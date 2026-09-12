Kevin Sandoval habla del liderato del Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Una linda responsabilidad”

Deportivo Garcilaso, líder incontestable del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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Contra todo pronóstico, Deportivo Garcilaso se ha hecho del primer lugar del Torneo Clausura 2026. Cabía la posibilidad de un derrape, algo muy habitual en clubes con desenvolvimientos explosivos, pero al día de hoy el equipo cusqueño avanza firme hacia lo que supondría el mayor éxito institucional.

Un aspecto fundamental para que Garcilaso se haya despuntado es la forma en cómo se ha hecho impenetrable en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, tema del que ha hecho referencia el volante Kevin Sandoval: “Estamos felices, el grupo está contento. Venimos demostrando que en nuestra casa estamos siendo superiores y eso es lo importante”.

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Kevin Sandoval, volante de amplio recorrido en Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Otra característica que ha querido resaltar el mediocampista peruano ha sido la capacidad del ‘pedacito de cielo’ de acudir a escenarios ajenos y no solo desplegar su mejor fútbol, también conseguir marcadores destacados que le han permitido despegar en la clasificación del Clausura 2026.

“Hemos demostrado que también de visitante competimos. Tenemos que hacernos muy fuertes de local, hay que corregir los errores de los goles que nos costó y ahora pensar en Boys”, declaró Kevin.

El equipo de Lisandro Greppo suma tres puntos en la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene líder con 19 unidades, tras un doblete de Agustín González y otra diana de Beto Da Silva (L1 MAX)

Precisamente, acerca de ese examinatorio, a llevarse a cabo en el Callao, Sandoval indicó que “Sport Boys es un rival que viene en ascenso, con un técnico que sabe a lo que juega, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Hemos demostrado que de visita podemos sacar los tres puntos”.

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“Hay una linda responsabilidad por estar en la punta, estamos ratificando el buen momento que estamos pasando y con Boys debemos seguir así”, sumó un motivado Sandoval.

Deportivo Garcilaso superó a Atlético Grau y le sacó dos puntos a Universitario. - Crédito: Difusión

Imponente Garcilaso

El Deportivo Garcilaso, ahora, se ha transformado en el equipo de moda del Torneo Clausura 2026, sucediendo a Los Chankas en cuanto a revelación se refiere. Los cusqueños no solo son simple altura, también saben cómo afrontar visitas en el llano, encajando golpes interesantes.

En absoluto silencio, pero manteniendo un ritmo nada desdeñable, el ‘pedacito de cielo’ ha ido trepando posiciones en la clasificación, alejando a distintos oponentes hasta instalarse en la cima del Clausura 2026, sacándole además una diferencia adecuada a sus perseguidores.

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Alianza Lima no pudo en casa y cayó por la mínima diferencia ante Deportivo Garcilaso. El partido se definió desde los doce pasos tras una revisión del VAR. Mira el resumen completo del partido.

La ruta fija del Garcilaso, de momento, ha quedado de la siguiente manera: triunfos contra FC Cajamarca, ADT, CD Moquegua, Cusco FC, Alianza Lima y Atlético Grau, empate ante Cienciano y solo una caída frente a Sporting Cristal.

Lo hecho es más que encomiable y se comprende por el estilo de continuidad sellado por Lisandro Greppo, quien fue la mano derecha de Sebastián Domínguez, el arquitecto con el que arrancó la esplendorosa identificación que asombra a varios en Perú.

Beto da Silva ha encontrado su mejor versión con Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Otro aspecto clave para que Deportivo Garcilaso avance a pura fuerza radica en su luminoso tridente ofensivo, compuesto por Francisco Arancibia, Facundo Castelli y Beto da Silva. Cada puntual se complementa y al momento de acechar área contraria sacan potencial goleador.

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Aunque falta un tramo importante para que culmine el periodo regular, la campaña de los cusqueños invita a la ilusión entre sus aficionados y advierte que si continúan demostrando ese nivel, la primera plaza se quedará con ellos y lograrán un espacio determinante para luchar por el título nacional de la Liga 1 2026.