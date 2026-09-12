Corte de agua para este 14 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar las medidas de prevención correspondientes y revisar sus canales oficiales para conocer las zonas que serán afectadas por la interrupción del suministro - Créditos: Magnific.

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Sedapal anunció que este lunes 14 de septiembre se realizarán interrupciones temporales del servicio de agua potable en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento previamente programados en la red de distribución, por lo que las viviendas y negocios ubicados en las zonas contempladas deberán adoptar las previsiones correspondientes.

La empresa estatal recomendó a los usuarios afectados almacenar con anticipación una cantidad suficiente del recurso para atender sus necesidades durante el periodo de suspensión. La duración de los cortes dependerá del área intervenida y de las labores previstas en cada punto.

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De acuerdo con la entidad, estas acciones tienen como finalidad conservar en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento. Para ejecutar las tareas con seguridad, será necesario interrumpir de manera momentánea el suministro en los tramos donde se desarrollarán los trabajos.

Sedapal exhortó a los usuarios a estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santiago de Surco

A. H. Los Girasoles de Villa

A. H. Brisas de Villa

A. H. Virgen del Rosario

A. H. Mateo Pumacahua

P.J. Santa Isabel de Villa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Pachacámac

A. H. Portada de Manchay II Ampl. - Sector San Pablo Mirador

A. H. Portada de Manchay III

Asoc. Viv. Franja Comercial Santa Catherine

A. H. Portada de Manchay II Ampliación

A. H. San Pablo Mirador

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Ate

A. H. Nueva Gales

A. H. Paul Poblet

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La Molina

Coop. Musa IV y V etapa

Asoc. Los Arbolitos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Coop. Vivienda Musa I, II y III etapa

Asoc. Los Arbolitos

Urb. Sol de La Molina II y III etapa

Hora: 2 p. m. - 11:50 p. m.

Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Magnific.

Los Olivos

APV América

APV La Esperanza

APV Los Olivos

APV Residencial Los Olivos

APV Suiza Peruana

Asoc. Vivienda Los Tulipanes

Asoc. Los Parques de Villa Sol

Urb. Peregrinos del Señor

Urb. El Tumbo

Urb. Villa del Norte

Urb. Villa del Norte II, III y IV etapa

Urb. Villa Sol IV etapa

Programa de Vivienda

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Bayóvar

Ampl. Héroes de Tiwinza de Bayóvar

A. H. 13 de Octubre

AF Ciudad Luz

P.J. San Salvador

AF Virgen del Carmen

Agru. Siglo XXI

A. H. Sta Cruz de Vista Alegre

A. H. Nuevo San Salvador

A. H. 22 de Noviembre Ampl.

A. H. Tiwinza Ampl.

A. H. San Miguel de Pollopampa

Ampliación F2 Parcela A

AF Tierra Prometida

AF Alfonso Ugarte Héroes de Tiwinza

A. H. U.P. Sector Los Hijos de Ramon Castilla

Sector Hijos de Ramon Castilla Ampl.

A. H. Santa Cruz

A. H. Balcón de Bayóvar

A. H. Los Amautas

AF Lourdes Camones

Hora: 1 p. m. - 8 p. m.