DT de Deportivo Garcilaso pone paños fríos a la pelea por el liderato del Clausura: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”

En la previa del encuentro ante Sport Boys, Lisandro Greppo, director técnico de Deportivo Garcilaso, analiza al rival y comparte la estrategia de su equipo para recuperar el liderato del Torneo Clausura | L1MAX

Guardar

El técnico argentino Lisandro Greppo habló con L1MAX en la previa del duelo ante Sport Boys, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Parco en revelaciones tácticas pero firme en su mensaje, el entrenador de Deportivo Garcilaso dejó en claro que el equipo cusqueño no se distrae con la tabla ni con el partido de la semana siguiente: primero hay que ganar en el Callao.

Sobre Boys, Greppo no esquivó el elogio al rival. “Es un equipo muy valiente, con un muy buen comando técnico. Tiene jugadores de buena calidad”, reconoció, y agregó un factor que no pasa desapercibido para nadie que haya visitado el Miguel Grau: “Se juega en un contexto con un estadio lleno, una hinchada que es muy caliente”.

PUBLICIDAD

Deportivo Garcilaso, líder incontestable del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

“Seguir teniendo los pies sobre la tierra”

Pese a ese escenario, el DT no mostró señales de nerviosismo. “Nosotros preparamos el partido de la mejor manera. Ellos tienen sus formas, nosotros las nuestras, y ahí vamos a competir”, señaló con la calma de quien lleva semanas administrando la presión de liderar el Clausura.

Al ser consultado por la clave para llevarse los tres puntos, Greppo fue directo: “El desafío nuestro más importante es seguir siendo humildes, seguir teniendo los pies sobre la tierra y enfrentando partido a partido, paso a paso, como esta institución merece”. Una respuesta que resume la filosofía con la que el equipo cusqueño ha construido su ventaja en la tabla.

PUBLICIDAD

El entrenador Lisandro Greppo explicó que el rendimiento de sus dirigidos lo invitan a ser optimista en el Torneo Clausura 2026. Crédito: Facebook Solo Deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido ante Universitario puede esperar

La semana que viene, en la fecha 10, Deportivo Garcilaso recibirá en Cusco a Universitario, actual escolta en el Clausura y uno de los rivales directos por el título. Un duelo que, sobre el papel, luce como el partido del año para los cusqueños. Sin embargo, Greppo fue tajante cuando le preguntaron si ya pensaba en ese encuentro.

“No, primero lo primero, como decía mi abuela. Ahí estamos pensando en Boys. Ahora, en un rato vamos a empezar este partido y el próximo rival lo empezaremos a ver desde mañana. Ahora es esto”, respondió, sin margen para la especulación.

La frase, sencilla y contundente, refleja el mismo principio que ha guiado al equipo durante todo el torneo: no quemar etapas, no mirar más allá del siguiente partido.

Universitario recibe a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

Garcilaso busca seguir liderando la tabla del Clausura

Deportivo Garcilaso llega al duelo ante Sport Boys en segundo lugar, con 19 puntos, a solo uno de Universitario que ayer logró un importante triunfo ante Alianza Lima. Los cusqueños cuentan con seis victorias, un empate y una derrota. Su diferencia de gol es de +9, la mejor del torneo.

PUBLICIDAD

Más atrás aparecen Melgar con 17 unidades y Cristal con 16. Sport Boys, el rival de hoy, marcha noveno con 14 puntos y también tiene chances matemáticas de meterse en la pelea por el título.

La victoria ante Atlético Grau en la fecha anterior —un 4-2 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco— confirmó que el equipo de Greppo tiene gol, carácter y profundidad de plantel. Ahora la prueba es distinta: salir de local en el Callao, ante una hinchada encendida y un rival que necesita ganar para no perder contacto con los primeros puestos.

El próximo partido: Universitario en Cusco

Si Deportivo Garcilaso supera a Sport Boys, llegará a la semana siguiente con la chance de ampliar su ventaja o consolidarla antes de recibir a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. Ese partido, que aún no tiene fecha confirmada dentro de la programación de la fecha 10, se perfila como el duelo más importante del Clausura hasta el momento: el líder ante el escolta, en la altura cusqueña, con el título nacional en juego.

PUBLICIDAD