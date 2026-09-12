Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 se disputará este domingo 13 de setiembre.

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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 concluirá este domingo 13 de setiembre con la disputa de la quinta y última jornada. La fecha contará con tres partidos, incluido el duelo entre Brasil y Argentina, que definirá al equipo que obtendrá el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Conoce la programación completa en esta nota.

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Domingo 13 de septiembre

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- Colombia vs Venezuela (07:00 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Argentina (10:00 horas / Maracanãzinho)

- Chile vs Perú (13:00 horas / Maracanãzinho)

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 5

El partido entre Perú y Chile será el único de la jornada que se emitirá por la señal abierta de Latina TV. Los demás encuentros podrán seguirse a través de la aplicación y el sitio web del canal.

Todos los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 también estarán disponibles en el sitio oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú cubrirá el duelo de la selección peruana con la previa y el minuto a minuto. Además, informará sobre los resultados de la jornada y la actualización de la tabla de posiciones en su sitio digital.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Perú busca su primera victoria en el Campeonato Sudamericano de vóley

Perú inició el torneo con un nivel competitivo, pero su rendimiento disminuyó con el transcurso de las jornadas. El equipo dirigido por Antonio Rizola cayó por 3-1 ante Argentina en el debut, aunque dejó una imagen distinta a la exhibida en la Copa Salta y generó expectativa en torno a su pelea por un cupo al Mundial.

La ‘bicolor’ perdió después por 3-0 ante Brasil, pero destacó por su trabajo defensivo. Jugadoras brasileñas, entre ellas Gabi Guimarães, compararon esa faceta del conjunto peruano con la de Japón. La selección nacional, no obstante, no logró mantener ese nivel en los encuentros posteriores.

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Ante Venezuela, en un partido clave, Perú cayó por 3-1 y quedó prácticamente sin opciones de acceder a la Copa del Mundo. Tras tres fechas, no había sumado puntos y ocupaba el último lugar de la tabla.

En la cuarta jornada, enfrentó a Colombia con el objetivo de cerrar de la mejor forma el torneo clasificatorio. Aunque mostró una mejora en su juego, no pudo superar al equipo dirigido por Guilherme Schmitz y sufrió otra derrota por 3-0.

Ahora, la selección peruana buscará su primera victoria frente a Chile, su clásico rival, que también quedó fuera del Mundial. El objetivo será evitar terminar el certamen sin puntos y en el último puesto de la clasificación.

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Revive el emocionante momento final del partido entre Colombia y Perú por el Campeonato Sudamericano. Tras un saque largo de Perú, el equipo colombiano asegura la victoria por 3-0 y su histórica clasificación al Mundial de Voleibol. - Latina Noticias

Los resultados del Campeonato Sudamericano de vóley antes de la fecha 5

Fecha 1

Martes 8 de septiembre

- Colombia 3-0 Chile (25-19, 25-20 y 25-18)

- Argentina 3-1 Perú (20-25, 25-15, 25-18 y 27-25)

- Brasil 3-0 Venezuela (25-14, 25-13 y 25-19)

Fecha 2

Miércoles 9 de septiembre

- Chile 3-1 Venezuela (25-18, 25-20, 21-25 y 25-22)

- Argentina 3-2 Colombia (27-29, 25-11, 21-25, 25-23 y 15-8)

- Brasil 3-0 Perú (25-16, 25-16 y 25-15)

Fecha 3

Jueves 10 de septiembre

- Argentina 3-0 Chile (25-21,25-18 y 25-17)

- Venezuela 3-1 Perú (25-21, 25-16, 23-25 y 25-15)

- Brasil 3-0 Colombia (25-19,25-18 y 36-34)

Fecha 4

Sábado 12 de septiembre

- Argentina 3-0 Venezuela (25-23, 25-20 y 25-21)

- Brasil 3-0 Chile (25-13, 30-28 y 25-11)

- Colombia 3-0 Perú (25-15, 25-19 y 25-20)