Miguel Arce arremetió contra Katia Palma por burlarse del casting de Combate: “Necesita 200 espejos”

Miguel Arce defendió a los aspirantes de Combate tras comentario de Katia Palma

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Miguel Arce salió en defensa de los aspirantes del casting de Combate y cuestionó a Katia Palma por las bromas que lanzó en Esto es guerra sobre quienes buscan un lugar en el reality de ATV. El exintegrante del programa publicó un comentario en Instagram luego de que circulara un video de la conductora en el que se refirió a la apariencia de algunos postulantes.

La reacción de Miguel Arce se produjo en medio de la expectativa por el regreso de Combate a la televisión peruana. ATV realizó una convocatoria presencial para definir parte de los rostros de su nueva temporada, proceso que reunió a más de 5 mil jóvenes interesados en ingresar al formato.

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“Necesita 200 espejos, a ver si habla con coherencia. Aunque creo que es mucho pedir”, fueron las palabras que Miguel Arce escribió en la cuenta de Ric Latorre

Arce no desarrolló más su comentario ni respondió públicamente a otras reacciones de usuarios. Sin embargo, el mensaje fue interpretado como una defensa a quienes acudieron al casting de Combate y como una respuesta directa a las frases que Palma pronunció durante una emisión de Esto es guerra.

Recordemos que Miguel Arce inició su carrera en los realitys en Combate, espacio que lo albergó por mucho tiempo.

El exintegrante del reality respondió a la conductora en redes y defendió a los jóvenes que buscan una oportunidad en la nueva temporada de ATV. Ric Latorre/ TikTok

La burla de Katia Palma sobre el casting de Combate

El comentario de Katia Palma ocurrió mientras los integrantes de Esto es guerra conversaban en el estudio. La conductora observó el atuendo de Stefano y aprovechó la situación para aludir al regreso del reality rival.

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“Se equivocó de canal y se tiene que ir a otro casting, ¿ah?”, dijo entre risas. “¿Cómo está vestido así? Porque así pa’ abajo he visto en otros lados, ¿ah?”, añadió Palma. La broma provocó reacciones en el set y fue reforzada por Mathías Brivio, quien le dijo al participante: “Tú eres para el otro programa”.

La presentadora coincidió con su compañero y agregó: “De verdad que sí. No que éramos chicos lindos y ahora… Ya, en fin”. Las frases se difundieron en redes sociales y generaron distintas respuestas de seguidores de ambos espacios televisivos.

Para Arce, el comentario justificó una intervención pública. Su mensaje no mencionó de manera directa a la conductora, pero se publicó debajo de un video de sus declaraciones sobre el proceso de selección de Combate.

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La respuesta del excombatiente apareció pocos días después del casting de ATV. La producción convocó a jóvenes de entre 18 y 25 años, aunque también trascendieron versiones sobre contactos directos con figuras conocidas y antiguos participantes del programa.

La presentadora hizo una alusión al casting del programa de ATV, que según Magaly Medina reunió a más de 5 mil aspirantes. América TV

Más de 5 mil personas acudieron al casting de Combate

Más de 5 mil personas participaron en el casting que ATV organizó para seleccionar a los nuevos rostros de Combate, según informó Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme. La conductora destacó la convocatoria que generó el próximo retorno del reality a la televisión peruana.

“No saben el éxito que fue la convocatoria para el programa Combate, que vuelve por ATV”, expresó Medina durante la emisión. La periodista recordó que el formato tuvo presencia en la pantalla antes de la aparición de Esto es guerra.

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Medina vinculó el interés por el casting con las declaraciones que hizo Said Palao sobre los ingresos que puede recibir como integrante de un reality. El participante de América Televisión afirmó que puede ganar hasta S/35 mil mensuales.

“Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles, pues medio país quiere convertirse en guerrerito o en combatiente”, comentó la conductora entre risas.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe de su programa señaló que los postulantes acudieron a la sede de ATV con la expectativa de acceder a una oportunidad en televisión. Medina consideró que el proceso podría revelar nuevas figuras mediáticas.

Por ahora, Marisol Crousillat, productora vinculada con el regreso de Combate, precisó que todavía no hay conductores ni participantes confirmados para la nueva temporada.

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Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.