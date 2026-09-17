En estos distritos de Lima habrá corte de luz este viernes 18 de setiembre: Lista de zonas afectadas

Varios puntos de Lima y Callao tendrán cortes de luz este viernes 18 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes momentos del día y tendrán una duración variable, según la zona comprendida en el cronograma.
San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de sectores incluidos en la jornada. También figuran puntos de Lima Cercado, San Martín de Porres, Ventanilla, San Miguel, Callao, Rímac y Los Olivos. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas.
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¿Qué zonas tendrán corte de luz este viernes 18 de septiembre?
Estas son las zonas y horarios contemplados para la interrupción temporal del servicio eléctrico:
- San Juan de Lurigancho — 08:00 a 19:00 horas: A.H. Juan Pablo II, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, I2, J, J2, L, M, N, O, P, Q y R; A.H. El Arenal de Canto Grande, manzanas A2, B2, C2, D2, E2, G2, H2, I2, J2, L2, LL2, O, P3, Q, Y1 y Z1; Agrup. Fam. Hijos de Maravilla, manzanas A, B y C; A.H. Juan Pablo II V ETP., manzanas H1, H2 e I3; Agrup. Fam. Virgen de Guadalupe Juan Pablo II, manzanas B, C3, D, D1, E, E1, F, I y J; Asoc. Cataratas de Juan Pablo II, manzanas A, B, B2, C, C2, D, E, E prima, F, G, G prima, H, I, M, N, N prima y X1; Agrup. Fam. Nadine Heredia de Huamala al 2011, manzanas A, B, C, D, E y F; A.H. Nueva Vida, manzanas Q, R, S, U, V, W y X; A.H. Las Casuarinas de Nueva Vida, manzanas 22, 22A, 22C, 22D, 22E, 22F, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; Agrup. Nueva Juventud 14 de Febrero, manzanas A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, N, P, Q, R, S, T, U, V, W y X; Asoc. Pop. Virgen del Carmen, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, M, N, W, X, Y y Z; Agrup. Fam. 1 de Abril, manzanas A, B, C, D y E; Agrup. Fam. Sta. Martín de Porres 5ta ETP. Juan Pablo II, manzanas A, A1, A2, D, D1, E, F, G, H, I y J; Agrup. Fam. Elycarsa de Nuevo Horizonte, manzanas A, A prima, B, B prima, C, C prima, D y E prima; Agrup. Fam. Apóstol Santiago, manzanas A, B, C, D y E; Agrup. Fam. Los Álamos de San Juan Pablo II V ETP., manzanas A, B, C, D, E, F, G e I; Agrup. Fam. Viñas de San José, manzanas B, C, D, E, F y H; Agrup. Fam. Bella Vista 3ra ETP. Juan Pablo II, manzanas A, B, C, D, E, F y G; Agrup. Fam. Sagrado Corazón de Jesús Ampl. I ETP., manzanas A, B, C, D, E, G y J; Agrup. Fam. Daniel Alcides Carrión, manzanas A, A1, B, B2, C, D y E.
- Lima Cercado — 13:00 a 17:30 horas: Av. Enrique Meiggs, cuadras 17, 18, 19 y 20; Av. Nicolás Dueñas, cuadra 2; Jr. Crespo y Castillo, cuadras 17 y 18; Jr. Mariano Angulo, cuadras 17, 18, 19 y 20; Parque Independencia, cuadra 0; pasaje El Ayllu, cuadra 2; Jr. Isabel Flores de Oliva, cuadra 2; Jr. José Pimentel Jiménez, cuadras 18, 19 y 20; pasajes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todos en la cuadra 1; pasaje Mateo Silva, cuadras 18, 19 y 20.
- San Martín de Porres — 09:00 a 19:00 horas: Jr. Bello Horizonte, cuadras 16 y 17; Jr. Riobamba, cuadras 14, 15, 16 y 17; Jr. Tegucigalpa, cuadras 6 y 7; Jr. Pinar del Río, cuadras 16 y 17; Jr. Managua, cuadras 5, 6, 7 y 8; Jr. Malecón Rímac, cuadras 15, 16 y 17; Av. Canadá, cuadra 6.
- Ventanilla — 08:30 a 18:30 horas: A.H. Balneario, manzanas A1, A2, C1, C2, C3, F1, G1, N, O1, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z; A.H. Oasis de Pachacútec, manzanas C, C1, H1, J1, K, K1, M, M1, O1, P1, Q1, S1, T1, U2 y U3; A.H. Inca Pachacútec, manzanas B, C, D, E, F, G, H, I, J y K; Asoc. M.P.E. Los Andes (UPIS PECP), manzanas A1, B1, C1, F1, G1 y H1.
- San Miguel — 08:00 a 16:00 horas: Av. Crnel. José Andrés Rázuri, cuadras 2 y 3; Av. Los Patriotas, cuadras 3, 4 y 5; Jr. Manco Segundo, cuadras 6 y 7; Jr. Hernando de Magallanes, cuadras 2, 3 y 4; Jr. José Gabriel Aguilar, cuadra 5; calle Hermanos Catari, cuadra 3; calle Solitario de Sayán, cuadra 4; calle Rosa Merino, cuadra 2; calle Américo Vespucio, cuadra 2.
- Callao — 09:30 a 17:30 horas: Jr. Carrillo Albornoz, cuadra 1; A.H. Alan García Pérez, manzanas A, C y D; Unidad Modelo, bloques T, U, V, W, X, Y, Z y Z2.
- Rímac — 09:00 a 14:00 horas: U.V. Rímac, manzanas 16A, 16B, 16D, 16E, 16F, 17A, 17B, 17C, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64; Av. Tarapacá con Av. Alcázar.
- Los Olivos — 12:30 a 17:00 horas: Av. Alfredo Mendiola 7977, Mz. NN5, lote 26; Jr. La Unidad 7975, segundo piso, Mz. M5, lote 13; Jr. La Amistad, Mz. KK5, lote 9; Jr. La Honradez 451, Mz. MM5, lote 9B, Urb. Pro; calle 57, Mz. KK5, lote 23, Urb. Pro 1ra etapa; calle 25, tercer piso, Mz. MM5, lote 15, Urb. Pro ETP I; calle 52, Mz. KK5, lote 16, Urb. Pro I etapa; carretera Panamericana Norte, Mz. NN5, lote 42; Jr. La Lealtad, Mz. MM5, lote 7, Urb. Pro 5to sector I etapa; calle 24, Mz. M5, lote 8, 1ra etapa, San Martín de Porres; calle s/n, etapa 1, Mz. GG5, lote 01, Urb. Pro 5to; calle 26, Mz. GG5, lote 6, Pro 1ra etapa; calle 51, Mz. KK5, lote 1, Pro 5to sector; calle 52-A, Mendiola 8017, Pro 5to sector 1ra etapa; Av. Los Próceres, cuadra 78; Av. Auxiliar Panamericana Norte con Av. Huandoy.
¿Qué hacer antes de un corte de luz?
Si tu dirección se encuentra dentro de las zonas señaladas, puedes tomar algunas medidas antes de que comience la interrupción. Una de las principales es cargar con anticipación celulares, laptops, baterías externas y otros equipos que puedan ser necesarios durante el periodo sin electricidad.
También es recomendable desconectar los aparatos eléctricos sensibles para evitar inconvenientes cuando se restablezca el suministro. La puerta del refrigerador y congelador debe mantenerse cerrada el mayor tiempo posible para conservar la temperatura interior.
Las personas que utilizan equipos médicos que requieren electricidad deben prever una alternativa de respaldo durante el horario establecido para el corte.
Si el servicio no se restablece dentro del periodo previsto o se presenta algún inconveniente con el suministro, los usuarios pueden comunicarse con Pluz a través de sus canales de atención para realizar la consulta o reclamo correspondiente.
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