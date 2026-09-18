Perú Deportes

Jorge Murrugarra responde por qué se rió ante la hinchada de Alianza Lima tras el triunfo de Universitario en Matute

El volante ‘crema’ aclaró el motivo de su polémico gesto hacia los aficionados ‘blanquiazules’ al término del partido en el Estadio Alejandro Villanueva

Jorge Murrugarra – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
El volante de Universitario de Deportes contó que su reacción al salir del campo llegó por los agravios desde las gradas luego del 2-1 ante Alianza Lima y remarcó su sacrificio en una acción defensiva clave (Universitario de Deportes)
Guardar

Jorge Murrugarra fue el futbolista más comentado tras el clásico del fútbol peruano no solo por su rendimiento en el mediocampo, sino por la actitud que tuvo al retirarse al vestuario.

El volante de Universitario de Deportes sonrió y gesticuló en dirección a la tribuna local después de que su equipo se impusiera 2-1 ante Alianza Lima en el Estadio de Matute, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales y entre los hinchas blanquiazules. En declaraciones a Universitario TV, el centrocampista salió a dar la cara y ofreció su versión de lo sucedido.

PUBLICIDAD

La explicación detrás del gesto

Jorge Murrugarra – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
Jorge Murrugarra explicó que se rio ante la hinchada de Alianza Lima porque recibió insultos que le causaron gracia tras el clásico en Matute. El volante de Universitario aseguró que son situaciones propias del fútbol. (Universitario de Deportes)

Murrugarra no esquivó el tema. Con calma y alguna que otra sonrisa, el mediocampista reconoció que su reacción no fue espontánea ni gratuita: respondió a una lluvia de insultos que los aficionados de Alianza Lima le dirigieron a él y al resto del plantel visitante en los instantes posteriores al pitazo final.

“Eso pasó porque la verdad, nos estaban insultando demasiado y me dijeron unas cosas que por ahí que me hicieron reír, pero son cosas que pasan en el fútbol, ¿no?”, declaró entre risas el volante crema.

El jugador también hizo referencia a los videos que circularon en redes sociales donde quedó registrada su actitud. Lejos de arrepentirse, reafirmó que el contexto lo explica todo: “Vi unos videos que me etiquetaron, pero yo creo que fue sobre todo por las cosas que nos estaban diciendo, sobre todo porque fueron insultos”. Para Murrugarra, episodios como ese forman parte del ambiente habitual de un clásico y no merecen mayor dramatismo.

PUBLICIDAD

Una jugada que también dio que hablar

Jorge Murrugarra – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
Jorge Murrugarra recordó cómo evitó con la cabeza un remate de Esteban Pavez durante el clásico en Matute. El mediocampista explicó que no tuvo tiempo para utilizar el pie y decidió interponerse al disparo. (Universitario de Deportes)

Más allá del gesto al término del encuentro, otro momento protagonizado por el volante quedó grabado en la memoria del partido. En una acción defensiva de alto riesgo, Murrugarra interpuso su cabeza para evitar que un remate del chileno Esteban Pavez terminara en la red. La maniobra, tan instintiva como efectiva, fue celebrada por los hinchas de la academia y analizada con detenimiento en los medios deportivos.

El propio jugador explicó cómo procesó esa fracción de segundo: “Al comienzo la cabecee y ya no me daba para meter el pie. Justo él estaba para rematar al arco y ya no me daba para meter el pie. Así que, nada, tuve que meter la cabeza. Ya no tenía otra opción”, relató.

La acción sintetizó el espíritu con el que Universitario afrontó el clásico: entrega total, disposición táctica y voluntad de sacrificio en cada metro del campo.

Ronco por el festejo y con la titularidad ganada

Jorge Murrugarra – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 17 septiembre
Tras vencer a Alianza Lima, el mediocampista crema contó que la celebración con sus compañeros le afectó la voz. Además, valoró el apoyo de sus compañeros de posición durante su reciente etapa como titular. (Universitario de Deportes)

El triunfo en Matute no fue solo un resultado: fue una celebración que se extendió hasta los vestuarios del estadio victoriano. Murrugarra llegó a la entrevista con la voz afectada, consecuencia directa de los cánticos que entonó junto a sus compañeros al término del partido.

“Sí, la verdad estoy un poco mal. Después del triunfo, cantamos, celebramos ahí en el camerino y cantamos muchas canciones de la ‘U’, por eso es que estoy un poco ronco”, admitió el volante con evidente satisfacción.

El mediocampista también valoró el respaldo que recibió de sus compañeros de posición durante los partidos en que no le tocó ser titular. Juan Manuel Requena y Horacio Calcaterra, dos futbolistas que compiten con él por un lugar en el once inicial, lo alentaron desde afuera cuando él estuvo en la cancha, tal como él mismo lo había hecho antes con Rodrigo Ureña y Jesús Castillo.

En Universitario siempre existió una competencia sana. Al que le toque estar, el otro siempre apoya. A mí me tocó estar varios partidos fuera, y yo siempre apoyé a mis compañeros. En los últimos partidos que me ha tocado de titular, Requena y Calcaterra, que son de mi posición, de verdad que me apoyaron mucho y eso te da confianza”, subrayó.

Con la voz raspada pero el ánimo intacto, el volante anticipó que llegará en condiciones al próximo compromiso de Universitario, que el sábado 19 de septiembre visitará a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la décima fecha del Torneo Clausura. “Estoy bien, un poco sentido, pero yo voy a llegar bien. Desde donde me toque estar voy a dar lo mejor de mí para que el equipo pueda conseguir los tres puntos”, cerró.

Temas Relacionados

Jorge MurrugarraUniversitario de DeportesLiga 1Alianza Limaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cienciano 0-2 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Se juega el primer tiempo. Con Matías Succar y Carlos Garcés en la delantera, el cuadro cusqueño busca su clasificación a semifinales del torneo Conmebol, donde ya espera Atlético Mineiro. Sigue las incidencias del compromiso

Cienciano 0-2 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Gol de Montevideo City con complicidad de Ítalo Espinoza ante Cienciano por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

A pocos minutos de la conclusión de la primera parte, donde el ‘papá’ había plantado mucha batalla, llegó un desliz en la parcela defensiva y un pésimo bloqueo del portero al lanzamiento de Salomón Rodríguez

Gol de Montevideo City con complicidad de Ítalo Espinoza ante Cienciano por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Doblete de Salomón Rodríguez para igualar la serie entre Cienciano y Montevideo City Troque por vuelta de Copa Sudamericana 2026

El ariete uruguayo se elevó para impactar un firme cabezazo que batió la valla de Ítalo Espinoza por segunda vez en el encuentro

Doblete de Salomón Rodríguez para igualar la serie entre Cienciano y Montevideo City Troque por vuelta de Copa Sudamericana 2026

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

La delegación nacional suma siete preseas doradas en el evento deportivo que se disputa en Argentina. Conoce en qué puesto de la clasificación está ubicado Perú

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

Team Perú alcanza las siete medallas de oro en Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con victoria de dupla nacional en bowling

Adrián Tokashiki y Alejandro Ishikawa se consagraron en la modalidad de dobles masculino y sumaron la única presea dorada en la jornada

Team Perú alcanza las siete medallas de oro en Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con victoria de dupla nacional en bowling
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares del Liceo Naval implicados en agresión sexual podrían ser internados, señala presidenta del Poder Judicial

Escolares del Liceo Naval implicados en agresión sexual podrían ser internados, señala presidenta del Poder Judicial

Rafael López Aliaga anuncia marchas para presionar a Keiko Fujimori por leyes: “Voy a estar ‘jode y jode’”

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

Diputado Jesús Pérez grita que las cifras de criminalidad “no son huev***s” y ministro César Astudillo abandona pleno

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

ENTRETENIMIENTO

Yiddá Eslava reacciona al caso de presunta agresión sexual en bus escolar del Liceo Naval: “Criar también es enseñar a no ser agresores”

Yiddá Eslava reacciona al caso de presunta agresión sexual en bus escolar del Liceo Naval: “Criar también es enseñar a no ser agresores”

Gigi Mitre y Rodrigo González estallan ante el caso del Liceo Naval: "Esto es un delito, no una palomillada"

Julián Alexander sale en defensa de Ethel Pozo y critica a Edson Dávila: “¿Factura con talento?”

Streamer peruano Kingteka es denunciado tras disparar contra un gallinazo: la pena podría llegar hasta siete años de prisión

Edson Dávila lanza indirectas a Ethel Pozo y María Pía Copello: “Yo facturo con talento, no con indirectas”

DEPORTES

Gol de Montevideo City con complicidad de Ítalo Espinoza ante Cienciano por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Gol de Montevideo City con complicidad de Ítalo Espinoza ante Cienciano por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-2 Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Kevin Quevedo volvió a la convocatoria de Alianza Lima tras cuatro meses: Pablo Guede lo consideró para el duelo ante ADT

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

Team Perú alcanza las siete medallas de oro en Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con victoria de dupla nacional en bowling