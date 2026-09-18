Gigi Mitre y Rodrigo González estallan ante el caso del Liceo Naval: "Esto es un delito, no una palomillada"

Una grave denuncia de agresión sexual sacude al colegio Liceo Naval Almirante Guise. Estudiantes fueron intervenidos por la policía mientras la conductora de 'Amor y Fuego', Gigi Mitre, expresa su total indignación y pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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Gigi Mitre y Rodrigo González dedicaron un extenso segmento del programa a analizar la denuncia contra el colegio de San Borja. Ambos conductores calificaron el hecho como un delito grave que excede los límites del acoso escolar convencional y reclamaron una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad de cada uno de los implicados.

Los conductores calificaron el caso como “un delito” que va más allá del bullying

Mitre abrió el bloque con un pedido dirigido a la justicia. “¿Qué hacemos? Esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer. Es indignante, es vergonzoso”, afirmó la conductora. La periodista se refirió a la víctima como un menor cuya vida quedó afectada por lo sucedido: “Pobre chico, haber tenido que pasar por estos desadaptados, porque para agredir así a un compañero”.

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Mitre subrayó que el episodio trasciende las bromas escolares y constituye una infracción penal. “Esto es un delito. Esto no es una palomillada, esto no es una: ‘¡Ja, ja, ja! Qué chistosos’”, sostuvo. La conductora agregó que, de confirmarse los hechos tal como los difundió la prensa, corresponde aplicar sanciones a todos los responsables: “Merece que le caiga todo el peso de la ley a todas las personas involucradas”.

La conductora también planteó la necesidad de diferenciar los grados de responsabilidad entre los diez adolescentes intervenidos. “Tiene que haber ahí un líder y gente que está al costado, que lamentablemente o no tiene autoestima, o por seguir a la manada o por tener miedo, permiten que situaciones así se pasen”, señaló.

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Mitre insistió en que no todos los involucrados comparten el mismo nivel de participación: “Ahí son diez personas y no creo que los diez, todos a la vez, todos tengan la misma implicancia”.

Gigi Mitre y Rodrigo González cuestionaron el caso del Liceo Naval Almirante Guise y reclamaron una investigación exhaustiva por la denuncia de agresión sexual.

González cuestionó la ausencia de adultos y el prestigio disciplinario del colegio

Rodrigo González centró su intervención en la edad de los estudiantes señalados y en las implicancias legales de tratarse de menores. “Saber que claro, como son menores de edad, se les protege, se les... cobija”, indicó el conductor.

González explicó que la diferencia de grados entre la víctima, de cuarto de secundaria, y los presuntos agresores, de quinto, resulta relevante porque estos últimos podrían alcanzar la mayoría de edad en poco tiempo: “En quinto de secundaria tiene ya 16, 17 años. Los repitentes a veces uno termina, puede terminar con mayoría de edad”.

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El conductor cuestionó también el prestigio disciplinario que se asocia habitualmente al Liceo Naval. “Estamos hablando del Liceo Naval, donde la educación debería ser ejemplificadora”, afirmó. González vinculó la formación de las familias que eligen ese tipo de instituciones con la expectativa de rigor y valores: “Los colegios que más rigurosos con la disciplina, que más valores deben inculcar. Es donde nos encontramos con esto”.

Ambos conductores coincidieron en señalar la falta de intervención de los adultos presentes durante el traslado en bus. Mitre preguntó de forma directa: “¿Dónde estaba el chofer, los profesores, el entrenador?”. González respondió que la ausencia de una reacción oportuna resulta inexplicable ante una situación de abuso grupal: “Si ves que está ocurriendo algo como eso... hay que parar. Alguien tiene que parar”.

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Los conductores de 'Amor y Fuego' analizan el alarmante caso de presunta agresión sexual que involucra a estudiantes del prestigioso colegio Liceo Naval Almirante Guise. Las imágenes muestran la intervención policial y la detención de los menores. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El expediente judicial confirma la participación de tres adultos durante el traslado

Según la información recogida por distintos medios, el hecho habría ocurrido el 15 de setiembre, cuando el equipo de futsal del Liceo Naval Almirante Guise regresaba de un campeonato interliceos en un trayecto entre Surco y San Borja. La familia del adolescente presentó la denuncia en la comisaría de San Borja al día siguiente, y la Policía Nacional intervino a un grupo de estudiantes en el plantel el 17 de setiembre.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro confirmó que son diez los adolescentes de quinto de secundaria vinculados a las diligencias, luego de que una cifra inicial hablara de ocho retenidos. El fiscal a cargo dispuso la recolección de testimonios y otras diligencias urgentes para establecer la participación individual de cada implicado, mientras que el estudiante afectado, de 16 años, ya pasó por medicina legal y tiene pendiente su declaración en cámara Gesell.

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La Defensoría del Pueblo informó que en el bus viajaban el conductor y dos representantes de la institución educativa. “Los menores no estaban solos. Habían tres adultos, uno era el chofer y los otros dos eran de la institución educativa”, declaró la vocera Sandra Ramos a Canal N. La investigación deberá determinar si esos adultos advirtieron lo ocurrido y qué acciones adoptaron durante el trayecto.

El Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado en el que sostuvo que adoptó acciones inmediatas y coordina con las autoridades competentes. La institución señaló además que aplicará las medidas disciplinarias previstas en su reglamento si se comprueban responsabilidades. Una profesora del colegio declaró de forma independiente que había alertado en ocasiones anteriores sobre situaciones de acoso escolar dentro de la institución, sin que sus reportes derivaran en medidas visibles.

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