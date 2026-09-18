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Gol de Montevideo City con complicidad de Ítalo Espinoza ante Cienciano por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

A pocos minutos de la conclusión de la primera parte, donde el ‘papá’ había plantado mucha batalla, llegó un desliz en la parcela defensiva y un pésimo bloqueo del portero al lanzamiento de Salomón Rodríguez

El jugador definió cruzado y el arquero peruano realizó un extraño movimiento - Crédito: ESPN.
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Una descoordinación en defensa para bloquear un lanzamiento de Salomón Rodríguez dio pie al primer gol en Montevideo City vs Cienciano, por cuartos de final vuelta de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Aunque, a todas luces, lo más clamoroso fue la débil intervención de Ítalo Espinoza en portería.

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