Perú

Confirman que personal del colegio Liceo Naval viajaba en el bus junto a escolares tras denuncia de presunta agresión sexual

La representante de la Defensoría del Pueblo confirmó que en la unidad viajaban el chofer y dos representantes de la institución educativa. Añadió que deberán rendir declaración ante las autoridades para esclarecer los hechos

Sandra Ramos, vocera de la Defensoría del Pueblo, informa sobre las primeras acciones tomadas tras la denuncia de una presunta agresión sexual en un bus del colegio Liceo Naval. Se cuestiona la inacción de los tres adultos que viajaban con los menores.| Video: Canal N
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La Defensoría del Pueblo confirmó que dos trabajadores del Liceo Naval Almirante Guise y el chofer del bus estaban presentes durante el traslado en el que habría ocurrido una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. El hecho es investigado por la Policía y la Fiscalía tras la denuncia de los padres de familia.

La vocera de la institución, Sandra Ramos, indicó que los menores no viajaban solos cuando retornaban de una actividad deportiva. Según la información recibida por la Defensoría, en la unidad se encontraban el conductor y dos representantes del colegio.

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“Los menores no estaban solos. Habían tres adultos, uno era el chofer y los otros dos eran de la institución educativa”, declaró Ramos a Canal N.

Ramos señaló que corresponde a las autoridades establecer si los adultos advirtieron lo que habría sucedido dentro del vehículo y qué medidas adoptaron. Hasta donde se conoce, se trataría de un auxiliar o profesor.

Defensoría confirma que dos docentes y el chofer estuvieron en el bus del Liceo Naval durante la presunta agresión sexual
Defensoría confirma que dos docentes y el chofer estuvieron en el bus del Liceo Naval durante la presunta agresión sexual| Foto: Defensoría del Pueblo

La Defensoría consideró que estas personas deberían rendir su manifestación ante la Policía y el Ministerio Público. “Entendemos que van a ser citadas tanto por la Policía como por la Fiscalía”, afirmó la funcionaria.

Colegio emitirá otro comunicado

La vocera cuestionó el primer comunicado interno difundido por el Liceo Naval, en el que la institución se refirió a una “presunta agresión física” entre estudiantes. Ramos indicó que la Defensoría pidió al colegio revisar ese mensaje, debido a que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) calificó el caso como presunta violencia sexual contra el adolescente.

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El comunicado hablaba de una agresión física y esto no es una agresión física. El colegio va a sacar un nuevo comunicado”, sostuvo la representante de la Defensoría.

Además, pidió al colegio que entregue información sobre posibles antecedentes de bullying u otros hechos de violencia escolar que involucren a estudiantes del plantel.

SíSeVe registra 2.059 denuncias por violencia sexual en escuelas: la mayoría corresponde a tocamientos
SíSeVe registra 2.059 denuncias por violencia sexual en escuelas: la mayoría corresponde a tocamientos | Foto: Gemini IA

“Queremos los reportes claros de todo lo que ha venido ocurriendo”, manifestó. Las diligencias continuarán para establecer las circunstancias de la denuncia y las responsabilidades que correspondan.

Lima registra más casos de violencia sexual

Los reportes de violencia sexual en colegios peruanos alcanzaron 2.059 casos entre enero y agosto de 2026, según cifras del Ministerio de Educación registradas en la plataforma SíSeVe. La cifra forma parte de un total de 11.791 denuncias por distintos tipos de violencia escolar en el mismo período, que incluyen además 4.545 reportes de violencia psicológica y 5.187 de violencia física.

Del total de casos por violencia sexual, 1.198 involucran agresiones entre estudiantes y 861 corresponden a denuncias contra docentes. La categoría más frecuente es la de tocamientos y actos de connotación sexual, con 1.423 reportes, seguida por el hostigamiento sexual (213 casos) y la violación sexual (156 casos). También se registraron 116 denuncias por violencia sexual a través de medios tecnológicos y 92 por acoso sexual.

Las autoridades indagan los hechos ocurridos tras una actividad de futsal y el Ministerio de la Mujer activó asistencia para el menor de edad afectado
Las autoridades indagan los hechos ocurridos tras una actividad de futsal y el Ministerio de la Mujer activó asistencia para el menor de edad afectado| Foto: Andina

En cuanto a la distribución geográfica, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias, con 599 casos, seguida por Piura (135) y Arequipa (110). Sobre el estado de atención, 974 casos permanecen en proceso, 582 fueron finalizados y 173 continúan pendientes de atención por parte de la institución educativa correspondiente.

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