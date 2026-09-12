Perú Deportes

Kevin Sandoval habla del liderato del Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Una linda responsabilidad”

El hábil mediocentro, con capacidad de llegada a área contraria, ha destacado la fortaleza del ‘pedacito de cielo’ jugando en casa y su astucia para afrontar las visitas en escenarios complicados

Deportivo Garcilaso, líder incontestable del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Deportivo Garcilaso, líder incontestable del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Guardar

Contra todo pronóstico, Deportivo Garcilaso se ha hecho del primer lugar del Torneo Clausura 2026. Cabía la posibilidad de un derrape, algo muy habitual en clubes con desenvolvimientos explosivos, pero al día de hoy el equipo cusqueño avanza firme hacia lo que supondría el mayor éxito institucional.

Un aspecto fundamental para que Garcilaso se haya despuntado es la forma en cómo se ha hecho impenetrable en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, tema del que ha hecho referencia el volante Kevin Sandoval: “Estamos felices, el grupo está contento. Venimos demostrando que en nuestra casa estamos siendo superiores y eso es lo importante”.

PUBLICIDAD

Kevin Sandoval, volante de amplio recorrido en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión
Kevin Sandoval, volante de amplio recorrido en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Otra característica que ha querido resaltar el mediocampista peruano ha sido la capacidad del ‘pedacito de cielo’ de acudir a escenarios ajenos y no solo desplegar su mejor fútbol, también conseguir marcadores destacados que le han permitido despegar en la clasificación del Clausura 2026.

Hemos demostrado que también de visitante competimos. Tenemos que hacernos muy fuertes de local, hay que corregir los errores de los goles que nos costó y ahora pensar en Boys”, declaró Kevin.

El equipo de Lisandro Greppo suma tres puntos en la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene líder con 19 unidades, tras un doblete de Agustín González y otra diana de Beto Da Silva (L1 MAX)

Precisamente, acerca de ese examinatorio, a llevarse a cabo en el Callao, Sandoval indicó que “Sport Boys es un rival que viene en ascenso, con un técnico que sabe a lo que juega, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Hemos demostrado que de visita podemos sacar los tres puntos”.

PUBLICIDAD

Hay una linda responsabilidad por estar en la punta, estamos ratificando el buen momento que estamos pasando y con Boys debemos seguir así”, sumó un motivado Sandoval.

Deportivo Garcilaso – Atlético Grau – Liga 1 – Perú – deportes – 6 septiembre
Deportivo Garcilaso superó a Atlético Grau y le sacó dos puntos a Universitario. - Crédito: Difusión

Imponente Garcilaso

El Deportivo Garcilaso, ahora, se ha transformado en el equipo de moda del Torneo Clausura 2026, sucediendo a Los Chankas en cuanto a revelación se refiere. Los cusqueños no solo son simple altura, también saben cómo afrontar visitas en el llano, encajando golpes interesantes.

En absoluto silencio, pero manteniendo un ritmo nada desdeñable, el ‘pedacito de cielo’ ha ido trepando posiciones en la clasificación, alejando a distintos oponentes hasta instalarse en la cima del Clausura 2026, sacándole además una diferencia adecuada a sus perseguidores.

Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

La ruta fija del Garcilaso, de momento, ha quedado de la siguiente manera: triunfos contra FC Cajamarca, ADT, CD Moquegua, Cusco FC, Alianza Lima y Atlético Grau, empate ante Cienciano y solo una caída frente a Sporting Cristal.

Lo hecho es más que encomiable y se comprende por el estilo de continuidad sellado por Lisandro Greppo, quien fue la mano derecha de Sebastián Domínguez, el arquitecto con el que arrancó la esplendorosa identificación que asombra a varios en Perú.

Beto da Silva ha encontrado su mejor versión con Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión
Beto da Silva ha encontrado su mejor versión con Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Otro aspecto clave para que Deportivo Garcilaso avance a pura fuerza radica en su luminoso tridente ofensivo, compuesto por Francisco Arancibia, Facundo Castelli y Beto da Silva. Cada puntual se complementa y al momento de acechar área contraria sacan potencial goleador.

Aunque falta un tramo importante para que culmine el periodo regular, la campaña de los cusqueños invita a la ilusión entre sus aficionados y advierte que si continúan demostrando ese nivel, la primera plaza se quedará con ellos y lograrán un espacio determinante para luchar por el título nacional de la Liga 1 2026.

Temas Relacionados

Kevin SandovalDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La selección peruana buscará su primera victoria ante su clásico rival, Chile, en el cierre del torneo clasificatorio. Conoce todos los detalles de la jornada final

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

La jornada 4 se desarrolló este sábado 12 de setiembre, donde Perú se midió con Colombia. El domingo 13 se definirá el equipo que clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Perú cae 3 sets a 0 ante Colombia en partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Colombia venció 3-0 a Perú, aseguró su clasificación al Mundial junto con Brasil y Argentina, y dejó al seleccionado peruano sin opciones de avanzar

Perú cae 3 sets a 0 ante Colombia en partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Miguel Rondelli se refiere a las posibilidades de Melgar en el Torneo Clausura 2026: “Se definirá en las últimas tres fechas”

El conjunto ‘rojinegro’ logró una victoria capital en su visita a Cusco gracias al solitario tanto de Bernardo Cuesta. De momento, son escoltas de Deportivo Garcilaso

Miguel Rondelli se refiere a las posibilidades de Melgar en el Torneo Clausura 2026: “Se definirá en las últimas tres fechas”

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Héctor Cúper preparan sus mejores efectivos para llevarse el clásico, a disputarse en Matute. Ambos técnicos presentarán novedades en sus equipos, ¿quién se llevará el vibrante duelo?

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

33% indica tener poco interés en las Elecciones Regionales y Municipales

33% indica tener poco interés en las Elecciones Regionales y Municipales

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

TC ordena restituir a Dante Farro como fiscal superior: Fue destituido por el caso La Centralita hace más de 10 años

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

ENTRETENIMIENTO

Teletón 2026 inició su jornada solidaria: la cifra recaudada y la emoción de Cristian Rivero al ver caminar a uno de los pacientes

Teletón 2026 inició su jornada solidaria: la cifra recaudada y la emoción de Cristian Rivero al ver caminar a uno de los pacientes

Joaquín de Orbegoso vuelve al teatro con ‘La Cabaña’ y cumple un pendiente con Osvaldo Cattone: “Nunca logramos concretarlo”

¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

“No te vamos a soltar hasta que te mates”: los mensajes de amenaza que recibió Magaly Medina

Mafer Neyra se casa hoy con Ernesto Cabieses y comparte las primeras horas de su boda desde el hotel Marriott

DEPORTES

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Perú cae 3 sets a 0 ante Colombia en partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Miguel Rondelli se refiere a las posibilidades de Melgar en el Torneo Clausura 2026: “Se definirá en las últimas tres fechas”

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima HOY: equipos titulares para el clásico del Torneo Clausura de Liga 1 2026