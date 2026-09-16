Sergio Baigorria defiende a Alejandra Baigorria tras críticas por su viaje a Japón: "Mi hermana está cambiando vidas"

Sergio Baigorria defendió a Alejandra Baigorria tras las críticas por su viaje a Japón junto a Said Palao.

Guardar

Sergio Baigorria, hermano de la empresaria Alejandra Baigorria y gerente general de una de sus compañías, salió en defensa de la ‘Rubia de Gamarra’ a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que respondió a las críticas que ella recibió por su reciente viaje a Japón.

“Mientras algunos están en Perú criticando y rajando, mi hermana está en Japón cambiando la vida de más de cincuenta mujeres peruanas, cumpliéndoles sueños y regalándoles una experiencia que jamás olvidarán. Antes de hablar tanto de los demás, pregúntate qué estás haciendo tú por tu gente y por tu país. Te amo, Alejandra Baigorria”, escribió Sergio en su publicación, que la propia empresaria decidió compartir en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

El contexto detrás del mensaje: un viaje a Tokio marcado por cuestionamientos

El pronunciamiento de Sergio Baigorria llegó después de una semana intensa de críticas hacia su hermana, que viajó a Tokio junto a su esposo Said Palao para celebrar su cumpleaños número 38 y participar en un evento vinculado a su actividad empresarial con la compañía Nuskin. La empresaria viajó acompañada por Palao, integrante de ‘Esto es Guerra’, y por Sergio, quien además de ser su hermano ocupa el cargo de gerente general en una de sus empresas.

Las críticas comenzaron luego de que se difundiera un video en el que Alejandra Baigorria y Said Palao bailaban en un aeropuerto antes de abordar su vuelo hacia Japón. Distintos usuarios en redes sociales cuestionaron la presencia del exchico reality en el viaje y plantearon, sin pruebas, que la empresaria sería quien asumía los gastos de su esposo.

PUBLICIDAD

El hermano de Alejandra Baigorria, Sergio Baigorria, utilizó sus redes sociales para enviar un potente mensaje a quienes critican a la empresaria por su viaje a Japón, destacando que ella está cambiando la vida de 50 mujeres peruanas. Video: TikTok @josepastord

Ante la insistencia de esos comentarios, Baigorria respondió de forma directa en sus plataformas digitales. “¿A quién le consta que yo mantengo a alguien? Cada quien trabaja y paga sus cosas”, afirmó la empresaria, quien también pidió que cesaran las especulaciones sobre su matrimonio. “Ya déjenme en paz”, escribió en respuesta a una usuaria que insistía en el tema.

Una defensa que llega en medio de otra polémica familiar

El mensaje de respaldo de Sergio se produjo en un contexto en el que la familia Baigorria también enfrentaba otro frente de críticas, esta vez relacionado con Derek Baigorria, hermano menor de la empresaria. Días antes, la animadora de eventos Pamela López había expuesto en el programa ‘Vale Todo’ una serie de chats que, según su testimonio, evidenciarían un comportamiento inapropiado de Derek hacia ella durante 2024, cuando la contactó bajo el pretexto de una colaboración publicitaria.

PUBLICIDAD

“Lo que sí se daba era llamadas continuas diciéndome que qué quería, preguntándome que qué quería, si quería que me regale alguna cartera, un viaje, bolsos, cosas. Me pareció totalmente desubicado”, relató López en esa oportunidad.

Ante esas acusaciones, Alejandra Baigorria optó por no referirse directamente al caso de su hermano menor, aunque publicó un mensaje que varios usuarios interpretaron como una respuesta indirecta a la controversia.

Sergio Baigorria defiende a Alejandra tras cuestionamientos por su relación con Said Palao: “Eres una mujer increíble”. Captura: IG.

“Sigo tachando nombres, incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Cuidado con reírte demasiado de la historia de otros, sobre todo cuando la tuya tiene capítulos que preferirías que nadie leyera”, escribió la empresaria desde Japón, acompañando el texto con imágenes junto a Said Palao y Sergio Baigorria durante un paseo familiar.

PUBLICIDAD

Sergio Baigorria, presente también en los momentos de reconocimiento profesional de su hermana

La publicación de respaldo de Sergio no fue la única muestra pública de cercanía con su hermana durante el viaje a Japón. El propio Sergio compartió en Instagram un mensaje en el que celebró un reconocimiento que Alejandra recibió como parte de su actividad empresarial con Nuskin en ese país asiático.

“Soy el hermano más orgulloso del mundo mundial, qué orgullo ver a Perú en la élite de Nuskin en Japón. Además, quiero felicitar a Angélica García por el vestido, es un espectáculo hecho para esta ocasión. Me quedé sin palabras, felicidades. Te amo, Alejandra Baigorria”, escribió Sergio en esa publicación, en la que también reconoció el trabajo de la diseñadora responsable del vestuario utilizado por su hermana durante la premiación.

PUBLICIDAD

El viaje a Japón, que en un inicio generó cuestionamientos por la presencia de Said Palao y las dudas sobre el financiamiento de la travesía, terminó marcado también por este reconocimiento profesional de Alejandra Baigorria dentro de su actividad empresarial, un evento que tanto ella como su hermano documentaron en redes sociales en medio de la controversia que rodeó a la familia durante los días previos.