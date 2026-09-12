Miguel Rondelli se refiere a las posibilidades de Melgar en el Torneo Clausura 2026: “Se definirá en las últimas tres fechas”

Miguel Rondelli y Melgar lograr una notable victoria en su visita a Cusco FC por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Crédito: Melgar.

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Melgar volvió a meterse en la pelea por el Torneo Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El gol de Bernardo Cuesta, máximo artillero en la historia del club arequipeño, le permitió al equipo dirigido por Miguel Rondelli escalar, de manera transitoria, al segundo lugar de la tabla, a la espera del resto de la fecha.

El técnico argentino valoró el planteamiento de su equipo y separó el análisis del encuentro en dos momentos: antes y después del tanto de Cuesta. Según explicó, el ‘dominó’ ejecutó lo que había preparado durante buena parte del partido, aunque reconoció que la definición había sido un aspecto pendiente antes de abrir el marcador.

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“Este partido fue uno hasta el gol y otro después del gol. Hasta ese momento salió casi todo lo que habíamos planificado. Nos faltó la definición, porque tuvimos algunas situaciones antes de la de Bernardo”, declaró Rondelli tras el encuentro, recogió la cuenta de X de Carlos Alpaca.

El entrenador también reconoció la exigencia que propuso Cusco FC en su estadio. Melgar tuvo que resistir durante el tramo final, con intervenciones de su arquero Jorge Cabezudo y un remate de cabeza que impactó en el travesaño. Aun así, Rondelli sostuvo que su equipo supo sostener la ventaja ante un rival que suele hacerse fuerte cuando juega en condición de local.

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El entrenador del conjunto arequipeño atendió a los medios de comunicación luego de un triunfo clave en su visita a Cusco FC. Crédito: X Carlos Alpaca.

“Después del gol, hay que felicitar a los jugadores por el compromiso y el sacrificio. Este es un equipo acostumbrado a jugar, pero en los últimos 20 minutos le tocó sufrir y supo aguantar”, afirmó el técnico.

Rondelli destacó el orden táctico ante Cusco FC

El entrenador explicó que el plan pasó por atacar los espacios a espaldas de los zagueros cusqueños y de José Zeballos, uno de los laterales con mayor proyección del rival. A la vez, buscó limitar el juego por las bandas y cortar los movimientos de los atacantes locales en las zonas intermedias.

Rondelli resaltó el despliegue de Cristian Bordacahar y Jhonny Vidales, quienes tuvieron tareas de retroceso para acompañar a los laterales y contener los avances de Cusco FC. “Lo que más destaco de mis jugadores es el orden táctico. Teníamos un plan muy claro y creo que hasta el gol salió a la perfección”, sostuvo.

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“Cusco es muy peligroso cuando se pone rápido arriba en el marcador, porque se cierra bien y puede atacar de contra. Nuestro objetivo era hacer un partido largo, golpear primero y jugar con la desesperación de ellos”, agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras victoria de Melgar sobre Cusco FC por fecha 9. Crédito: Sofascore.

Melgar apunta a llegar con opciones a las últimas fechas

La victoria en Cusco representa una recuperación para Melgar luego de un inicio irregular en el Clausura. Rondelli remarcó que el campeonato todavía tiene margen para cambios en la parte alta y planteó como meta llegar a las últimas jornadas con posibilidades de disputar el título.

“Creo que este Clausura se va a definir en las últimas tres fechas. Nuestro trabajo es intentar llegar a ese tramo con posibilidades matemáticas, porque ahí se puede definir todo”, señaló.

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El técnico mencionó que la jornada tenía una incidencia directa en la clasificación por los cruces entre equipos que pelean en los primeros puestos. Melgar enfrentó a Cusco FC, mientras que Universitario y Alianza Lima disputaban el clásico. Deportivo Garcilaso, líder provisional, debía medirse con Sport Boys.

Bernardo Cuesta volvió a aparecer en una cita de alto voltaje para Melgar. Crédito: Instagram Melgar.

Rondelli también admitió que el rendimiento de local representa una asignatura pendiente para el cuadro arequipeño. Recordó la derrota ante Comerciantes Unidos y el empate frente a Alianza Lima, aunque consideró que su equipo mereció mejores resultados en algunos partidos jugados en Arequipa.

“Tenemos que transformar el rendimiento en resultados de local. La campaña como visitantes es más que buena, pero debemos consolidarnos en casa”, indicó.

Melgar recibirá a Sport Boys en Arequipa el próximo fin de semana y luego visitará a Universitario en Lima. Esos dos partidos definirán buena parte de sus opciones para mantenerse en la disputa por el Clausura.

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