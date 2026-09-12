Corte de agua para este 14 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que este lunes 14 de septiembre se realizarán interrupciones temporales del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento previamente programados en la red de distribución, por lo que las viviendas y negocios ubicados en las zonas contempladas deberán adoptar las previsiones correspondientes.
La empresa estatal recomendó a los usuarios afectados almacenar con anticipación una cantidad suficiente del recurso para atender sus necesidades durante el periodo de suspensión. La duración de los cortes dependerá del área intervenida y de las labores previstas en cada punto.
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De acuerdo con la entidad, estas acciones tienen como finalidad conservar en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Para ejecutar las tareas con seguridad, será necesario interrumpir de manera momentánea el suministro en los tramos donde se desarrollarán los trabajos.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Santiago de Surco
- A. H. Los Girasoles de Villa
- A. H. Brisas de Villa
- A. H. Virgen del Rosario
- A. H. Mateo Pumacahua
- P.J. Santa Isabel de Villa
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
Pachacámac
- A. H. Portada de Manchay II Ampl. - Sector San Pablo Mirador
- A. H. Portada de Manchay III
- Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine
- A. H. Portada de Manchay II Ampliación
- A. H. San Pablo Mirador
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Ate
- A. H. Nueva Gales
- A. H. Paul Poblet
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
La Molina
- Coop. Musa IV y V etapa
- Asoc. Los Arbolitos
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa
- Asoc. Los Arbolitos
- Urb. Sol de La Molina II y III etapa
Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.
Los Olivos
- APV América
- APV La Esperanza
- APV Los Olivos
- APV Residencial Los Olivos
- APV Suiza Peruana
- Asoc. Vivienda Los Tulipanes
- Asoc. Los Parques de Villa Sol
- Urb. Peregrinos del Señor
- Urb. El Tumbo
- Urb. Villa del Norte
- Urb. Villa del Norte II, III y IV etapa
- Urb. Villa Sol IV etapa
- Programa de Vivienda
Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. Bayóvar
- Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar
- A. H. 13 de Octubre
- AF Ciudad Luz
- P.J. San Salvador
- AF Virgen del Carmen
- Agru. Siglo XXI
- A. H. Sta Cruz de Vista Alegre
- A. H. Nuevo San Salvador
- A. H. 22 de Noviembre Ampl.
- A. H. Tiwinza Ampl.
- A. H. San Miguel de Pollopampa
- Ampliación F2 Parcela A
- AF Tierra Prometida
- AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza
- A. H. U.P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla
- Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl.
- A. H. Santa Cruz
- A. H. Balcón de Bayóvar
- A. H. Los Amautas
- AF Lourdes Camones
Hora: 1 p. m. - 8 p. m.
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