Ben Shelton vs Alexander Zverev: día, hora y dónde ver en Perú el partido por la gran final masculina del US Open 2026. Crédito: USA today/ATP.

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Ben Shelton y Alexander Zverev disputarán la final masculina del US Open 2026 este domingo 13 de septiembre en el estadio Arthur Ashe, la cancha principal del Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York. El estadounidense, octavo preclasificado, tendrá la posibilidad de conquistar el primer Grand Slam de su carrera; el alemán, número uno del cuadro, irá por su segundo título grande tras coronarse este año en Roland Garros.

El cruce enfrenta a dos tenistas que llegaron a la definición después de recorridos exigentes. Shelton eliminó al francés Frances Tiafoe en cuatro sets en semifinales, mientras que Zverev superó al ruso Karen Khachanov en tres parciales, aunque debió disputar dos ‘tie-breaks’.

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La definición del torneo neoyorquino pondrá frente a frente a un jugador local que busca terminar con la espera de Estados Unidos por un campeón masculino en un ‘major’ y a un alemán que llega como principal favorito del certamen. Zverev ya fue finalista del US Open en 2020, edición en la que perdió ante el austríaco Dominic Thiem.

Ben Shelton y Alexander Zverev se medirán por sexta vez en el circuito. Crédito: Instagram US Open.

Ben Shelton vs Alexander Zverev: programación

La final masculina del US Open 2026 se jugará este domingo 13 de septiembre a las 13:00 horas de Perú. El partido está programado para las 14:00 horas de Nueva York y Miami, ciudades que se encuentran una hora por delante de Lima.

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Estos son los horarios para seguir la definición entre Ben Shelton y Alexander Zverev en distintos países:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 13:00 horas

Estados Unidos, en Nueva York y Miami: 14:00 horas

Venezuela y Bolivia: 14:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 15:00 horas

España: 20:00 horas

El encuentro se disputará en el Arthur Ashe Stadium, escenario de las rondas decisivas del último Grand Slam de la temporada. La programación puede sufrir modificaciones si la organización realiza cambios por condiciones climáticas o ajustes en el calendario de la jornada.

Ben Shelton y Alexander Zverev durante la última ATP Finals en Turín. Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Dónde ver la final del US Open 2026 en Perú

Los partidos podrán seguirse en Perú por las señales de ESPN, que transmite el torneo para América Latina. La cobertura también estará disponible vía streaming en Disney+ Plan Premium, que incluye la programación deportiva de ESPN en la región.

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Los usuarios de la plataforma podrán ver los encuentros desde televisores inteligentes, computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles. La señal ofrece la transmisión de los principales partidos del certamen, incluido el desarrollo de las semifinales y la final masculina.

¿Cómo marcha el historial entre ambos?

Zverev domina 5-0 el historial ante Shelton en el circuito ATP. El alemán ganó los cinco enfrentamientos previos, todos disputados entre 2024 y 2025, y llega con una ventaja marcada en los antecedentes directos sobre pista dura, césped, arcilla y superficies bajo techo.

El primer cruce se produjo en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2024. Shelton ganó el primer set, pero Zverev remontó y se impuso por 3-6, 7-6(3) y 7-5. Al año siguiente volvieron a medirse en Cincinnati, con triunfo del alemán por 6-2 y 6-2.

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El US Open tendrá un nuevo campeón. Crédito: X ESPN Tenis.

También se enfrentaron en la final de Múnich, las semifinales de Stuttgart y la fase de grupos de las ATP Finals de 2025. Zverev ganó cada uno de esos compromisos, aunque Shelton logró llevarlo a dos desempates en el duelo sobre césped de Stuttgart.

Ben Shelton dejó fuera al campeón defensor Carlos Alcaraz

El camino de Shelton hacia la final incluyó una victoria ante el neerlandés Tallon Griekspoor en primera ronda, seguida por triunfos frente al polaco Hubert Hurkacz, el canadiense Denis Shapovalov y el griego Stefanos Tsitsipas.

Su resultado más relevante llegó en los cuartos de final. Shelton eliminó a Carlos Alcaraz, campeón defensor del US Open, tras imponerse por 6-7(7), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7). El estadounidense resolvió el partido en un extenso desempate del quinto set y evitó que el español defendiera el trofeo obtenido en la edición anterior.

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Tenis - Abierto de Estados Unidos - Flushing Meadows, Nueva York, Estados Unidos - 9 de septiembre de 2026. Ben Shelton, de Estados Unidos, celebra su victoria en cuartos de final contra el español Carlos Alcaraz. REUTERS/Eduardo Munoz

En semifinales, Shelton venció a Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5. Con ese resultado, alcanzó la primera final de Grand Slam de su trayectoria profesional.

El camino de Alexander Zverev a la final del US Open 2026

Zverev inició su participación con una victoria en cinco sets ante el italiano Lorenzo Sonego. Luego superó al francés Quentin Halys, también en un partido de cinco parciales, antes de encontrar mayor regularidad en las siguientes rondas.

El alemán derrotó al chileno Alejandro Tabilo en tercera ronda y al italiano Luciano Darderi en octavos de final. En cuartos, venció al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-2, 7-5 y 6-1.

En semifinales, Zverev derrotó a Karen Khachanov por 6-3, 7-6(7) y 7-6(6). El alemán buscará ahora convertir su buen rendimiento en Nueva York en el segundo Grand Slam de su carrera.

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