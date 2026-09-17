El programa de Magaly Medina repasó los inicios de Edson Dávila en televisión y recordó cómo pasó de bailarín a convertirse en ‘Giselo’ dentro de las producciones de Gisela Valcárcel. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, volvió a estar en el centro de los comentarios de Magaly Medina, quien recordó sus inicios en la televisión y la relación que mantuvo con Gisela Valcárcel, a quien señaló como una figura determinante en su carrera artística. El programa repasó cómo el bailarín pasó de tener pequeñas apariciones en televisión a convertirse en uno de los rostros vinculados al entretenimiento.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora de Magaly TV La Firme retomó las declaraciones de Ethel Pozo, quien había cuestionado la actitud de Edson Dávila y aseguró que lo percibía soberbio durante buena parte del año. A partir de ello, el espacio televisivo realizó un repaso por los primeros años de ‘Giselo’ en la pantalla chica y destacó las oportunidades laborales que habría recibido mientras trabajaba en producciones relacionadas con Gisela.

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¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

Los primeros pasos de Edson Dávila antes de convertirse en ‘Giselo’

El informe recordó que en 2013, Edson Dávila tuvo una pequeña aparición como actor en una producción vinculada a Polo Campos. Según el relato presentado en el programa, en aquel entonces se trataba de un rostro prácticamente desconocido para el público y solo recibió unos segundos de participación.

“En 2013, nadie se dio cuenta de este actor desconocido al que solo le dieron quince segundos en la serie de Polo Campos”, se señaló durante el informe. En aquella etapa, Dávila también habría interpretado a San Martín de Porres. Sin embargo, el informe destacó que su personalidad llamaba la atención porque solía acercarse a personajes conocidos para pedirles fotografías.

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¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

“Un aprendiz actor que hizo de San Martín de Porres y que más parecía fan de los famosos porque a todos les pedía fotos”, fue parte de la descripción realizada durante el programa.

Pero la actuación no fue el único camino que intentó Edson Dávila. El informe recordó que también se desempeñaba como bailarín, una actividad que le permitió continuar buscando oportunidades dentro de la televisión.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

Edson Dávila llegó a la televisión como bailarín

En 2015, Dávila apareció como parte del staff de bailarines de Arturo Chumbe en el programa Doctor TV. Según el informe, en ese momento se encontraba ubicado entre los integrantes del cuerpo de baile y todavía no tenía el protagonismo que alcanzaría años después.

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“Edson Dávila se ganaba los frijoles levantando la pierna”, se comentó en el informe, haciendo referencia a la etapa en la que su principal actividad dentro de la televisión era bailar.

El espacio también destacó que, aunque Dávila mostraba una personalidad alegre y una sonrisa característica, todavía no contaba con un espacio que le permitiera explotar completamente su faceta humorística.“Él estaba con su mejor sonrisa, ni siquiera hablaba, pero hay que decir la verdad, no tenía la oportunidad para demostrar que tenía su gracia”, señaló la voz del informe.

Fue su permanencia dentro de una producción vinculada a Gisela Valcárcel la que, según el reportaje, marcaría un punto importante en su trayectoria.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Cómo nació el nombre de ‘Giselo’?

En 2016, Edson Dávila comenzó a trabajar como bailarín para Gisela Valcárcel. Fue precisamente durante esa etapa cuando habría comenzado a hacerse más evidente su capacidad para la imitación y el humor. Según el programa, detrás de cámaras algunas personas comentaban que Dávila era un buen imitador de la conductora.

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“Como fuera de cámaras, la gente decía que era buen imitador de la jefa”, se indicó. A partir de entonces, el vínculo con Gisela habría sido fundamental para que Dávila dejara progresivamente de ser reconocido únicamente por su nombre y comenzara a ser identificado como ‘Giselo’, apelativo relacionado directamente con la conductora.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

“Gisela le dio la patadita de la suerte en Cristiano. Lo amadrinó”, afirmó el informe. La propia Gisela comenzó a darle espacio dentro de sus programas, presentándolo con el nombre artístico que terminaría acompañándolo durante los siguientes años.

“Se viene el delfín, el gran Giselo. El artista de largo. Es el único que baila además con actitud oficial”, se escucha decir a Gisela en una de las imágenes recuperadas por el programa.

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¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

Gisela Valcárcel y el crecimiento de ‘Giselo’ en televisión

Con el paso de los años, Edson Dávila fue adquiriendo mayor presencia en los espacios televisivos relacionados con Gisela. El informe incluso lo calificó como “el protegido de la Señito” y sostuvo que la conductora permitió que comenzara a desarrollar una faceta diferente a la de simple bailarín.

“Desde ese momento, Edson Dávila murió, pero en su reemplazo nació Giselo, el protegido de la Señito, su pichón favorito”, señaló la voz en off. Uno de los momentos destacados fue su incorporación como coconductor en el programa de baile de Gisela durante 2018. Esta aparición significó un cambio importante frente a sus primeros años, cuando apenas tenía intervenciones breves o permanecía detrás del elenco principal.

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¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

La exposición de Dávila fue creciendo y su personaje comenzó a ganar reconocimiento entre los televidentes. El informe también recordó que la relación laboral continuó en los años siguientes y que, en 2020, Gisela y su productora llevaron a ‘Giselo’ a convertirse en coconductor de un programa en el que continuaría trabajando.

“Recién en 2020, la Gise con su productora lo llevó a ser coconductor del programa donde hasta el día de hoy trabaja”, sostuvo el reportaje.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

Gisela incluso respondió a ‘Giselo’ en su pódcast

El informe televisivo también recordó un episodio ocurrido en 2021, cuando Gisela Valcárcel respondió a una invitación de Edson Dávila para participar en su programa de YouTube. En las imágenes mostradas, ‘Giselo’ le pregunta si aceptaría participar en su espacio.

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“¿Podría usted aceptarme una invitación a mi programa de Edson?”, le preguntó. Gisela respondió invitándolo a conversar personalmente en su oficina. “Ven, ven, ven, ven acá a la oficina. Ven el lunes, te encuentro. Ven, que quiero verte”, manifestó la conductora.

Ante la sorpresa de Dávila, quien preguntó si se trataba de “nuevos proyectos”, Gisela confirmó: “Nuevos proyectos”.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Edson Dávila

Tras presentar este recorrido por los inicios televisivos de Edson Dávila, Magaly Medina se refirió a las declaraciones de Ethel Pozo sobre la personalidad del también bailarín y conductor.

“Bueno, tiene razón Ethel cuando dice: ‘Yo lo veo soberbio todo el año’, ¿no?”, comentó la periodista. Magaly también recordó una frase atribuida a Edson Dávila: “Yo prefiero ser Judas, pero con plata”. A partir de esta expresión, la conductora cuestionó cuánto puede durar una determinada situación económica o profesional cuando no existe reconocimiento hacia las personas que ayudaron durante los primeros años de una carrera.

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“Pero ¿cuánto tiempo te puede durar esa plata?”, preguntó Magaly. La periodista continuó con una reflexión sobre la importancia de reconocer a quienes brindaron oportunidades en los momentos iniciales de una trayectoria.

“Cuidado, porque cuando uno no es agradecido, cuando uno no sabe valorar todo lo que algunas personas hicieron por nosotros en este camino duro y esforzado que es llegar a la televisión, bueno, pues la puede pasar mal, porque todo da vueltas en la vida siempre”, expresó.

¿Quién ayudó a Edson Dávila a convertirse en ‘Giselo’? El papel de Gisela Valcárcel en su carrera. Captura: Magaly TV La Firme.