Gol de Montevideo City con complicidad de Ítalo Espinoza ante Cienciano por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El jugador definió cruzado y el arquero peruano realizó un extraño movimiento - Crédito: ESPN.

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Una descoordinación en defensa para bloquear un lanzamiento de Salomón Rodríguez dio pie al primer gol en Montevideo City vs Cienciano, por cuartos de final vuelta de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Aunque, a todas luces, lo más clamoroso fue la débil intervención de Ítalo Espinoza en portería.

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