Perú

Así luce Perú en el nuevo mapa mundial aprobado por la Organización de las Naciones Unidas

La superficie del Perú no cambia; lo que se modifica es la manera en que sus dimensiones son percibidas frente a otros territorios

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Perú cambia de apariencia en el nuevo mapa mundial, el cual se puede ver en este enlace, que busca impulsar la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La propuesta, promovida por Togo y respaldada por la Unión Africana, plantea dejar atrás la proyección de Mercator, utilizada desde 1569, para adoptar representaciones cartográficas que reflejen con mayor precisión las dimensiones de los países y continentes.

La resolución fue aprobada este viernes con el respaldo de 164 países. Estados Unidos fue el único país que se opuso. La iniciativa apunta a ampliar el uso de mapas proporcionales en materiales educativos, plataformas digitales, medios de comunicación y documentos oficiales.

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En ese nuevo encuadre, Perú aparece como una franja territorial longitudinal sobre el flanco occidental de América del Sur. La imagen modifica la percepción habitual del país: su silueta se observa más angosta de este a oeste y adquiere una relación distinta con los territorios vecinos, especialmente frente a la extensión de Brasil y al conjunto del continente sudamericano.

La nueva representación muestra al territorio peruano más angosto de este a oeste dentro del flanco occidental de América del Sur - Créditos: Equal Earth.
La nueva representación muestra al territorio peruano más angosto de este a oeste dentro del flanco occidental de América del Sur - Créditos: Equal Earth.

Cómo cambia la imagen de los países

La alternativa planteada ante la ONU es la proyección Equal Earth, un modelo que busca conservar una relación más equilibrada entre las superficies continentales. A diferencia del sistema de Mercator, reduce el efecto que agranda visualmente a los territorios próximos a los polos, como Rusia, Estados Unidos, Alaska, Groenlandia y parte de Europa.

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Ese cambio tiene consecuencias directas en la forma en que se percibe América Latina. Brasil adquiere una dimensión visual más cercana a su tamaño en comparación con Europa, mientras que África recupera una presencia territorial mucho mayor que la mostrada en numerosos planisferios tradicionales. También Oceanía y el sur de Asia se ven menos reducidos.

Para Perú, el resultado es una imagen más compacta dentro de la geografía sudamericana. La cordillera de los Andes mantiene su protagonismo como eje del territorio, mientras que la costa del Pacífico se dibuja como un borde delgado junto al océano. La Amazonía peruana, por su parte, aparece más próxima al relieve andino y menos extendida hacia el este.

África y América Latina adquieren una mayor presencia visual frente a las representaciones tradicionales del planeta - Créditos: Equal Earth.
África y América Latina adquieren una mayor presencia visual frente a las representaciones tradicionales del planeta - Créditos: Equal Earth.

El país tiene una superficie de más de 1,28 millones de kilómetros cuadrados y supera los 2.100 kilómetros de norte a sur. Esas dimensiones no cambian, pero sí la manera en que quedan representadas frente a otras masas terrestres. La comparación permite advertir que el tamaño visual de Perú en los mapas más difundidos no siempre guarda una proporción equivalente con el resto del planeta.

La proyección de Mercator fue concebida para facilitar la navegación, ya que permite conservar direcciones y ángulos. Sin embargo, esa utilidad técnica también provoca distorsiones en las áreas cercanas a los polos y reduce, en comparación, los territorios ubicados alrededor del ecuador. Por ello, África y América Latina suelen verse más pequeñas de lo que son.

Los mapas Equal Earth ofrecen versiones políticas y físicas. Los primeros muestran países, dependencias territoriales y capitales; los segundos se concentran en el relieve, los ríos, la cobertura terrestre, el fondo oceánico y otros elementos naturales. Además, existen opciones con distintos idiomas, áreas de interés y formatos de descarga, como JPG y archivos vectorizados.

La resolución aprobada por la ONU busca que estas representaciones tengan un uso más amplio. Para Perú, la modificación propone otra forma de observar su territorio: una figura andina y longitudinal, inserta en un continente que también recupera escala frente a las proyecciones cartográficas tradicionales.

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