones como helados, galletas y turrones para comer con cuchara. Foto: YouTube

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Maestros turroneros y productores artesanales se reunirán del 7 al 11 de octubre en el Festival del Turrón y Dulces 2026, que se realizará en el Pasaje Porta, en Miraflores. El público podrá encontrar propuestas que mantienen la elaboración tradicional y otras que incorporan ingredientes y sabores menos habituales.

Entre las alternativas figuran variedades de frutos secos, maracuyá, chocolate, cacao y maíz morado, además de combinaciones con matcha, hierba luisa y lima. El encuentro también incluirá versiones integrales, veganas y formatos como helados, galletas y cuchareables.

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Nuevas combinaciones para probar

Una de las propuestas es el Turrón de Frutos Secos, que combina pecanas, almendras, castañas, maní y frutas deshidratadas. También estará el Turrón de Maracuyá, cuya miel artesanal aporta un matiz cítrico, y el Turrón Andino, preparado con kiwicha, cañihua y quinua. A ellos se suma una versión de chocolate, donde el cacao acompaña una miel elaborada a base de ganache.

Para quienes buscan otras combinaciones, el festival presentará el Turrón de Ajonjolí con miel de tumbo, de aroma intenso y notas ácidas. También habrá Turrón Keto, elaborado con almendras, linaza y coco, y Turrón Saludable, cuya preparación incluye yuca, arroz y coco.

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Inicia el mes morado con este tradicional postre limeño. Video: Carlos Diaz / Infobae.

Sabores de autor y propuestas contemporáneas

Entre las propuestas de autor aparece el Turrón de Cacao, con una masa ligeramente salada y crocante, nibs y miel de mucílago de cacao. El Turrón de Maíz Morado, por su parte, incorpora los aromas asociados a la chicha morada mediante piña, canela y clavo de olor.

Otra de las novedades será el Turrón de Matcha, Hierba Luisa y Lima, que combina la intensidad del matcha con el aroma de la hierba luisa y las notas cítricas de la lima. La oferta contempla además versiones integrales y veganas, sin leche ni huevo, así como alternativas con jaleas de frutas, arándanos y frutos secos.

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Octubre, el mes del turrón

La mayor demanda de este dulce durante octubre está relacionada con el Señor de los Milagros. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señala que, aunque el turrón se consume durante todo el año, adquiere especial protagonismo en este mes por su vínculo con la festividad. Con el paso de las generaciones, el turrón de Doña Pepa quedó asociado a las costumbres que acompañan las procesiones.

La tradición también está relacionada con la historia popular de Josefa Marmanillo, conocida como Doña Pepa. Según el relato, habría recuperado la movilidad de sus brazos después de encomendarse al Señor de los Milagros y, en agradecimiento, preparó el dulce para ofrecerlo durante la procesión. Aunque existen distintas versiones sobre el origen histórico de esta historia, la relación entre el postre y la festividad se consolidó con los años.

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Entre las creaciones de autor destaca el Turrón de Cacao, elaborado con una masa ligeramente salada y crocante, acompañada de nibs y miel de mucílago de cacao. Foto: Comedera

Una tradición con impacto comercial

La conexión entre el turrón y octubre tiene antecedentes documentados desde el siglo XIX. Una investigación del Ministerio de Cultura recoge referencias a la comercialización de turrones vinculados con la procesión y señala que el nombre “Doña Pepa” aparece registrado en 1908 en la revista Variedades. El documento también vincula la preparación del dulce con la gastronomía limeña y la religiosidad afroperuana.

La dinámica de las procesiones contribuye al aumento de la demanda. Durante octubre, miles de personas participan en los recorridos del Señor de los Milagros y las zonas cercanas concentran una mayor oferta de alimentos tradicionales. Registros de Andina muestran que las ventas aumentan alrededor de los días de procesión y que, en 2024, la oferta y la demanda siguieron creciendo hacia el cierre de octubre.

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Para los productores, este comportamiento convierte al mes en una campaña comercial relevante. Andina reportó que pequeñas empresas panaderas incrementaban la comercialización durante setiembre y octubre, con mayor movimiento en este último mes. En 2025, además, se reportó el caso de una pastelería que vende turrón todo el año, pero concentra cerca de la mitad de sus ventas anuales del producto en la temporada.

Así, el turrón forma parte del imaginario del “mes morado” y mantiene una relación entre fe y gastronomía. En ese contexto, el Festival del Turrón y Dulces 2026 reunirá recetas tradicionales con nuevas interpretaciones durante los cinco días del evento.

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