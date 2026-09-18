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Julián Alexander sale en defensa de Ethel Pozo y critica a Edson Dávila: “¿Factura con talento?”

El esposo de Ethel cuestionó al popular “Giselo” y afirmó que varios invitados de ‘América Hoy’ conocían la dinámica de las indicaciones por audífono.

Julián Alexander sale en defensa de Ethel Pozo y critica a Edson Dávila: “¿Factura con talento?”. YouTube: Sin Que Decir.
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Julián Alexander Mujica cuestionó la frase de Edson Dávila sobre que “factura con talento” y no con indirectas. El productor envió un mensaje al programa de streaming ‘Sin Más Que Decir’, donde recordó que, durante años, se comentó que Armando Tafur le dictaba chistes al conductor a través del audífono.

La reacción de Julián Alexander se produjo después de que Edson Dávila bromeara con crear un negocio de chocotejas, al que llamó “Edsontejas”, y negara que sus comentarios estuvieran dirigidos a María Pía Copello o Ethel Pozo. El popular ‘Giselo’ sostuvo que su trabajo se basa en el talento y la diversión.

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Durante su programa Edson pa’ qué más, Dávila conversaba con Pamela Franco sobre posibles emprendimientos cuando planteó la idea de lanzar una línea de chocolates. En medio de la conversación, mencionó las chocotejas y propuso una versión personalizada con su nombre.

“Saco mi chocolate, ¿no? ¿Tú qué me aconsejas? Porque tú eres visionaria. ¿Qué crees que debería sacar ya? ¿Chocotejas?”, preguntó el conductor.

Luego, Edson Dávila insistió con la idea y lanzó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia María Pía Copello, quien cuenta con un emprendimiento de chocotejas.

“Las Edsontejas. Normal, ¿no? O te atacas? Normal, ¿no? Negocio es negocio, mami”, señaló entre risas.
Julián Alexander sale en defensa de Ethel Pozo y critica a Edson Dávila: “¿Factura con talento?”
Julián Alexander sale en defensa de Ethel Pozo y critica a Edson Dávila: “¿Factura con talento?”

Julián Alexander cuestionó la frase de Edson Dávila sobre su talento

Tras la difusión del video, Julián Alexander Mujica se sumó a las reacciones en el streaming ‘Sin +Que Decir’. El esposo de Ethel Pozo puso en duda la afirmación de Edson Dávila y recordó una dinámica que, según dijo, era conocida por varias personas que acudieron al set de América Hoy.

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“¿Factura con talento?. Yo siempre escuché, durante años, que Armando le soplaba los chistes por el in-ear. Y no lo digo yo, lo ha dicho: Rick La Torre y también varios invitados más de ese programa”, fue el mensaje que envió Julián Alexander.
Julián Alexander Mujica cuestionó la frase de Edson Dávila sobre que “factura con talento”.
Julián Alexander Mujica cuestionó la frase de Edson Dávila sobre que “factura con talento”.

Su comentario se conoció luego de que Ethel Pozo hablara sobre el papel que cumplía Armando Tafur en algunas intervenciones humorísticas de Edson Dávila durante las emisiones de América Hoy. La conductora aseguró que el productor le dictaba frases a través del audífono.

“Efectivamente, en aras de la verdad y la transparencia, todo lo que decía Edson era, era dictado por Armando”, afirmó Ethel Pozo durante una conversación con Israel Dreyfus y Mario Hart.

Israel Dreyfus le preguntó si estaba asegurando que Dávila tenía un “Pepe Grillo” que le hablaba por el audífono. Ante ello, Ethel Pozo sostuvo que la dinámica era conocida por los integrantes del programa y por los invitados que participaban en el espacio.

“A las personas que han ido a América Hoy saben. Era, ahora, cuando lo hablábamos con Edson, él lo asumía siempre, decía, porque además, no solo que lo sabíamos los cinco integrantes, Christian, Brunella, sino todos los invitados”, manifestó.

Ethel Pozo expuso a Edson Dávila en ‘América Hoy’: “Todo lo que decía él se lo dictaba Armando Tafur”. TikTok

Ethel Pozo reconoció el mérito de Edson Dávila para hacer humor

Pese a exponer que Armando Tafur le dictaba algunas frases, Ethel Pozo precisó que Edson Dávila tenía habilidad para transformar esas indicaciones en momentos de entretenimiento. La conductora señaló que el mérito del popular Giselo estaba en la rapidez y la forma en que adaptaba los comentarios frente a cámaras.

“Todos lo saben. Entonces, lo que él decía era que igual, así nos fueran sus chistes, había un talento innato para repetir lo mismo en tiempo simultáneo. Y que es verdad, porque eso es lo que él decía. O sea, yo no estoy diciendo nada que la gente no sepa. Esto todo el mundo y el canal lo sabe”, expresó.

Durante la conversación, se planteó que recibir una frase por el audífono no garantiza que esta genere risas entre el público. Según se comentó en el programa, el conductor debía interpretarla y encontrar una forma de convertirla en una intervención humorística.

“Una cosa es que te soplen y otra cosa es que tú seas inteligente para decirlo, porque hay mucha gente también en la televisión y en los streamings, así que no se hagan por ahí también, que le soplan y le dicen todas las cosas por acá. Y la verdad es que ni siquiera pueden hilar bien tres oraciones y terminan diciendo pachotadas”, se indicó durante el debate.

Ethel Pozo expuso a Edson Dávila en ‘América Hoy’. YouTube: Q+
Ethel Pozo expuso a Edson Dávila en ‘América Hoy’. YouTube: Q+

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