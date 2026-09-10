‘Puchungo’ Yáñez pidió a Yoshimar Yotún para Sport Boys el 2027: “Tiene que llegar gente de jerarquía”

El exfutbolista se refirió a la posibilidad de que el capitán de Sporting Cristal llegue al club 'rosado' en su centenario. (Video: Hablemos de MAX)

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El repunte de Sport Boys en el Torneo Clausura 2026 lo dejó cerca de una clasificación internacional para la próxima temporada, una posibilidad que el club no encontraba desde hace varios años. Con el centenario previsto para 2027, Alfonso Yáñez planteó la renovación de gran parte del plantel y la llegada de futbolistas de jerarquía.

El pedido incluye la continuidad del técnico Carlos Desio, a quien consideró la pieza inicial para diseñar el equipo del aniversario. “Para mi gusto como hincha, me gustaría un central, un contención y un ‘9′ más. Con esos tres yo creo que Sport Boys podría luchar algo más", dijo en el programa Hablemos de MAX.

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En eso, ‘Puchungo’ propuso la llegada de Yoshimar Yotún para liderar el mediocampo. “Yo creo que tiene que llegar gente de jerarquía. La vez pasada tuve un problema con la gente de Cristal porque yo siempre comento que mi gusto es que Yotún vaya al Boys. Es hincha del Boys, es del Callao”, precisó.

‘Puchungo’ Yáñez pidió a Yoshimar Yotún para Sport Boys el 2027.

La intención de acercar a ‘Yoshi’ no se limita a los pedidos del exfutbolista. Carlos Zambrano y Christian Cueva también buscan persuadir al capitán de Sporting Cristal para que acepte una eventual propuesta del club.

Otro nombre que surgió en la entrevista es el de Marcos López, actualmente en Copenhague de Dinamarca. “Ayer (martes 8) hablaba un muchacho que trabaja con Marcos López. López también es hincha del Boys, su papá es hincha del Boys”, declaró.

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“Entonces, yo decía imagínate. Con Yotún, con López, me hubiese gustado que venga (Sergio) Peña, por ahí un ‘9’ más, y armar un equipo con jerarquía. Gente que está acostumbrada a jugar con estadio lleno, con presión y que puedan llegar

También abrió la puerta a una función institucional para Alexander Callens si el defensor decide retirarse del fútbol. Alfonso Yáñez propuso que el zaguero se sume a la imagen del club junto con Juan Carlos Cabanillas. “Callens con el ‘Pato’ Cabanillas de imagen del club sería genial”, señaló. La sugerencia no apunta a una contratación como jugador, sino a una posible tarea vinculada a la representación de Sport Boys.

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Christian Cueva y Carlos Zambrano son dos de los referentes que tiene Sport Boys en la actualidad.

Gerente deportivo de Sport Boy sobre los planes con el plantel para el 2027 y la chance de Yoshimar Yotún

El gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, indicó que la planificación ya comenzó, aunque las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial. El dirigente colocó a la renovación de Carlos Desio como la prioridad antes de resolver la situación del resto del plantel. “Hemos conversado con algunos, todavía no con todos. Principalmente antes que cualquiera es el técnico, que es la cabeza”, indicó en diálogo con Estudio Fútbol.

El directivo también reveló que mantuvo una conversación con Yoshimar Yotún después del partido ante Sporting Cristal sobre la posibilidad de incorporarlo al proyecto del centenario. “Terminó el partido y le pregunté: ‘¿Cómo es contigo para el Centenario?’”, relató. Según contó el gerente deportivo, la respuesta del veterano volante fue que tiene contrato vigente. Aun así, dejó abierta la intención de Sport Boys de intentar acercarlo al club. “El intento siempre”, remarcó.

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Mario Flores sostuvo que la fecha especial puede atraer a jugadores identificados con la institución o interesados en disputar una temporada con una carga simbólica distinta. “El Centenario llama a todos. Nosotros estamos tratando de ver el tema y cerrar a los jugadores, pero soy mucho de querer estar acá para pelear por estos colores hermosos. El que quiera venir va a tener que tirarse de cabeza”, acotó.