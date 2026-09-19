Perú

Caso Liceo Naval: ministra de la Mujer exige celeridad en investigación por presunta agresión sexual contra escolar

Seis de los adolescentes investigados permanecen a disposición del Poder Judicial, luego de que la Fiscalía de Familia solicitara cuatro meses de internamiento preventivo contra ellos, mientras se desarrollan las diligencias del caso

La ministra de la Mujer, María Seminario, se pronunció sobre la denuncia de presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Fuente: Canal N
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La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, exigió celeridad en la investigación por la presunta agresión sexual denunciada en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. La titular del sector sostuvo que las diligencias deben avanzar con rapidez para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

En declaraciones a la prensa, Seminario informó que abogados del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de San Borja prepararon escritos dirigidos al Ministerio Público y al Poder Judicial con el propósito de agilizar el proceso. La ministra señaló que estas acciones forman parte del acompañamiento que su sector brinda a la familia del escolar de 16 años.

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Desde el Ministerio de la Mujer, la atención también comprende apoyo psicológico y legal para la familia del agraviado. El pronunciamiento de Seminario se da mientras avanzan las diligencias contra los adolescentes investigados por el caso ocurrido en un bus que trasladaba a estudiantes de la institución educativa.

Fotomontaje de un detenido custodiado por agentes policiales y una mujer con gafas que habla ante varios micrófonos de prensa
La ministra María Seminario pide agilizar la investigación sobre la denuncia de agresión sexual ocurrida en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Composición: Infobae Perú)

Ministra de la Mujer pide celeridad y protección para el escolar

Seminario explicó que el MIMP intervino desde los primeros momentos para acompañar a la familia del escolar afectado. El apoyo comprende atención psicológica y asesoría legal mediante los servicios especializados del sector.

Como parte de estas acciones, abogados del Centro de Emergencia Mujer de San Borja elaboraron escritos para presentar ante la Fiscalía y el Poder Judicial. Según explicó la ministra, estos documentos buscan contribuir a que las diligencias y el proceso avancen con mayor rapidez.

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“La línea de acción que el Ministerio de la Mujer promueve es primero la protección a la víctima y que haya celeridad en la investigación y, por supuesto, en la sanción”, sostuvo Seminario ante los medios de comunicación.

Consultada sobre las medidas que deberían adoptarse respecto de los adolescentes investigados, la ministra reiteró que el MIMP prioriza la protección del escolar y el avance de las investigaciones. Las decisiones que correspondan dentro del proceso deberán ser adoptadas por las autoridades competentes.

Imagen dividida con el busto de un monumento frente a un colegio a la izquierda y personas con capuchas junto a policías a la derecha
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro investiga la denuncia de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, donde padres de familia exigen acciones concretas.

Cambio en la administración del Liceo Naval y activación de protocolos

Durante sus declaraciones, la ministra también fue consultada por los cuestionamientos de una docente que afirmó haber advertido previamente sobre situaciones de violencia en el colegio y haber afrontado presuntas represalias. Seminario señaló que estos aspectos deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes.

En ese contexto, indicó que la dirección y administración del Liceo Naval pasarán al Ministerio de Educación, según la decisión anunciada por la presidenta de la República junto con los ministros de Defensa y Educación.

“Estoy segura, no lo dudo, que ahí se activarán todos los protocolos de protección”, manifestó Seminario al referirse al cambio en la administración de la institución educativa.

Sobre las posibles responsabilidades de autoridades o funcionarios del plantel, la ministra sostuvo que las decisiones corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial. La determinación deberá realizarse a partir de los elementos que se obtengan durante las diligencias.

Policías con gorras oscuras conducen a varias personas cubiertas con capuchas blancas hacia un vehículo blanco de noche.
Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía pidió internamiento para seis adolescentes investigados

Mientras la ministra pide celeridad, la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes de quinto de secundaria investigados por la presunta agresión sexual contra su compañero de 16 años.

Diez adolescentes fueron retenidos inicialmente en la comisaría de familia Bertha González Posada Eyzaguirre, en el Cercado de Lima. Antes de que culminara el periodo de retención, cuatro quedaron libres y seis fueron trasladados a la sede del juzgado de familia de la avenida Abancay para continuar con las diligencias.

Un bus de la Policía Nacional del Perú traslada a los estudiantes del Colegio Liceo Naval que se encontraban retenidos. Los menores son llevados al Juzgado de Familia para una diligencia en el marco de la investigación por una presunta agresión sexual. - TV Perú Noticias

El Poder Judicial dictó además medidas de protección preventivas a favor del escolar. Entre ellas figuran la prohibición de que los investigados utilicen espacios privados o redes sociales para dirigirse al agraviado, terapias psicológicas obligatorias y patrullaje periódico en el domicilio de la víctima.

El caso permanece en investigación y la responsabilidad de cada adolescente deberá determinarse de manera individual. En paralelo, Seminario hizo un llamado a la población para utilizar la Línea 100 ante las primeras señales de violencia, amenazas o bullying. “Es importantísimo que haya una prevención y que haya una protección a tiempo”, sostuvo.

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