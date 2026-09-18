Team Perú alcanza las siete medallas de oro en Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con victoria de dupla nacional en bowling

Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa se coronaron campeones suramericanos en los Juegos ODESUR 2026. Crédito: Instagram COP.

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Perú sumó su séptima medalla de oro en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 gracias a la actuación de Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa, campeones en la modalidad de dobles masculino de bowling. La dupla nacional se impuso tras dos jornadas de competencia intensa en las que dejó atrás a los representantes de Brasil y Panamá, las otras potencias regionales de la disciplina.

Tokashiki e Ishikawa acumularon un total de 5.051 puntos al cierre de la competencia, cifra que les permitió liderar la clasificación general de dobles masculino. El equipo de Brasil finalizó en segundo lugar con 4.973 unidades, mientras que Panamá se quedó con el bronce tras sumar 4.965 puntos.

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La diferencia entre el primer y el tercer puesto no superó las 90 unidades, un margen que refleja el nivel de paridad alcanzado en la competencia que tuvo lugar en el centro de entretenimiento Bowling & CO ubicado dentro del Shopping Norcenter, en la provincia de Buenos Aires.

Perú obtuvo su séptima medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram COP.

El triunfo de la dupla peruana consolida al bowling como una de las disciplinas más productivas para la delegación nacional en esta edición de los Juegos Suramericanos. El certamen se disputa entre el 12 y el 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, Argentina, con sedes distribuidas entre las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

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Antes de esta victoria, Perú ya había sumado preseas doradas en disciplinas como el tiro deportivo, con los triunfos individuales de Marko Carrillo en pistola de aire de 10 metros y Nicolás Pacheco en skeet masculino, además del oro conseguido por Carrillo junto a Annia Becerra en la prueba mixta de pistola de aire. La lista de campeones peruanos también incluye a Domenico Suárez en la disciplina de deportes electrónicos, con el título en EA F. C.

Con el aporte de Tokashiki e Ishikawa, la delegación nacional continúa la disputa por el medallero general de Santa Fe 2026, certamen que todavía tiene competencias pendientes en distintas disciplinas hasta su cierre el 26 de septiembre.

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El bowling se une a las disciplinas que le permiten al Perú sumar medallas doradas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram COP.

Las medallas del Team Perú

Las siete preseas doradas peruanas se repartieron entre tiro, bochas deportivas, deportes electrónicos, remo y bowling. El tiro aportó tres medallas, con triunfos individuales de Marko Carrillo y Nicolás Pacheco.

Oro

Marko Carrillo : tiro, pistola de aire de 10 metros masculina.

Nicolás Pacheco : tiro, skeet masculino.

Marko Carrillo y Annia Becerra : tiro, equipo mixto de pistola de aire de 10 metros.

Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo : bochas deportivas, petanca mixta.

Luis Suárez : deportes electrónicos, EA Sports FC masculino.

Alessia Palacios y Valeria Palacios : remo, doble par ligero femenino.

Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa: bowling, dobles masculino.

Plata

Itzel Delgado : stand up paddle, sprint masculino.

Itzel Delgado : stand up paddle, prueba técnica masculina.

Rafaela Fernandini : natación, 100 metros libre femenino.

Luis Bardalez : levantamiento de pesas, categoría masculina de 65 kilogramos.

Shoely Mego : levantamiento de pesas, categoría femenina de 57 kilogramos.

Daniel Agüero : gimnasia artística, salto masculino.

Patricia Pérez : deportes electrónicos, EA Sports FC femenino.

María Doig : esgrima, espada individual femenina.

Mariana Soriano: esgrima, florete individual femenino.

Bronce

Daniella Borda : tiro, skeet femenino.

José Ullilen y Deysi Jilapa : tiro, equipo mixto de pistola de aire de 10 metros.

Alexia Arenas y Diego Morin : tiro, equipo mixto de rifle de aire de 10 metros.

Yasmin Silva : natación, 200 metros mariposa femenino.

Rafaela Fernandini , Micaela Bernales , Eva Boehlke y Alexia Sotomayor : relevo femenino de 4x100 metros libre.

Miguel Ángel Preciado : levantamiento de pesas, categoría masculina de 70 kilogramos.

Faviana Gavidia : levantamiento de pesas, categoría femenina de 49 kilogramos.

Nadia Vela : levantamiento de pesas, categoría femenina de 61 kilogramos.

Ana Ricci : clavados, trampolín de tres metros femenino.

Ana Ricci y Mayte Salinas : clavados, trampolín sincronizado femenino de tres metros.

Alessio Fukuda : esgrima, florete individual masculino.

Lisbeth Allcca y Claudia Gaona : vóley playa, pareja femenino.

Alessio Fukuda, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza: florete masculino, por equipos.

Nicolás Pacheco se colgó la medalla de oro en la modalidad de skeet masculino de tiro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram COP.

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En Perú, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se pueden seguir en vivo por la señal de Movistar Deportes. La programación incluye las competencias de las distintas disciplinas del certamen.

La transmisión también está disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que emite pruebas y jornadas de los Juegos desde Argentina.