Mafer Neyra se casa hoy con Ernesto Cabieses y comparte las primeras horas de su boda desde el hotel Marriott

Mafer Neyra se casa hoy, 12 de septiembre, con Ernesto Cabieses.

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Mafer Neyra se casa este sábado 12 de septiembre con Ernesto Cabieses y ya comenzó a compartir en Instagram los primeros momentos de una jornada que esperaba desde su compromiso en Indonesia, en agosto de 2025. La influencer publicó imágenes de cómo despertó, del desayuno que recibió en el hotel Marriott y de los mensajes de familiares y amigos que celebraron la fecha con una frase que se repitió en sus historias: “Es hoy, es hoy”.

Desde las primeras horas de la mañana, la creadora de contenido dejó ver la expectativa que rodea su matrimonio. Neyra difundió fotografías de su habitación, de la mesa preparada para el desayuno y de las felicitaciones que recibió de personas cercanas antes de iniciar los preparativos de la ceremonia.

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Previo a ello, la noche anterior, subió un video donde se le ve con su hermana, compartiendo sus últimas horas de soltera. “Ese momento especial con tu hermana la noche antes de casarte”, se puede leer en la descripción.

Mafer Neyra se casa hoy, 12 de septiembre, con Ernesto Cabieses. Previo a ello pasó gratos momentos con su hermana. IG

Conforme transcurrió el tiempo, la influencer sumó nuevas publicaciones a sus historias de Instagram. Cada contenido reflejó la emoción previa a su enlace con Cabieses, con quien mantiene una relación que ha mostrado de forma constante en redes sociales.

Aunque hasta el momento no ha revelado detalles sobre la ceremonia, la lista de invitados o la celebración posterior, Mafer Neyra ha convertido sus historias en una ventana a los instantes previos a su llegada al altar.

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El desayuno y los mensajes marcaron el inicio de la jornada

La mañana de la boda comenzó con publicaciones desde el hotel Marriott, donde la influencer mostró parte de su rutina antes de la ceremonia. Entre las imágenes compartidas figuró el desayuno que recibió en el establecimiento, además de saludos de sus seres queridos.

Los mensajes destacaron la fecha del matrimonio y la cercanía de uno de los momentos más importantes para la pareja. “Es hoy, es hoy”, se puede leer en el mensaje que Mafer expuso. “Las amo”, escribió la modelo bastante emocionada.

La modelo tiene activa su cuenta durante la mañana, dejando ver que seguirá documentando distintos momentos de la jornada. La atención de sus seguidores se concentró en las siguientes publicaciones, ante la expectativa por conocer el vestido, los preparativos y las imágenes de la ceremonia.

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La boda llega después de varios meses de organización. En junio, Neyra contó que había comenzado el proceso de elaboración de su vestido de novia con el diseñador peruano Noe Bernacelli.

Mafer Neyra publicó sus primeras imágenes a horas de casarse. IG

Noe Bernacelli estuvo a cargo del vestido de novia

La influencer reveló entonces que Bernacelli confeccionaría la prenda que utilizaría en su matrimonio. En un video difundido en Instagram, se la vio durante una de las primeras pruebas del diseño, sin mostrar detalles definitivos de la pieza.

“Amo hacer esto juntos, Noe Bernacelli. Hola junio. Empezamos este proceso hermoso”, escribió Neyra en aquella oportunidad. El mensaje acompañó imágenes de su encuentro con el diseñador y confirmó una de las decisiones centrales de la organización de la boda.

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La elección del vestido fue uno de los pocos aspectos que la creadora de contenido compartió de manera anticipada. Desde ese anuncio, evitó precisar públicamente cómo sería el diseño final, aunque sus seguidores siguieron de cerca cada novedad relacionada con el enlace.

Mafer Neyra desborda felicidad al anunciar su compromiso con Ernesto Cabieses después de 4 años de relación: “Mil veces sí”.

La presencia de Bernacelli en los preparativos sumó expectativa alrededor del look nupcial de la influencer. Este sábado, las historias que Mafer Neyra publique antes de la ceremonia podrían mostrar por primera vez el resultado del trabajo que inició meses atrás.

Ernesto Cabieses le propuso matrimonio a Mafer Neyra en agosto de 2025, durante unas vacaciones de la pareja en Indonesia. La influencer compartió la pedida de mano en sus plataformas digitales y confirmó entonces que ambos se preparaban para una nueva etapa en su relación. El viaje sirvió de escenario para el compromiso y dio inicio a la cuenta regresiva hacia la boda.

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