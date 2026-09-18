Kevin Quevedo volvió a la convocatoria de Alianza Lima tras cuatro meses: Pablo Guede lo consideró para el duelo ante ADT

Kevin Quevedo vuelve a la convocatoria de Alianza Lima tras cuatro meses. Crédito: LFP

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Kevin Quevedo vuelve a aparecer en la convocatoria de Alianza Lima. El atacante fue incluido por Pablo Guede en la lista de jugadores que afrontarán el duelo ante ADT, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, y tendrá nuevamente la posibilidad de ser considerado para un partido oficial con la camiseta ‘blanquiazul’.

El regreso del extremo a la nómina se produce después de varios meses alejado de las nóminas del equipo. Quevedo no juega desde el 9 de mayo, cuando ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Desde entonces, pasó a quedar fuera de los planes inmediatos del técnico argentino y acumuló una larga ausencia en las listas del primer equipo.

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La situación comenzó a cambiar a finales de agosto. Luego de reconocer sus errores y ofrecer disculpas a Pablo Guede y a sus compañeros, el futbolista de 29 años volvió a entrenar junto al plantel principal. El atacante asumió el compromiso de mejorar determinados aspectos de su trabajo y quedó a la espera de una nueva oportunidad.

Sin embargo, su reincorporación a los entrenamientos no significó un regreso inmediato a las convocatorias. El técnico ‘blanquiazul’ todavía decidió dejarlo fuera de la lista para el partido ante Deportivo Garcilaso y posteriormente tampoco lo incluyó para el clásico frente a Universitario. En este último encuentro, disputado el 12 de septiembre, el extremo volvió a quedar al margen por decisión técnica.

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Ahora, el panorama cambió. Guede finalmente incluyó a Quevedo entre los convocados para recibir a ADT en Matute, por lo que el futbolista vuelve a quedar a disposición del comando técnico después de una prolongada espera.

Kevin Quevedo incluido en la lista oficial de Alianza Lima para el duelo ante ADT. Crédito: Prensa AL

¿Qué pasó con Kevin Quevedo?

El caso del atacante generó diversas versiones durante los últimos meses. En agosto, Guede fue tajante al señalar que no contaba con Kevin Quevedo, aunque evitó revelar públicamente los detalles de la conversación que mantuvo con el jugador.

Posteriormente, trascendió que existieron cuestionamientos relacionados con su trabajo y determinadas actitudes dentro del día a día. No obstante, tanto Guede como el club negaron que se tratara de una indisciplina formal. El propio Quevedo optó por hacer un mea culpa y disculparse con el técnico y el plantel, gesto que permitió su regreso a los entrenamientos grupales.

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A partir de ese momento, el jugador comenzó a trabajar para recuperar su lugar. Aunque todavía no había recibido la oportunidad de volver a una convocatoria, continuó entrenando con el grupo y esperando el visto bueno del entrenador.

¿Kevin Quevedo volverá a jugar?

Su inclusión en la lista para enfrentar a ADT representa el primer paso para dejar atrás este prolongado periodo de ausencia. Sin embargo, ser convocado no garantiza que vaya a sumar minutos. La decisión final estará en manos de Guede, quien determinará si el atacante tiene participación durante el encuentro en Matute.

El gerente deportivo del club 'blanquiazul' habló del caso del extremo peruano tras las disculpas ofrecidas. (Video: Fútbol Satélite)

Quevedo tendrá ahora una nueva oportunidad para volver a demostrar sus condiciones dentro de la cancha. Su último partido oficial fue hace más de cuatro meses y, desde entonces, atravesó un proceso que incluyó su exclusión de las convocatorias, un mea culpa ante el comando técnico y su posterior reincorporación a los entrenamientos.

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El duelo ante ADT podría marcar, así, el inicio de una nueva etapa para el atacante. Después de permanecer fuera de las listas durante buena parte del Torneo Clausura, Kevin Quevedo vuelve a estar a disposición de Pablo Guede y tendrá que aprovechar la oportunidad para recuperar protagonismo en Alianza Lima.