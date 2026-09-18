Perú

Minedu toma control del Liceo Naval hasta 2027 tras denuncia de presunto abuso sexual

La administración del plantel pasará al Ministerio de Educación mediante un decreto que establece medidas de protección, continuidad escolar y prevención de violencia

Escultura en busto sobre un pedestal de piedra frente a la entrada de cristal de un edificio con el letrero Liceo Naval Almirante Guise.
Una denuncia de la familia de un estudiante de cuarto de secundaria activó una investigación policial en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno oficializó este viernes 18 de septiembre la reorganización de la gestión educativa y la gobernanza institucional del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja.

El plantel quedará bajo administración del Ministerio de Educación (Minedu) hasta el 31 de diciembre de 2027, según el Decreto Supremo N.º 016-2026-Minedu, publicado en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

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La decisión fue adoptada después de la denuncia por presunto abuso sexual contra un estudiante de 16 años del colegio. El dispositivo señala que la reorganización del Liceo Naval apunta a garantizar las clases, la protección integral de los alumnos y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad, convivencia, prevención y atención ante situaciones de violencia.

Los adultos que acompañaban a los estudiantes durante el traslado podrían afrontar responsabilidad penal si se demuestra que incumplieron su deber de protección (Créditos: ATV)

Minedu nombrará un director temporal para el Liceo Naval Almirante Guise

La administración general correspondía al Ministerio de Defensa (Mindef), por medio de la Marina de Guerra del Perú (MGP), mientras el Minedu proveía docentes y servicios educativos.

Ahora, el sector Educación deberá designar un director temporal para el Liceo Naval Almirante Guise hasta la fecha estipulada. La norma no identifica al funcionario.

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La presidenta Keiko Fujimori Higuchi había adelantado la medida un día antes, tras conocerse la investigación por la presunta agresión denunciada en un bus escolar.

“Se va a declarar en reorganización. Se está tomando medidas correctivas y la administración de este colegio pasará en estos momentos a manos del Minedu”, afirmó. La mandataria dijo que coordinó la respuesta con ministros.

El Decreto Supremo N.º 016-2026-Minedu ordena que el Minedu, mediante sus instancias de gestión descentralizada y en coordinación con el Mindef, adopte las medidas necesarias para la protección integral de los estudiantes.

Sus obligaciones incluyen asegurar la continuidad del servicio educativo, dar atención y acompañamiento socioemocional a los alumnos y la comunidad educativa, y prevenir violencia, intimidación o represalia. También deberá mantener la calidad educativa alcanzada.

La disposición fue emitida después de que la MGP comunicara la separación de la directora, un docente y el entrenador de fútbol del plantel. La institución expresó su rechazo “a todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad” de los estudiantes. Además, descartó injerencia en la investigación y anunció que actuará según sus competencias legales.

Expulsión de alumnos

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que elaborará una directiva para revisar las normas que impiden expulsar a alumnos infractores. “Se va a cambiar porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, declaró titular del Minedu.

Actualmente el Decreto Supremo N.º 004-2018-Minedu contempla la continuidad del servicio educativo para la víctima y el presunto agresor en casos de violencia física o sexual entre estudiantes.

Chang sostuvo que la reorganización fue solicitada para “recuperar el orden y la disciplina dentro de la institución educativa”. Añadió que directores y profesores deben recuperar autoridad y que los padres deben participar en la formación de sus hijos.

El titular del sector informó además que el Minedu creará una dirección encargada de adoptar acciones ante denuncias de acoso o agresiones en colegios. Hasta ahora, explicó, el ministerio solo contabilizaba esos casos. La aplicación de las medidas se financiará con los presupuestos institucionales de Educación y Defensa, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

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