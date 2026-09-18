Ocho detenidos tras enfrentamiento armado en casa de campo de Huaral: Policía los vincula con “Los Lobos de Huaral”

En un operativo nocturno, la Policía Nacional desarticuló en Huaral a la banda criminal 'Los Lobos', cuyo presunto cabecilla es un exagente de inteligencia de la propia institución en situación de retiro. Exitosa

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Una intervención policial terminó con ocho personas detenidas durante la noche del 16 de septiembre en una casa de campo del sector Los Naturales, en Huaral. La operación permitió ubicar a presuntos integrantes de la organización denominada “Los Lobos de Huaral”, según el reporte de la Región Policial Lima Norte.

La acción se realizó cerca de las 10:20 p. m., luego de labores de inteligencia que permitieron localizar a los sospechosos en el inmueble conocido como “La Ponciana”. De acuerdo con la información policial, el grupo estaría relacionado con la planificación de atentados contra comerciantes, profesionales y empresas de colectivos de Huaral y Chancay.

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La llegada de los agentes derivó en un enfrentamiento armado. El reporte policial señala que los intervenidos efectuaron disparos contra los efectivos, por lo que se produjo un intercambio de fuego con armas de corto y largo alcance durante aproximadamente ocho minutos.

Entre los detenidos figura un exagente de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, identificado como Luis Junior Ángeles Cornetero, alias “Black”. La Policía también señala como presunta cabecilla a Rocío del Pilar Vásquez Aparicio, alias “Negra Rocío”, quien fue ubicada junto a Ángeles en la parte posterior del inmueble.

Operativo policial en una casa de campo de Huaral

La operación estuvo a cargo de efectivos de la Región Policial Lima Norte y contó con la participación de personal de Inteligencia, Depincri, DUE y las comisarías de Huaral y Chancay.

Según el reporte policial, los agentes ingresaron al predio tras obtener información sobre las actividades que presuntamente realizaban los integrantes de la organización. La intervención se produjo en horas de la noche y derivó en la detención de ocho personas.

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Los seis primeros intervenidos fueron identificados como Yesenia Rosmery Aguilar Pito, alias “Gorda Pito”; Jeyson Kennedy Rojas Solis, alias “Mariposa”; Piero Herrera Espinoza, alias “Empresario”; Christian Felipe Gamarra Escalante, alias “Felipe”; Danny Adrián Silupu Regalado, alias “Gordo Danny”; y Adrián Arturo Ruiz Flores, alias “Arturito”.

Posteriormente, los agentes ubicaron a Luis Junior Ángeles Cornetero y Rocío del Pilar Vásquez Aparicio en la zona posterior del inmueble, entre plantaciones de palta. Ambos aparecen en el reporte policial como presuntos cabecillas de “Los Lobos de Huaral”.

Enfrentamiento duró aproximadamente ocho minutos

La intervención ocurrió cerca de las 10:20 p. m. en una casa de campo del sector Los Naturales, Huaral. Composición: Infobae

La Región Policial Lima Norte informó que los sospechosos habrían disparado contra los agentes durante la intervención. El enfrentamiento involucró armas de corto y largo alcance y se prolongó por alrededor de ocho minutos.

El operativo se produjo después de labores de inteligencia que, según la información policial, permitieron establecer que los intervenidos estarían planificando atentados contra comerciantes, profesionales y empresas de colectivos de Huaral y Chancay.

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La intervención permitió asegurar tres armas de fuego y municiones. El material quedó bajo custodia policial como parte de las diligencias destinadas a establecer su procedencia y eventual vinculación con los hechos investigados.

Durante el registro también fueron incautados cuatro vehículos y sustancias que la Policía reportó como drogas. La información proporcionada no precisa el tipo ni la cantidad de las sustancias encontradas.

Los objetos fueron trasladados junto con los detenidos para continuar con las diligencias correspondientes. El material incautado forma parte de la investigación iniciada tras el operativo desarrollado en el sector Los Naturales.

La Policía indicó que los intervenidos son investigados por presuntos delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tráfico ilícito de drogas y pertenencia a banda criminal.

Investigación quedó a cargo del Depincri Huaral

Seis personas fueron intervenidas inicialmente y luego la Policía ubicó a otras dos en la parte posterior del inmueble. Difusión

Los ocho detenidos y todo el material incautado fueron puestos a disposición del Depincri Huaral. Esta dependencia quedó a cargo de las diligencias posteriores para establecer las circunstancias de la intervención y determinar la responsabilidad individual de cada investigado.

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El caso incluye entre sus principales investigados a Luis Junior Ángeles Cornetero, alias “Black”, señalado por la Policía como exagente de Inteligencia de la PNP en situación de retiro, y a Rocío del Pilar Vásquez Aparicio, alias “Negra Rocío”, ambos identificados en el reporte como presuntos cabecillas.