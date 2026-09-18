Padres de familia del Liceo Naval exigen expulsión tras presunta agresión sexual y denuncian intimidación a los profesores

Un padre de familia interviene enérgicamente en una reunión del Liceo Naval, exigiendo a las autoridades acciones concretas y no más palabras frente a los graves problemas de bullying, violencia y falta de disciplina. (Crédito: X/@Luiggiox)

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La denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años dentro de un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, generó preocupación entre los padres de familia. El hecho habría ocurrido el último 15 de septiembre, cuando los alumnos retornaban de un campeonato interliceos. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

En medio de las investigaciones, padres de familia participaron este jueves 17 de septiembre en una reunión convocada con los comités de aula, donde reclamaron medidas concretas por parte de las autoridades del colegio. Durante el encuentro, uno de los padres sostuvo que la comunidad educativa está cansada de escuchar explicaciones y pidió acciones frente a la situación que atraviesa el plantel.

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro investiga la denuncia de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, donde padres de familia exigen acciones concretas.

Padres piden medidas concretas

“Necesitamos ver acciones. No sé si la expulsión es la solución. Creería que sí”, manifestó uno de los padres durante la reunión, mientras otra madre respaldó su posición. El padre sostuvo que la situación no se limita al estudiante afectado y cuestionó que anteriormente no se hayan adoptado medidas. “El problema es que se ha llegado a esto porque antes no se hizo. Porque no se puso orden”, afirmó.

Durante su intervención, comparó las normas actuales con las que, según recordó, se aplicaban cuando él era estudiante. También cuestionó a algunos padres que, de acuerdo con su versión, presentan denuncias contra profesores por las medidas que adoptan con los alumnos.

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Asimismo, afirmó que estas denuncias dificultarían la labor de los docentes y su capacidad para supervisar a los estudiantes. Según señaló, algunos profesores acumularían numerosas denuncias. Sus declaraciones fueron respaldadas con aplausos por otros padres y madres presentes en la reunión.

Padres de familia participan en una reunión en el Liceo Naval Almirante Guise para exigir medidas tras la denuncia de agresión sexual cometida contra un alumno.

Un grupo intimida a profesores

Durante la reunión, uno de los padres de familia cuestionó la relación entre algunos padres y los docentes del colegio. Según afirmó, un grupo reducido de familias estaría presentando reiteradas quejas y denuncias contra profesores, situación que, desde su perspectiva, estaría dificultando el ejercicio de la disciplina en el plantel.

“Son un grupo reducido, que denuncian a los profesores hasta porque se les paró la clase a su hijo”, manifestó. Luego, cuestionó la cantidad de procesos que, según sostuvo, enfrentarían algunos docentes: “Que se conozcan, que se sabe quiénes son, que tienen a profesores denunciados. 20 denuncias, 30 denuncias. ¿De qué estamos hablando?”.

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El padre también relató el caso de un docente que, según dijo, tendría reparos para supervisar a los estudiantes en los baños por temor a ser denunciado. “¿Cómo puede ser que en un colegio un profesor me diga a mí que no puede entrar al baño de hombres a supervisar que los chicos estén vapeando o que no estén violando a nadie, porque después viene el papito de uno de ellos a denunciarlo por acoso sexual?”, señaló.

Una persona encapuchada es custodiada por un agente de policía en un recuadro sobrepuesto a la entrada del Liceo Naval Almirante Guise.

Drogas, armas y violencia

En otro momento de su intervención, el hombre enumeró una serie de situaciones que, según afirmó, se habrían presentado previamente en el colegio. Entre ellas mencionó problemas relacionados con “drogas, armas, agresiones físicas, violencia, violencia contra los profesores” y otros presuntos casos de conducta sexual inapropiada.

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También cuestionó las dificultades que tendrían algunos profesores para supervisar a los estudiantes en determinados espacios del colegio. “Esto es lo que queremos, acciones concretas”, sostuvo, al pedir que las autoridades expliquen cuáles serán las medidas que se adoptarán frente a las situaciones denunciadas.

Los padres también cuestionaron la comunicación entre la dirección del colegio, la Marina de Guerra del Perú y las familias. Según el testimonio expresado durante la reunión, la comunidad educativa necesita conocer qué acciones se implementarán para prevenir nuevos casos y garantizar la seguridad de los estudiantes.