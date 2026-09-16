Campañas de DNI electrónico gratis hasta el 20 de septiembre: conoce quiénes son los beneficiarios

Los servicios disponibles variarán según cada sede, por lo que no todos los puntos ofrecerán los mismos trámites ni prestaciones - Créditos: Reniec.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició el lunes 14 de setiembre una serie de campañas itinerantes que permitirán a ciudadanos de distintas regiones acceder gratuitamente a diversos trámites vinculados con el documento nacional de identidad (DNI). La programación se extenderá únicamente hasta el domingo 20 de setiembre, por lo que los interesados deberán revisar previamente las condiciones de atención de cada sede.

Las jornadas se desarrollan en espacios habilitados por las autoridades locales y entidades públicas, entre ellos municipalidades, centros de salud, instituciones educativas, locales comunales, tambos y plazas de armas. La oferta disponible no será uniforme en todos los lugares, debido a que los servicios, horarios y fechas dependerán de la programación establecida para cada punto.

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Las jornadas se desarrollarán solo hasta el domingo 20 de setiembre, por lo que los ciudadanos deben revisar previamente el cronograma - Créditos: Reniec.

¿En qué regiones se realizarán las campañas?

La iniciativa contempla actividades en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. También se ha considerado la Provincia Constitucional del Callao.

Para conocer el lugar exacto de atención, los ciudadanos pueden consultar el enlace (AQUÍ) habilitado por Reniec, donde encontrarán información sobre las fechas previstas, direcciones, horarios y prestaciones disponibles. Esta revisión resulta necesaria antes del desplazamiento, debido a que cada jornada contará con una oferta específica según las necesidades y características de la localidad.

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¿Quiénes pueden acceder a los trámites gratuitos?

La estrategia está orientada principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estos grupos podrán beneficiarse de las facilidades contempladas dentro de la programación correspondiente a cada jurisdicción.

Según las características de cada jornada, los asistentes tendrán la posibilidad de efectuar gestiones relacionadas con el DNI, recoger documentos que hayan sido tramitados con anterioridad y recibir orientación sobre los servicios registrales disponibles. La atención dependerá de las prestaciones anunciadas para cada sede, por lo que se recomienda verificar esa información antes de acudir.

Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable. - Reniec

¿Qué trámites pueden realizarse?

Los servicios habilitados varían de acuerdo con el punto seleccionado. Por ello, no todas las campañas ofrecerán las mismas alternativas ni contarán con entrega de documentos. Quienes tengan previsto realizar una gestión deberán revisar la programación oficial para confirmar qué procedimiento se encuentra disponible en la fecha elegida.

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Esta consideración también resulta relevante para quienes ya efectuaron una solicitud y esperan recoger su documento. En esos casos, es necesario comprobar previamente si la sede seleccionada contempla dicha prestación dentro de su cronograma.

Características del DNI electrónico

Identidad digital: Permite acreditar la identidad del ciudadano de manera presencial y digital.

Chip electrónico: Incorpora un chip que almacena información y certificados digitales para realizar trámites seguros.

Firma digital: Permite suscribir documentos electrónicos con validez legal, sin necesidad de hacerlo de forma física.

Mayor seguridad: Cuenta con mecanismos de protección que dificultan su falsificación y uso indebido.

Trámites en línea: Facilita el acceso a determinados servicios y procedimientos digitales de entidades públicas y privadas.

DNIe 3.0: La versión más reciente incorpora tecnología NFC para interactuar con dispositivos compatibles mediante comunicación inalámbrica de corto alcance.

Vigencia: Tiene un periodo de validez establecido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Uso personal: Es un documento de identificación individual y no debe ser prestado ni utilizado por otra persona.