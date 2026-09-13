Subastan más de 70 terrenos en cuatros distritos de Lima: ¿Cuándo y dónde se realizará el evento?

Serpar convoca a subasta de terrenos: 78 lotes en cuatro distritos limeños| Foto: Andina

Guardar

La personas tendrán una nueva oportunidad de acceso a lotes. El Servicio de Parques de Lima (Serpar) sacará a remate 78 lotes ubicados en Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa y Santiago de Surco. Los valores de salida arrancan en S/ 42 mil y pueden superar el millón de soles según el tamaño y la zona de cada predio.

El llamado busca convocar tanto a particulares como a empresas que quieran incorporar terrenos con fines de vivienda o de negocio. Todos los lotes cuentan con saneamiento físico-legal y partida registral propia, condición que, de acuerdo con la entidad que depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima, reduce riesgos legales para quienes resulten ganadores en la puja.

PUBLICIDAD

Conoce todos los detalles de dónde se realizará y el día que podrás participar.

El proceso incluirá predios de distinto tamaño en zonas del norte de la capital y en Surco, cuyos fondos se destinarán al mantenimiento de parques metropolitanos| Foto: Andina

¿En qué distritos están ubicados los predios?

De los 78 predios disponibles, 70 corresponden a Lima Norte: 32 se encuentran en Carabayllo, 21 en Puente Piedra y 17 en Santa Rosa. Los ocho lotes restantes están en Santiago de Surco. Las extensiones oscilan entre 96,76 metros cuadrados y 1.187,62 metros cuadrados, un rango que permite tanto proyectos pequeños como desarrollos de mayor escala.

Estos terrenos surgieron de los aportes de ley exigidos en anteriores procesos de habilitación urbana y ya poseen la zonificación necesaria para uso residencial o comercial. La entidad aclaró que ninguno de los predios forma parte de áreas verdes ni de espacios destinados a la recreación pública, un punto que buscó despejar dudas sobre el destino original de esos suelos.

PUBLICIDAD

Serpar informó que lo recaudado en el remate se reinvertirá por completo en el mantenimiento y la mejora de los parques y clubes que administra en distintos puntos de la ciudad.

Serpar pondrá en venta 78 terrenos en cuatro distritos limeños el 30 de setiembre| Foto: Andina

¿Cuándo y dónde se realizará la subasta?

El acto de subasta está programado para el miércoles 30 de setiembre, desde las 9:00 a. m., en el Circuito Mágico del Agua. La presencia de un notario público durante la jornada busca dar respaldo formal a cada adjudicación.

Quienes deseen postular deben comprar previamente las bases del proceso, con un costo de 50 soles, hasta el martes 29 de setiembre a las 4:00 p. m.

El trámite puede hacerse por los canales virtuales de Serpar o de forma presencial en el Parque de La Muralla (lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.) o en el propio Circuito Mágico del Agua (todos los días, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.).

PUBLICIDAD

Cada postor debe respaldar su participación con un depósito equivalente al 5% del precio base del lote que pretenda adquirir, mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable.Ese monto se devuelve íntegramente a quienes no resulten favorecidos.

Serpar puso a disposición del público su portal web, www.serpar.gob.pe, además de las líneas telefónicas (01) 200-5455, 991 0405 25, 945 502 821 y 962 792 403 para resolver consultas adicionales sobre el proceso.

También será obligatorio presentar los formularios que exigen las bases del concurso, los cuales pueden entregarse tanto en formato físico como virtual.