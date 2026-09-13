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Ángela Leyva toma una inesperada decisión sobre su futuro: jugará en Grecia tras dejar Turquía

La atacante peruana, que también fue vinculada con un posible regreso al vóley nacional y con equipos de Brasil, continuará su carrera en Europa tras ser anunciada oficialmente como nuevo refuerzo del AEK Atenas

Ángela Leyva continuará su carrera en Europa tras su salida del Besiktas.
Ángela Leyva continuará su carrera en Europa tras su salida del Besiktas.
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Ángela Leyva ya tiene nuevo equipo. Luego de varios meses de especulaciones sobre su futuro, en los que incluso tomó fuerza la posibilidad de un regreso al vóley peruano, la atacante nacional definió su próximo destino. La voleibolista continuará su carrera en Grecia tras ser anunciada oficialmente como nuevo refuerzo del AEK Atenas.

“La jugadora de 30 años (22/11/1996), atacante peruana de la selección nacional, con una estatura de 1,84 m, firmó su contrato y se une a la plantilla del equipo femenino de voleibol del club”, anunció oficialmente el club griego en sus redes sociales.

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El fichaje por AEK Atenas llega después de varios meses en las que el futuro de Ángela Leyva estuvo rodeado de rumores. Tras finalizar su etapa en Turquía con el Besiktas, la posibilidad de que la atacante regresara al vóley sudamericano tomó fuerza.

En Perú, dos de los destinos que aparecieron como posibilidades fueron Alianza Lima y la Universidad San Martín. La opción del cuadro ‘blanquiazul’ incluso tomó fuerza luego de que desde la institución se reconociera que habían existido conversaciones con la jugadora.

San Martín también fue mencionado como una alternativa, especialmente por el vínculo que Leyva mantiene con el club, donde desarrolló buena parte de su carrera antes de dar el salto al extranjero.

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Ángela Leyva fue anunciada oficialmente como nuevo refuerzo del AEK Atenas.
Ángela Leyva fue anunciada oficialmente como nuevo refuerzo del AEK Atenas. Crédito: AEK

Sin embargo, posteriormente surgió con fuerza la posibilidad de que la atacante regresara al vóley brasileño. Osasco y Pinheiros fueron señalados como posibles destinos, lo que llevó a que su regreso a Brasil pareciera ser el camino más probable. Finalmente, el desenlace fue distinto. Leyva continuará su carrera en Europa, pero esta vez en Grecia, donde afrontará un nuevo desafío con el AEK.

La trayectoria de Ángela Leyva que destacó el AEK Atenas

En su anuncio, el club griego también hizo un repaso por la carrera de la atacante peruana. AEK recordó que Leyva disputó siete temporadas con la Universidad San Martín, entre 2010 y 2017, periodo en el que consiguió tres campeonatos nacionales.

“Entre 2017 y 2019 jugó en el equipo brasileño Osasco/Audax, donde ganó una Copa, mientras que la temporada siguiente (2019-20) se trasladó a Turquía para jugar con el PTT Spor. En la temporada 2020-21 vistió la camiseta del Yenisey Krasnoyarsk ruso y, posteriormente, la del Béziers Volley (Francia). Durante dos años (2022-2024) jugó en el Cukurova Belediyesi Spor Kulübü de Turquía, y luego pasó por el Büyükşehir (2024-25) y el Besiktas (2025-26)”, también destacó el club.

De esta manera, Grecia se convierte en un nuevo capítulo en la carrera internacional de Leyva. Luego de evaluar distintas opciones para continuar su trayectoria, la atacante nacional apostó nuevamente por Europa. Ahora, con el AEK Atenas, buscará recuperar su mejor versión y afrontar un nuevo desafío en su carrera.

El técnico se refirió a la ausencia de la atacante en sus tres convocatorias. Créditos: Superdeporte / Youtube.

Un nuevo capítulo para la atacante peruana

Además de su recorrido a nivel de clubes, AEK resaltó la trayectoria de Leyva con la selección peruana. “Ha formado parte de todas las selecciones juveniles de su país. Ha ganado un Campeonato Sudamericano Sub-18, la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Sub-23 y la medalla de oro en la Final Four Sub-20″, se lee en el anuncio.

Ahora, la atacante nacional afrontará un nuevo desafío en Grecia, donde buscará recuperar su mejor versión y seguir sumando experiencia en el vóley europeo. Después de varios meses de incertidumbre sobre su próximo destino, Leyva finalmente tiene nuevo equipo y continuará su carrera lejos de Sudamérica.

¡Ángela, bienvenida a la familia de AEK!”, fue el mensaje con el que el club griego confirmó la llegada de la internacional peruana.

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