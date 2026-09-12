Perú

Mafer Neyra se casa hoy con Ernesto Cabieses y comparte las primeras horas de su boda desde el hotel Marriott

La influencer mostró su desayuno en el hotel Marriott y los mensajes de sus seres queridos antes de iniciar los preparativos para la ceremonia

Mafer Neyra se casa hoy, 12 de septiembre, con Ernesto Cabieses.
Mafer Neyra se casa hoy, 12 de septiembre, con Ernesto Cabieses.
Guardar

Mafer Neyra se casa este sábado 12 de septiembre con Ernesto Cabieses y ya comenzó a compartir en Instagram los primeros momentos de una jornada que esperaba desde su compromiso en Indonesia, en agosto de 2025. La influencer publicó imágenes de cómo despertó, del desayuno que recibió en el hotel Marriott y de los mensajes de familiares y amigos que celebraron la fecha con una frase que se repitió en sus historias: “Es hoy, es hoy”.

Desde las primeras horas de la mañana, la creadora de contenido dejó ver la expectativa que rodea su matrimonio. Neyra difundió fotografías de su habitación, de la mesa preparada para el desayuno y de las felicitaciones que recibió de personas cercanas antes de iniciar los preparativos de la ceremonia.

PUBLICIDAD

Previo a ello, la noche anterior, subió un video donde se le ve con su hermana, compartiendo sus últimas horas de soltera. “Ese momento especial con tu hermana la noche antes de casarte”, se puede leer en la descripción.

Mafer Neyra se casa hoy, 12 de septiembre, con Ernesto Cabieses. Previo a ello pasó gratos momentos con su hermana. IG
Mafer Neyra se casa hoy, 12 de septiembre, con Ernesto Cabieses. Previo a ello pasó gratos momentos con su hermana. IG

Conforme transcurrió el tiempo, la influencer sumó nuevas publicaciones a sus historias de Instagram. Cada contenido reflejó la emoción previa a su enlace con Cabieses, con quien mantiene una relación que ha mostrado de forma constante en redes sociales.

Aunque hasta el momento no ha revelado detalles sobre la ceremonia, la lista de invitados o la celebración posterior, Mafer Neyra ha convertido sus historias en una ventana a los instantes previos a su llegada al altar.

PUBLICIDAD

El desayuno y los mensajes marcaron el inicio de la jornada

La mañana de la boda comenzó con publicaciones desde el hotel Marriott, donde la influencer mostró parte de su rutina antes de la ceremonia. Entre las imágenes compartidas figuró el desayuno que recibió en el establecimiento, además de saludos de sus seres queridos.

Los mensajes destacaron la fecha del matrimonio y la cercanía de uno de los momentos más importantes para la pareja. “Es hoy, es hoy”, se puede leer en el mensaje que Mafer expuso. “Las amo”, escribió la modelo bastante emocionada.

La modelo tiene activa su cuenta durante la mañana, dejando ver que seguirá documentando distintos momentos de la jornada. La atención de sus seguidores se concentró en las siguientes publicaciones, ante la expectativa por conocer el vestido, los preparativos y las imágenes de la ceremonia.

La boda llega después de varios meses de organización. En junio, Neyra contó que había comenzado el proceso de elaboración de su vestido de novia con el diseñador peruano Noe Bernacelli.

Mafer Neyra publicó sus primeras imágenes a horas de casarse. IG
Mafer Neyra publicó sus primeras imágenes a horas de casarse. IG

Noe Bernacelli estuvo a cargo del vestido de novia

La influencer reveló entonces que Bernacelli confeccionaría la prenda que utilizaría en su matrimonio. En un video difundido en Instagram, se la vio durante una de las primeras pruebas del diseño, sin mostrar detalles definitivos de la pieza.

“Amo hacer esto juntos, Noe Bernacelli. Hola junio. Empezamos este proceso hermoso”, escribió Neyra en aquella oportunidad. El mensaje acompañó imágenes de su encuentro con el diseñador y confirmó una de las decisiones centrales de la organización de la boda.

La elección del vestido fue uno de los pocos aspectos que la creadora de contenido compartió de manera anticipada. Desde ese anuncio, evitó precisar públicamente cómo sería el diseño final, aunque sus seguidores siguieron de cerca cada novedad relacionada con el enlace.

Mafer Neyra desborda felicidad al anunciar su compromiso con Ernesto Cabieses después de 4 años de relación: “Mil veces sí”.
Mafer Neyra desborda felicidad al anunciar su compromiso con Ernesto Cabieses después de 4 años de relación: “Mil veces sí”.

La presencia de Bernacelli en los preparativos sumó expectativa alrededor del look nupcial de la influencer. Este sábado, las historias que Mafer Neyra publique antes de la ceremonia podrían mostrar por primera vez el resultado del trabajo que inició meses atrás.

Ernesto Cabieses le propuso matrimonio a Mafer Neyra en agosto de 2025, durante unas vacaciones de la pareja en Indonesia. La influencer compartió la pedida de mano en sus plataformas digitales y confirmó entonces que ambos se preparaban para una nueva etapa en su relación. El viaje sirvió de escenario para el compromiso y dio inicio a la cuenta regresiva hacia la boda.

Temas Relacionados

Mafer Neyraperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Se reanudó la competencia con la fecha 4, en la que Perú enfrentará a Colombia y se definirán los boletos para el próximo Mundial

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

La selección peruana llega tras la derrota ante Venezuela, resultado que la dejó sin posibilidades de clasificar al Mundial. El elenco ‘cafetero’, en cambio, buscará asegurar su boleto a la máxima competencia de la FIVB. Sigue todas las incidencias

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

¿A qué hora juega Perú vs Colombia HOY?: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El conjunto de Antonio Rizola sale en busca de su primera victoria en el certamen. Al frente tendrá a una de las selecciones más poderosas del continente

¿A qué hora juega Perú vs Colombia HOY?: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¿Dónde ver Perú vs Colombia HOY?: Canal TV del partido por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará su primer triunfo frente la escuadra colombiana para salir del fondo de la tabla de posiciones. Conoce las señales disponibles para el crucial cotejo

¿Dónde ver Perú vs Colombia HOY?: Canal TV del partido por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos: triunfazo frente Venezuela por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El equipo de Facundo Morando celebró su cuarta victoria consecutiva tras derrotas por 3-0 a la ‘vinotinto’ y aseguró su pase a la próxima Copa del Mundo que se jugará en

Argentina clasificó al Mundial y Juegos Panamericanos: triunfazo frente Venezuela por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto con 20%, pero Carlos Bruce se acerca con 17%, según IEP

Oposición pide al Gobierno presentar nuevo proyecto de facultades legislativas centrado en seguridad y El Niño

Keiko Fujimori recuerda a su padre a dos años de su muerte: “Ese estilo de trabajo lo estamos tratando de replicar”

Keiko Fujimori pide al Senado autorización para su primer viaje como presidenta: busca ir a EE. UU. para la Asamblea General de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

El debut de Aespa en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

Stephanie Cayo le confesó a Aislinn Derbez su deseo de ser madre: “Se me está antojando ya desde hace un tiempo”

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

Milena Warthon alista su Latinchola Tour, habla de su acercamiento musical con Carlos Vives y su nuevo tema con Los Mirlos: “Es un sueño hecho realidad”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 12 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del partidO por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

¿A qué hora juega Perú vs Colombia HOY?: partido por fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

¿Dónde ver Perú vs Colombia HOY?: Canal TV del partido por la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026