Perú

María Pía Copello lanza advertencia a América Televisión: “Si me pican, voy a contestar, no me voy a quedar callada”

La conductora de 'Sin Más Que Decir' se pronunció al aire sobre lo que interpretó como indirectas del conductor de 'América Hoy' y dejó claro que no planea guardar silencio ante las provocaciones

Se enciende el debate en el set de 'Q Qué Decir' tras los comentarios de Edson Dávila 'Giselo'. Los panelistas, incluida María Pía Copello, responden a las que consideran indirectas y provocaciones, asegurando que no se quedarán callados. Video: Q / Sin más que decir
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María Pía Copello se pronunció durante una emisión de ‘Sin Más Que Decir’ sobre lo que consideró un ataque indirecto de Edson Dávila y otras figuras de América Televisión. La conductora, junto a Ethel Pozo y Mario Hart, cuestionó la actitud del conductor de ‘América Hoy’ y advirtió que responderá cada vez que se sienta aludida por comentarios de figuras del canal.

La conversación se originó a raíz de un comentario de Dávila que, según las conductoras, hacía referencia directa a Copello y a su hija a través de una frase vinculada a la marca de tejas de la familia. “Obviamente, todo el mundo sabe que Pía Copello y su hija son las dueñas de las Katitejas. Cuando dice Edson tejas te la está mandando directo”, señaló Ethel Pozo al iniciar el tema en el programa.

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La crítica al “talento autoproclamado” de Edson Dávila

María Pía Copello cuestionó una frase que, según relató en el programa, Edson Dávila habría utilizado para referirse a sí mismo. “¿Solamente porque vino a hablar Ethel aquí y se destapó un tema...?”, planteó Copello, antes de que Mario Hart completara la idea con una crítica directa hacia el conductor de ‘América Hoy’. “Dijo su verdad, dijo su verdad. Se le volteó la torta”, afirmó Hart.

El conductor de ‘Sin Más Que Decir’ remarcó que, aunque reconoce las cualidades de Dávila frente a cámaras, considera un error que él mismo se atribuya la etiqueta de “talentoso”. “No podemos negar que Edson tiene mucho talento, es muy talentoso, es muy carismático, muy divertido. Pero que se lo autodenomine él, que diga ‘yo facturo con talento, mami, con talento’, suena horrible, suena muy, muy, muy soberbio”, sostuvo Hart.

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María Pía Copello y Ethel Pozo cuestionaron el tono de Edson Dávila. YouTube: 'Q'Bochinche'.

María Pía Copello coincidió con esa observación y remarcó que el reconocimiento sobre el talento de un conductor le corresponde únicamente al público. “Tú puedes decir ‘yo vendo diversión’, por supuesto, pero ‘yo vendo talento’ es algo que el público tiene que reconocer. Eso es algo que tú jamás puedes salir a decir por más que lo pienses”, afirmó la conductora. Israel Dreyfus reforzó la idea desde el panel: “Es un título que el público te lo da”, señaló, a lo que Luciana Roy añadió una frase que resumió su postura sobre el tema: “La voz del pueblo es la voz de Dios”.

“Nos están picando”, la advertencia de María Pía Copello a América TV

Tras el intercambio sobre el comentario de Dávila, María Pía Copello amplió su crítica hacia el trato que, según ella, reciben de parte de otras figuras del canal en distintos espacios ajenos a la pantalla principal de América Televisión. “Entonces yo digo: ellos nos están picando. Me están picando. Entonces, cuando uno contesta, después van y lloran: ‘Ay, nos atacan’”, expresó la conductora.

Copello cuestionó además que, tras hacer comentarios que ella interpreta como provocaciones, algunas figuras del canal prefieran evitar la confrontación directa en pantalla. “Ay, no, que no venga Ethel, que se puede sentir incómodo. No, que no venga María Pía tampoco”, ironizó la conductora, en referencia a una actitud que, según explicó, busca esquivar el debate público sobre estos comentarios.

La conductora fue enfática al señalar que estos comentarios no se producen dentro de la programación del canal, sino en otros espacios digitales. “Están picándonos en sus redes, en otro lado que no es el canal. Entonces, atención amigos de América Televisión, vean lo que hacen sus talentos también”, afirmó Copello, quien remató su intervención con una advertencia directa. “Si a mí me pican, yo voy a contestar. No me voy a quedar callada”, sostuvo.

Montaje de imágenes con María Pía Copello ante un micrófono en cabina y presentadores de televisión junto al logotipo de un canal
María Pía Copello cuestionó a América TV y advirtió que responderá cuando se sienta aludida por comentarios de sus figuras.

El respaldo de sus compañeros y las reacciones en redes

Mario Hart respaldó la postura de Copello y cuestionó la actitud de victimización que, a su parecer, algunas figuras del canal asumen tras generar comentarios polémicos. “Es bien fácil decir, victimizar: ‘Ay, no, yo no dije, yo soy la mansa palomita, no digo nada, no contesto, me atacan, me atacan, me atacan’”, ironizó Copello, mientras Hart completaba la idea con una frase similar: “Me critican, me critican”.

Las declaraciones de María Pía Copello generaron una amplia repercusión entre los usuarios en redes sociales, donde los comentarios se dividieron entre quienes respaldaron a la conductora y quienes cuestionaron su postura. “Qué bueno Pía que les digas su verdad, saben que viven del público”, escribió un usuario en las plataformas donde se difundió el clip del programa. Otros comentarios apuntaron en sentido contrario: “América se creen dueños de todo, a pesar que no me cae Pía, pero si las figuras joroban, ellos tienen derecho de responder”, señaló otro usuario.

Entre los mensajes también se registraron opiniones que cuestionaron el trasfondo del reclamo de Copello frente a Dávila. “El que se pica pierde, Pía, y así es el show”, comentó otro usuario, mientras que distintos comentarios coincidieron en que la polémica entre ambas figuras se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes durante los últimos días.

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