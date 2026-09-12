¿Quién es Jolín Bazán? Líder de ‘La Jauría’ y enemigo de ‘Los Pulpos’, tiene cadena perpetua y está prófugo sin orden de captura

El reportaje mostró documentos sobre pedidos de fiscales a la Policía para ejecutar diligencias contra organizaciones criminales y las respuestas de las unidades que alegaron falta de personal y operatividad.

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La criminalidad en Trujillo, en la región La Libertad, no se detiene con la captura de Jhonsson Smith Cruz Torres, líder de ‘Los Pulpos’, organización criminal que en las últimas semanas ha ocupado titulares y concentrado la atención de las autoridades. Sin embargo, este escenario también ha opacado a su histórica banda rival: ‘La Jauría’, cuya agrupación cuenta con un líder que ha ganado protagonismo en la disputa por el control del crimen organizado en la ciudad.

Mientras persisten las denuncias sobre la participación de policías en ambas organizaciones criminales enemigas, un informe realizado por el programa Beto A Saber, de Willax, presentó detalles sobre Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de ‘La Jauría Nueva Generación’. De acuerdo con el reportaje, el hombre de 31 años habría iniciado su trayectoria criminal dentro de Los Pulpos hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Jhonsson Smith.

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Bazán fue intervenido por la Policía Nacional (PNP) en 2011, cuando tenía 16 años, portando una mini Uzi. Con el paso de los años habría adquirido mayor jerarquía dentro de ‘Los Pulpos’ y, a los 24, ya era considerado lugarteniente (hombre de confianza) de Jhonsson. Sin embargo, una disputa interna habría provocado su alejamiento de la organización y su posterior acercamiento a ‘La Jauría’.

¿Quién es Jolín Bazán, señalado como líder de ‘La Jauría’?

Jolín Bazán Derrama, presunto líder de la organización criminal La Jauría en Trujillo, viste camisa blanca, chaleco beige y corbata roja en un retrato. (ATV)

El especialista en seguridad Pedro Yaranga explicó en el reportaje que la división interna de ‘Los Pulpos’ permitió que otras facciones adquirieran mayor presencia en Trujillo. “La Jauría también es un grupo generado de los Pulpos”, sostuvo, al considerar que actualmente tendría una importante capacidad de control en la ciudad.

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El informe periodístico ubicó parte de la historia de Bazán en Huanchaco, cerca del complejo arqueológico Chan Chan, donde se observaron calcomanías atribuidas a ‘La Jauría’ en algunas paredes. El reportaje describió además la presencia de terrenos baldíos y calles poco transitadas que, según el periodista que realizó la investigación, serían utilizados como vías de escape luego de la comisión de delitos.

Bazán también fue intervenido el 23 de abril de 2023 en Huanchaco, junto con un suboficial de la Policía Nacional. Ambos fueron trasladados a la Divincri. El reportaje difundió un video registrado en las instalaciones policiales en el que se escucha a agentes indicándole a Bazán qué versión debía brindar sobre un arma que le habían encontrado.

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De acuerdo con el informe, el entonces investigado sostuvo que el arma había sido colocada entre sus pertenencias. Pese a aquella intervención, posteriormente recuperó su libertad.

Condenado a cadena perpetua y continúa como prófugo,

La situación judicial de Bazán cambió posteriormente. En 2026, fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, según el reportaje. La víctima habría sido secuestrada y sus captores exigieron un millón 800 mil soles a sus familiares.

Jolín Bazán Derrama, señalado como líder de la organización criminal La Jauría, aparece junto a la captura de un ataque armado registrado por cámaras de seguridad en Trujillo. (ATV)

El informe también lo relacionó con el secuestro de Nilda Rascue, ocurrido el 15 de noviembre de 2022, caso por el que se habría solicitado una condena de 31 años de prisión en su contra.

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Pese a contar con una sentencia de cadena perpetua, Bazán continúa prófugo de la justicia. El reportaje cuestionó que, a pesar de la gravedad de los delitos por los que fue condenado y de ser señalado como líder de ‘La Jauría’, no figure en la lista de los más buscados ni registre una requisitoria en su contra. Según la periodista Karla Ramíres, este sujeto incluso sale y entra del Perú sin que la Policía Nacional lo capture.

La investigación también abordó un ataque contra un inmueble cuyo propietario, Sergio Bolaños, habría sido acusado por Bazán de estar involucrado en la muerte de su hermano. Según el informe, la vivienda fue atacada con explosivos. Meses después, en diciembre de 2025, Bolaños fue asesinado en el distrito limeño de Jesús María tras recibir 15 disparos.

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Durante el programa, la periodista Karla Ramírez afirmó que existen efectivos policiales que habrían trabajado con integrantes de ‘La Jauría’ y otras organizaciones criminales. En ese contexto, señaló que, durante un operativo contra miembros de la banda, se encontraron armas cuyos códigos correspondían a la Policía Nacional del Perú.

¿Cómo responde la PNP a la criminalidad de Trujillo?

Otro de los puntos abordados en el reportaje fue la actuación de la Policía frente a las investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de La Libertad. Ramírez mostró documentos que, según explicó, corresponden a comunicaciones de los fiscales Alex Santa Cruz, Manuel Carlos Velázquez, Andrea Lavado Pérez y Jennifer Ludeña Meléndez dirigidas al fiscal coordinador nacional contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.

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Según la periodista, durante meses los fiscales solicitaron a unidades policiales de Trujillo diligencias y operaciones relacionadas con investigaciones contra organizaciones criminales. Sin embargo, las respuestas de la Policía señalaban limitaciones operativas, logísticas y de personal para ejecutar las acciones solicitadas. Ramírez indicó que algunas carpetas fueron devueltas y que los fiscales recibieron respuestas de distintas dependencias en las que se señalaba que determinadas diligencias no correspondían a su competencia.

La periodista sostuvo que en estas solicitudes estaban involucradas unidades de la Región Policial y de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Durante el programa también se mencionó a los generales Espinoza y Víctor Revoredo en relación con las unidades y la cadena de mando.

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Ramírez también se refirió al general Ríos Tiravanti, mencionado como posible sucesor de Óscar Arriola. Recordó que anteriormente estuvo al mando de la Policía en Trujillo y que uno de los integrantes de su equipo, el coronel Arturo Balta, fue relacionado con la organización criminal conocida como ‘La Gran Familia’ y actualmente se encuentra prófugo.

Según la versión expuesta por Ramírez, antes de un operativo contra esta organización uno de sus integrantes habría acudido a buscar a Tiravanti, quien posteriormente viajó a Lima. La periodista también afirmó que, después de estos hechos, el general denunció a policías que participaron en las investigaciones y cuestionó el trabajo de unidades como la Diviac y la Digimin, además de la labor de la fiscal Jennifer Ludeña.

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