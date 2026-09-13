Perú

Clara Seminara rompe el silencio tras la muerte de Enrique Espejo ‘Yuca’ y responde a quienes la culpan en redes

La actriz cómica denunció haber sido blanco de ataques en redes sociales, donde la responsabilizaron por la muerte del comediante. Aclaró además los detalles del proceso judicial que ambos sostuvieron desde 2018

Fotografía dividida con el retrato de la actriz Clara Seminara a la izquierda y el del actor Enrique Espejo a la derecha
Clara Seminara lamentó la muerte de Enrique Espejo, 'Yuca', y expresó su solidaridad con la familia del comediante.
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Clara Seminara se pronunció sobre la muerte del comediante Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, y expresó sus condolencias a la familia del actor, fallecido el viernes 11 de septiembre a los 75 años. En conversación con Trome, la actriz señaló que se enteró de la noticia a través de una ola de mensajes en sus redes sociales, en los que distintos usuarios la responsabilizaron por el deceso del humorista, con quien mantuvo un largo litigio judicial desde 2018.

“Me solidarizo con su familia por el fallecimiento, es una lástima lo que le pasó, es algo que no se lo deseo a nadie. Me enteré de la noticia porque me empezaron a bombardear en redes e incluso me culpaban por lo sucedido”, declaró Seminara. La actriz, que reside fuera del Perú desde hace siete años, calificó de injustos los señalamientos que recibió en plataformas digitales tras conocerse el fallecimiento de su excompañero de elenco.

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Los ataques en redes y la respuesta de la actriz sobre su denuncia

Consultada sobre los comentarios que recibió tras la muerte de Espejo, Seminara detalló el tipo de agresiones verbales de las que fue objeto en internet. “De todo, me han dicho asesina y creo que es injusto. Yo lo denuncié porque me faltó el respeto, gané el juicio dos veces y cuando me enteré que estaba mal de salud, retiré la denuncia”, explicó la actriz.

Además, remarcó que su intención nunca fue perjudicar económicamente ni penalmente al comediante. “Lo hice público por un tema humanitario, no tenía sentido seguir con una denuncia si él estaba en una cama y no podía levantarse. Lo único que pedí fueron unas disculpas públicas, no pedí dinero ni que fuera a la cárcel”, agregó. Seminara insistió en que la distancia temporal y geográfica hacen que las acusaciones en su contra carezcan de fundamento.

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En las afueras del auditorio donde se le rinde homenaje, Jorge Benavides, colega y amigo cercano del comediante Enrique Espejo 'Yuca', comparte sus más preciados recuerdos. Con visible emoción, lo describe como una persona responsable y un gran amigo con quien mantuvo una relación inquebrantable a lo largo de los años. Video: TikTok @victorlyperu

“Me da mucha pena que él haya terminado así, que haya tenido el accidente y que ya no esté con nosotros, pero también me parece muy injusto que me acusen de algo cuando tengo 7 años fuera del país y estoy alejada de todo el ambiente artístico”, sostuvo la actriz, quien reafirmó su solidaridad con los familiares del comediante pese a las críticas recibidas.

El origen del proceso judicial y una sentencia que tardó seis años en confirmarse

El conflicto entre ambos artistas se remonta a octubre de 2018, cuando Seminara y Espejo formaban parte del elenco cómico de ‘El Wasap de JB’, producido por Jorge Benavides en el canal Latina. La actriz denunció públicamente en 2019 que su entonces compañero le habría dado un palmazo sin su consentimiento en el patio del canal, frente a otros integrantes del programa.

“El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente”, relató entonces Seminara. El proceso judicial se extendió por seis años, con una fiscal que en su momento solicitó el archivamiento del caso al considerar que no existió connotación sexual en la conducta del comediante.

En enero de 2025, el Poder Judicial ratificó una condena de tres años de prisión suspendida contra Espejo por el delito de tocamientos indebidos, además del pago de una reparación civil de seis mil soles a favor de la actriz. “Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones”, afirmó Seminara tras conocerse el fallo.

Clara Seminara se defiende enérgicamente de las acusaciones de Alfredo Benavides sobre el caso de Enrique Espejo 'Yuca'. Aclara que su denuncia tiene 7 años de antigüedad, presenta pruebas de su caso y cuestiona la moral de quienes la critican. Video: Instagram

Seminara niega guardar rencor y lamenta el respaldo que recibió Espejo de sus excompañeros

Pese a la duración del proceso legal y a la distancia que mantuvo con el ambiente artístico peruano tras el episodio, Seminara negó sentir rencor hacia su fallecido excompañero.

“No hay rencor, yo tuve mi proceso propio para superar la situación, pese a que vi a todos mis compañeros del programa dándome la espalda”, afirmó la actriz, quien lamentó la falta de respaldo que recibió de otros integrantes del elenco durante los años que duró el litigio.

Mariella Zanetti despide y envían sus condolencias a Enrique Espejo, ‘Yuca’ debido a su muerte. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La actriz también hizo una comparación con otro caso mediático de la farándula peruana al referirse a las pruebas que sustentaron su denuncia. “Si hubiera tenido un video de prueba, como el de Naldy Saldaña, todo hubiera sido diferente”, señaló Seminara, en referencia a otro proceso judicial vinculado a acoso en el medio artístico nacional que sí contó con material audiovisual como evidencia.

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