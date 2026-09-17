La Tinka resultados miércoles 16 de septiembre: conoce los números ganadores y el nuevo pozo millonario

El sorteo de este miércoles ya tiene resultados. Conoce las seis bolillas extraídas y el monto que se acumula para la próxima jornada. América TV/ La Tinka.

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La Tinka realizó su sorteo del miércoles 16 de septiembre sin registrar un ganador del Pozo Millonario, que había acumulado S/28′505,885 para esta jornada. El sorteo se llevó a cabo la noche del miércoles y los resultados determinaron una nueva acumulación para la siguiente edición de la lotería.

La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números: 33, 08, 19, 42, 41 y 18. Ningún participante consiguió acertar las seis bolillas, por lo que el premio mayor quedó nuevamente vacante.

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Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que entregan premios a los participantes que acierten las respectivas bolillas. En Sí o Sí, la bolilla ganadora fue la 4, que tuvo un ganador de S/50.000. Mientras que en Boliyapa, la bolilla extraída fue la 15.

La Tinka resultados 16 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.

De esta manera, el Pozo Millonario de La Tinka volvió a quedar sin ganador y el monto acumulado aumentó para el próximo sorteo. Según los resultados reportados tras la jornada, el premio mayor ascenderá a S/29′006,916 para la edición del domingo 20 de septiembre de 2026.

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La Tinka resultados 16 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.

¿Cuándo será el próximo sorteo de La Tinka?

El próximo sorteo de La Tinka se realizará el domingo 20 de septiembre de 2026, con un Pozo Millonario de S/29′006,916. Los jugadores deberán registrar sus apuestas dentro del horario establecido por la lotería antes del cierre de ventas.

La transmisión de los sorteos de La Tinka se realiza a través de América Televisión y de las plataformas digitales oficiales, donde los jugadores pueden conocer las bolillas extraídas y los resultados de las diferentes modalidades.

La Tinka resultados 16 de septiembre: revisa aquí los números ganadores del sorteo. Captura: América TV.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Los ganadores de La Tinka cuentan con distintos plazos para reclamar sus premios, dependiendo del monto obtenido. Para premios mayores a S/5.000 y menores a S/1 millón, el plazo de reclamo es de 30 días.

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En el caso de premios mayores a S/1 millón, el ganador dispone de 90 días para realizar el cobro. Mientras que los premios menores a S/5.000 tienen un plazo de 180 días.

Estos plazos se contabilizan en días naturales y comienzan a correr desde el día siguiente de la realización del sorteo correspondiente.

¿Cómo se juega La Tinka?

Paso a paso, te decimos como jugar a La Tinka. (Infobae)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles .

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48 , los cuales conformarán la jugada.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

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Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Un set de televisión muestra las seis máquinas de sorteo de La Tinka listas para el juego del Pozo Millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

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Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

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Una persona marca los números en una cartilla de Tinka, preparándose para el sorteo del popular juego de lotería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probabilidades

Acertar el pozo millonario de la Tinka es un desafío matemático casi imposible: la probabilidad exacta de llevarse el premio mayor con una sola jugada es de 1 en 8.145.060. Esta cifra surge del cálculo combinatorio de elegir 6 números entre 45 opciones, una mecánica donde el orden no importa y no existen cifras repetidas. Para ponerlo en perspectiva cotidiana, una persona en Perú tiene estadísticamente más posibilidades de ser alcanzada por un rayo a lo largo de su vida o de tener cuatrillizos que de comprar el boleto ganador un domingo cualquiera.

A pesar de que las probabilidades de la lotería son mínimas, la dinámica del juego ofrece recompensas secundarias que mantienen cautivo al público. Acertar cinco números más la boliyapa reduce la brecha a 1 en 1.357.510, mientras que llevarse premios menores por cuatro o tres aciertos presenta chances de 1 en 7.332 y 1 en 224, respectivamente. Jugar múltiples boletos o armar apuestas combinadas aumenta matemáticamente las opciones de ganar, pero la ventaja de la casa sigue siendo abrumadora, convirtiendo al sueño de volverse millonario en un acto puramente impulsado por la fe y el azar.

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Loterías más famosas del mundo

Las loterías más reconocidas a nivel global destacan por entregar acumulados multimillonarios o por su enorme tradición cultural. En Estados Unidos lideran Powerball y Mega Millions, famosas por repartir los premios individuales más grandes de la historia, los cuales han superado los 2,000 millones de dólares en sorteos donde la probabilidad de acertar ronda 1 en 292 millones. Por su parte, en Europa destacan EuroMillones y Eurojackpot, sorteos multinacionales que reúnen a más de una docena de países para ofrecer pozos gigantescos que superan con frecuencia los 200 millones de euros.

Más allá de los premios acumulados, existen sorteos icónicos por su historia y formato de reparto masivo. El caso más emblemático es el Sorteo Extraordinario de Navidad en España, conocido como “El Gordo”, que se celebra cada 22 de diciembre y reparte miles de millones de euros entre una gran cantidad de participantes mediante billetes divididos en décimos. Otras loterías de gran renombre internacional incluyen la Lotería Nacional de México, con siglos de tradición, el SuperEnalotto de Italia, célebre por la dificultad de sus 6 aciertos y sus pozos acumulados, y la Mega-Sena en Brasil, que paraliza a América Latina en su sorteo especial de fin de año.

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Es tanto, la Tinka es una lotería peruana cuyo premio principal se denomina Pozo Millonario. Para jugar, se eligen seis números sin repetir dentro de la cartilla disponible. El sorteo extrae al azar seis bolillas; quien acierta la combinación completa obtiene el pozo. Se realiza los miércoles y domingos a las 22:50 y se transmite en vivo por América TV