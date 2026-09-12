Perú

Corte de agua para este 14 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La interrupción temporal se debe a labores preventivas realizadas por Sedapal para asegurar un adecuado abastecimiento y optimizar la infraestructura destinada a la distribución de agua potable en Lima

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar las medidas de prevención correspondientes y revisar sus canales oficiales para conocer las zonas que serán afectadas por la interrupción del suministro - Créditos: Magnific.
Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar las medidas de prevención correspondientes y revisar sus canales oficiales para conocer las zonas que serán afectadas por la interrupción del suministro - Créditos: Magnific.
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Sedapal anunció que este lunes 14 de septiembre se realizarán interrupciones temporales del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento previamente programados en la red de distribución, por lo que las viviendas y negocios ubicados en las zonas contempladas deberán adoptar las previsiones correspondientes.

La empresa estatal recomendó a los usuarios afectados almacenar con anticipación una cantidad suficiente del recurso para atender sus necesidades durante el periodo de suspensión. La duración de los cortes dependerá del área intervenida y de las labores previstas en cada punto.

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De acuerdo con la entidad, estas acciones tienen como finalidad conservar en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Para ejecutar las tareas con seguridad, será necesario interrumpir de manera momentánea el suministro en los tramos donde se desarrollarán los trabajos.

Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.
Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santiago de Surco

  • A. H. Los Girasoles de Villa
  • A. H. Brisas de Villa
  • A. H. Virgen del Rosario
  • A. H. Mateo Pumacahua
  • P.J. Santa Isabel de Villa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Pachacámac

  • A. H. Portada de Manchay II Ampl. - Sector San Pablo Mirador
  • A. H. Portada de Manchay III
  • Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine
  • A. H. Portada de Manchay II Ampliación
  • A. H. San Pablo Mirador

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Ate

  • A. H. Nueva Gales
  • A. H. Paul Poblet

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La Molina

  • Coop. Musa IV y V etapa
  • Asoc. Los Arbolitos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa
  • Asoc. Los Arbolitos
  • Urb. Sol de La Molina II y III etapa

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.
Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

Los Olivos

  • APV América
  • APV La Esperanza
  • APV Los Olivos
  • APV Residencial Los Olivos
  • APV Suiza Peruana
  • Asoc. Vivienda Los Tulipanes
  • Asoc. Los Parques de Villa Sol
  • Urb. Peregrinos del Señor
  • Urb. El Tumbo
  • Urb. Villa del Norte
  • Urb. Villa del Norte II, III y IV etapa
  • Urb. Villa Sol IV etapa
  • Programa de Vivienda

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Bayóvar
  • Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar
  • A. H. 13 de Octubre
  • AF Ciudad Luz
  • P.J. San Salvador
  • AF Virgen del Carmen
  • Agru. Siglo XXI
  • A. H. Sta Cruz de Vista Alegre
  • A. H. Nuevo San Salvador
  • A. H. 22 de Noviembre Ampl.
  • A. H. Tiwinza Ampl.
  • A. H. San Miguel de Pollopampa
  • Ampliación F2 Parcela A
  • AF Tierra Prometida
  • AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza
  • A. H. U.P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla
  • Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl.
  • A. H. Santa Cruz
  • A. H. Balcón de Bayóvar
  • A. H. Los Amautas
  • AF Lourdes Camones

Hora: 1 p. m. - 8 p. m.

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