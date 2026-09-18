Perú

Streamer peruano Kingteka es denunciado tras disparar contra un gallinazo: la pena podría llegar hasta siete años de prisión

La grabación, difundida en redes durante una transmisión en vivo, generó pedidos ciudadanos para que Serfor y la fiscalía especializada intervengan en el caso

Abraham Steve Canez Gil, más conocido en el mundo del streamer como Kingteka, es denunciado por la ciudadanía tras la difusión de un video en redes sociales donde se le ve disparando contra un gallinazo, un ave protegida por el Estado peruano. Video: X
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Un video difundido en redes sociales muestra al streamer peruano Kingteka, identificado como Abraham Steve Canez Gil, disparar contra un gallinazo durante una de sus transmisiones en vivo. La grabación, compartida inicialmente por usuarios y luego amplificada por páginas informativas como ‘El chico de las noticias’, generó una ola de indignación entre ciudadanos que exigen sanciones contra el streamer.

El gallinazo es un ave silvestre protegida por el Estado peruano a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La difusión del video derivó en pedidos ciudadanos para que instituciones como la Policía Ecológica, la fiscalía especializada en materia ambiental y el propio Serfor intervengan en el caso.

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El pedido de difusión que destapó el caso en redes

La denuncia contra Kingteka tomó notoriedad pública después de que un usuario enviara un mensaje directo a la página ‘El chico de las noticias’ con el video del disparo, solicitando su difusión masiva.

Te escribo para compartirte este caso indignante. En el video se aprecia cómo el streamer Kingteka dispara intencionalmente contra un ave protegida (gallinazo), un acto que constituye maltrato animal y un delito ambiental penado por la ley en el Perú. Sería de gran ayuda si lo puedes difundir para que las autoridades como la Policía, la fiscalía especializada o Serfor tomen cartas en el asunto”, señaló el usuario en el mensaje que motivó la publicación.

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A la izquierda, un hombre con tatuajes en el brazo; a la derecha, el mismo hombre camina al aire libre junto a una estructura de madera
Un video viral mostró al streamer Kingteka disparar contra un gallinazo durante una transmisión en vivo en Perú.

A partir de esa difusión, el video circuló con rapidez en distintas plataformas y comenzó a ser replicado por cuentas comunitarias y páginas informativas de distintos distritos de Lima.

La reacción de vecinos y páginas comunitarias

Entre las cuentas que replicaron el caso figura un portal comunitario del distrito de San Borja, que calificó el hecho como un acto de crueldad hacia un animal silvestre. “Es lamentable este hecho. Un streamer peruano llamado Kingteka habría matado a un gallinazo, un ave de la fauna silvestre, protegida por el Perú. Este es un hecho que nos indigna. No es gracioso atacar a un animal que simplemente se paró un momento a descansar. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto de inmediato”, indicó la publicación difundida en dicho portal.

El pronunciamiento se replicó con matices similares en otras cuentas vecinales, en las que los usuarios coincidieron en calificar el hecho como un acto de maltrato hacia un animal que no representaba ningún peligro durante la transmisión.

El marco legal que protege a esta especie en el Perú

La conducta atribuida a Kingteka se enmarca dentro de las disposiciones de protección de fauna silvestre vigentes en el país. El gallinazo forma parte de las especies bajo resguardo del Serfor, entidad encargada de velar por la conservación de la fauna silvestre en territorio peruano.

Un hombre al aire libre apunta con un rifle hacia arriba cerca de una estructura de madera, junto a una publicación en redes sociales
El streamer peruano Kingteka apunta un arma hacia un ave protegida durante una transmisión en vivo en una zona rústica de Perú.

De comprobarse la responsabilidad del streamer en los hechos difundidos, la conducta podría encuadrarse dentro de las sanciones previstas para los delitos contra la fauna silvestre protegida, que contemplan penas de entre tres y cinco años de cárcel, las cuales pueden ampliarse hasta un máximo de siete años tras las modificatorias aprobadas por el Congreso de la República en esta materia.

Además, distintos ciudadanos que compartieron el video señalaron que el hecho también constituiría una infracción a la Ley N.º 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, normativa que sanciona los actos de crueldad y maltrato contra animales en el país. Hasta el momento, no se ha reportado un pronunciamiento oficial por parte de Serfor, la Policía Ecológica o la fiscalía especializada sobre la apertura de alguna investigación relacionada con el caso difundido en redes sociales.

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